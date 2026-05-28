Paro agrario continúa: gremios exigen cierre de importaciones y piden al Gobierno compra de arroz por S/ 300 millones

Miles de productores de arroz han paralizado sus labores y bloqueado carreteras en varias regiones del país. Los agricultores denuncian que las importaciones y los intermediarios están afectando gravemente sus economías, y piden que el sector sea declarado en emergencia para garantizar la seguridad alimentaria. (Crédito: Canal N)

Gremios arroceros del país exigieron al Gobierno la adopción de medidas urgentes para enfrentar la crisis del sector, entre ellas el cierre temporal de importaciones de arroz y la ejecución de una compra estatal valorizada en aproximadamente S/ 300 millones. Según señalaron, estas acciones permitirían estabilizar el mercado interno y mejorar los ingresos de los productores nacionales.

El pedido fue planteado por el dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agrarios Arroceros del Perú (Conarroz), Wilder Vásquez Huanca, quien sostuvo que el bono de S/ 100 millones anunciado por el Ejecutivo no tendría un impacto suficiente en el mercado.

“No, en realidad nosotros hemos hecho un análisis de mercado. Y para que pueda tener un impacto dentro del mercado nacional, se necesita una compra de 180 mil toneladas, que para eso se necesita 300 millones de soles. Y lo que hemos pedido es que ese producto, es decir, el arroz, se distribuya a las zonas de extrema pobreza, en atención a los últimos informes del INEI, donde se señala que hay millones de peruanos que están con pobreza monetaria”, manifestó en entrevista con Canal N.

PUBLICIDAD

Gremios arroceros exigen compra estatal de arroz por S/ 300 millones y cierre de importaciones. (Foto: Captura video/Canal N)

Gremios piden comprar estatal

Los gremios arroceros plantean que una compra estatal de mayor escala permitiría absorber parte de la producción y evitar la caída de los precios en el mercado interno, además de dinamizar la economía del sector agrícola.

El dirigente reiteró que el arroz adquirido por el Estado debe orientarse también a la población vulnerable. En esa línea, insistió en que la distribución a zonas de extrema pobreza es una parte central de su propuesta y que esta medida permitiría reducir la especulación en el mercado y mejorar la articulación entre productores y políticas de seguridad alimentaria.

Productores de arroz piden al Gobierno adquirir 180 mil toneladas para enfrentar crisis del sector. (Foto: Agencia Andina)

Críticas al sistema de importaciones

Los productores atribuyen la caída del precio del arroz en el mercado nacional al incremento de las importaciones y a la especulación en la cadena de comercialización, lo que ha afectado directamente sus ingresos.

“Hace un año vendíamos el kilo de arroz a S/ 1.20 y ahora se vende a 60 céntimos”, indicó el dirigente, al referirse a la situación actual del mercado.

También cuestionaron la intermediación comercial, señalando que los agricultores venden a precios bajos mientras otros actores obtienen mayores márgenes de ganancia en la cadena.

PUBLICIDAD

Sector arrocero solicita medidas urgentes y denuncia caída del precio del grano en el mercado. (Foto: Agencia Andina)

Barreras para vender al Estado

El gremio sostuvo que existen dificultades para vender directamente al Estado debido a requisitos administrativos que consideran excesivos, lo que limita su participación en las compras públicas.

Según indicaron, los intermediarios terminan beneficiándose más que los productores, generando distorsiones en el mercado estatal de alimentos. Los gremios reiteraron su pedido de declarar en emergencia el sector, además de implementar créditos blandos y subsidios a fertilizantes para enfrentar la crisis productiva.

Cientos de agricultores y productores de Piura bloquean una carretera exigiendo la instalación de una mesa de diálogo en la región con la presencia de ministros del Gobierno Central. (Contacto Piura)

Agricultores paralizan nueve regiones

Agricultores de nueve regiones de Perú han paralizado actividades y bloqueado rutas estratégicas en el marco de un paro nacional indefinido, que ya suma tres días consecutivos. La medida responde al reclamo por la caída del precio del arroz y el aumento de los costos de producción, especialmente fertilizantes, lo que ha generado un impacto directo sobre el transporte local y el abastecimiento de mercancías en regiones como Arequipa, Piura y Huánuco. Manifestantes exigen la declaratoria de emergencia para el sector arrocero y la suspensión temporal de importaciones.

PUBLICIDAD

Los bloqueos han interrumpido rutas clave, como la carretera Fernando Belaunde Terry en Huánuco y varios tramos en Piura, donde se instalaron al menos 12 puntos de cierre. Empresas de transporte han suspendido servicios hacia la selva y otras zonas, lo que ha provocado pérdidas y desabastecimiento en mercados locales. Los líderes gremiales argumentan que el ingreso de arroz importado ha generado una sobreoferta que desbalancea los precios internos. “El costo de los fertilizantes se duplicó en menos de un año y el precio del arroz no cubre ni los gastos de cosecha”, afirmó un vocero del sector.

Este video presenta una cobertura noticiosa sobre las manifestaciones de arroceros en diversas regiones de Perú. Se observan grupos de personas marchando en calles, portando pancartas con mensajes como 'Arequipa presente' y 'Alto a la importación de arroz'. También se aprecian personas con las manos en el pecho, y se muestran imágenes de bloqueo de vías con ramas y desechos. Las protestas se extienden por Arequipa, Valle de Majes, Huánuco y Piura, con demandas de soluciones a la crisis del sector y una declaratoria de emergencia.

En respuesta a la presión, el Gobierno de Perú anunció un paquete de medidas urgentes: la compra de arroz nacional por 100 millones de soles y la entrega de subsidios directos, junto con la distribución gratuita de abono nitrogenado. Según detalló el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, estas acciones buscan aliviar la crisis y favorecer a pequeños productores afectados. Sin embargo, representantes gremiales evitaron confirmar el levantamiento de la protesta, mientras las negociaciones con el Ejecutivo permanecen estancadas y las regiones agrícolas continúan en vilo.

PUBLICIDAD