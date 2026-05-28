Perú

Sector inmobiliario ofrece 59.288 viviendas de interés social con bonos incluidos

El Fondo Mivivienda reporta una fuerte concentración de proyectos fuera de Lima, con mayor dinamismo en regiones del norte y centro-sur del país, impulsado por la expansión de la demanda y el acceso a subsidios estatales para la compra de vivienda

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La oferta está estructurada en 665 proyectos inmobiliarios vinculados a programas de vivienda social.
La oferta está estructurada en 665 proyectos inmobiliarios vinculados a programas de vivienda social. Foto: Gobierno del Perú

El mercado de vivienda de interés social en el país mantiene una oferta activa que supera las 59 mil unidades disponibles, impulsada por programas estatales que buscan facilitar el acceso a la primera vivienda. Esta oferta está distribuida en proyectos inmobiliarios a nivel nacional y se apoya en mecanismos de subsidio para distintos perfiles de familias.

Según el Fondo Mivivienda, esta expansión del inventario habitacional refleja una mayor participación de regiones fuera de Lima, así como una diversificación en la ejecución de proyectos. En total, la oferta se organiza en 665 desarrollos inmobiliarios bajo esquemas de vivienda social.

Distribución nacional de la oferta

La oferta de viviendas de interés social asciende a 59.288 unidades distribuidas en todo el país, con una fuerte presencia fuera de la capital. De acuerdo con la información del Fondo Mivivienda, el 80% de los proyectos se ubica en regiones.

Este comportamiento confirma una tendencia de descentralización del mercado inmobiliario social, con mayor dinamismo en ciudades intermedias y zonas con expansión urbana. La estructura de la oferta refleja una mayor participación de actores regionales en el desarrollo habitacional.

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Crédito Mivivienda: equilibrio entre Lima y regiones

En el caso del Crédito Mivivienda, la distribución muestra un balance entre la capital y el interior del país. Lima y Callao concentran el 50,6% de la oferta, equivalente a 10.746 viviendas en 162 proyectos.

La oferta de viviendas de interés social alcanza las 59.288 unidades a nivel nacional y se concentra principalmente en regiones fuera de la capital.
La oferta de viviendas de interés social alcanza las 59.288 unidades a nivel nacional y se concentra principalmente en regiones fuera de la capital. Foto: Inmobiliaria Edifica

Por su parte, las regiones representan el 49,4% restante, con 10.493 unidades distribuidas en 130 proyectos. Este equilibrio evidencia una participación similar entre ambos espacios geográficos dentro de este programa.

Techo Propio y predominio regional

En la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva del programa Techo Propio, las regiones tienen un rol ampliamente dominante. El 94,85% de la oferta se encuentra fuera de Lima y Callao, con 36.090 viviendas en 355 proyectos.

En contraste, la capital y el primer puerto concentran apenas el 5,15%, equivalente a 1.959 unidades en 18 proyectos. Esta diferencia refleja una fuerte orientación del programa hacia el desarrollo habitacional en provincias.

Departamentos con mayor dinamismo

Cinco departamentos concentran el mayor volumen de viviendas de interés social y marcan el ritmo del mercado. La Libertad lidera con 11.537 unidades, seguida de Ica con 6.941 y Piura con 6.028.

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También destacan Lambayeque con 5.026 viviendas y San Martín con 3.283. Estas regiones se han convertido en polos de expansión del sector, impulsando el crecimiento de la construcción de vivienda social.

Cinco regiones reúnen la mayor cantidad de viviendas de interés social y lideran la dinámica del mercado.
Cinco regiones reúnen la mayor cantidad de viviendas de interés social y lideran la dinámica del mercado. Foto: Andina

Factores que explican el crecimiento regional

El Fondo Mivivienda explicó que el desplazamiento de la oferta hacia regiones responde a tres factores principales. El primero es la disponibilidad de suelo, que permite desarrollar proyectos de mayor escala.

A ello se suma el dinamismo económico en regiones como Ica y La Libertad, impulsado por actividades como la agroindustria. Finalmente, la gestión descentralizada de municipalidades y entidades técnicas locales facilita la ejecución de proyectos.

Subsidios disponibles para las familias

El Estado cuenta con mecanismos de apoyo económico para facilitar el acceso a vivienda formal. Entre ellos se encuentra el Bono Familiar Habitacional (BFH), un subsidio no reembolsable de S/ 47.850 que apoya la compra de vivienda nueva.

También se ofrece el Bono del Buen Pagador (BBP), dirigido a quienes acceden al Crédito Mivivienda. Este beneficio permite incrementar la cuota inicial y reducir el préstamo, con montos que van desde S/ 7.800 hasta S/ 27.400.

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