Escándalo en el Hospital Santa Rosa: médicos cobraron por turnos no trabajados mientras atendían en clínicas privadas en Puerto Maldonado

Contraloría revela que médicos del Hospital Santa Rosa cobraron por turnos en los que trabajaron en clínicas privadas| Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) identificó que el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado realizó pagos por un total de S/ 25 mil 408 a seis médicos por horas no trabajadas entre los años 2023 y 2025, pese a que existen registros que demuestran que estos profesionales atendieron en centros médicos privados durante los turnos asignados en la entidad pública.

El hallazgo forma parte del Informe de Acción Posterior n.° 005-2026-OCI/0825-AOP, en el que se advierte una falta de control interno sobre la permanencia del personal médico y la superposición de actividades laborales en el sector privado.

Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado pagó a médicos que abandonaron su turno para trabajar en el sector privado| Contraloría

El hallazgo de la Contraloría

De acuerdo con el documento de la Contraloría General de la República, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, el Hospital Santa Rosa no implementó mecanismos efectivos para asegurar que los médicos cumplieran íntegramente sus jornadas y turnos. El informe detalla que, pese a la prohibición expresa establecida en el Decreto Legislativo n.° 559 —que regula la Ley de Trabajo Médico—, los profesionales identificados realizaron actividades clínicas en centros privados mientras debían estar en funciones en el hospital público.

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La investigación se sustentó en el cruce de información entre la base de datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la relación general del personal asistencial del Hospital Santa Rosa. Este cruce permitió identificar a los profesionales que figuraban como personal del hospital y, al mismo tiempo, como usuarios habilitados en el sistema para realizar evaluaciones médicas en centros privados, donde registraban su biometría.

Contraloría revela que médicos del Hospital Santa Rosa cobraron por turnos en los que trabajaron en clínicas privadas | Contraloría

La modalidad de la doble actividad y los médicos involucrados

Según el informe, los seis médicos involucrados acumularon 86 días en los que realizaron evaluaciones en centros médicos privados durante sus turnos programados en el hospital. Los registros muestran que uno de ellos sumó 37 días con este tipo de coincidencias, mientras otro alcanzó 23 días. El resto de los profesionales presentaron superposiciones en menor escala, pero de manera sostenida en los tres años evaluados: 11 días en 2023, 45 días en 2024 y 30 días en 2025.

Entre los nombres consignados en la relación oficial figuran Tania Chávez Galdos, Marvin Montenegro Medrano, Tamara Cairo Pérez, Antonia Fernández Palomino, Ángela Coaquira Galvez y Normando Huamán Romano. Sus cargos abarcan desde médico especialista en cirugía y emergencia hasta jefaturas en laboratorio y emergencias, con responsabilidades directas en áreas críticas del hospital.

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El informe subraya que, a pesar de las evidencias y la existencia de supervisores responsables de monitorear la asistencia y permanencia del personal médico, no se detectó ninguna acción efectiva para reportar, comunicar o sancionar las inasistencias, ausencias o eventuales abandonos de puesto.

El Decreto Legislativo n.° 559 y el Reglamento Interno del hospital establecen que el personal asistencial debe cumplir íntegramente la jornada laboral y que está prohibido desarrollar actividades particulares durante el horario asignado al servicio público, salvo autorización documentada. Muchas personas realizan largas colas para ser atendidas a primera hora o incluso llevan meses para ser operadas.

La investigación de la Contraloría continúa abierta, mientras el hospital deberá determinar las medidas administrativas pertinentes y definir las responsabilidades de los funcionarios y médicos involucrados.