Paro agrario en Perú: agricultores intensifican protestas y bloqueos en demanda de medidas urgentes

Este segmento noticioso documenta las movilizaciones de productores agrícolas en varias regiones del Perú. Las imágenes muestran a grupos de manifestantes, incluyendo agricultores y arroceros, junto a agentes policiales. Se observan pancartas en Arequipa y se informa sobre el bloqueo de accesos en Piura, específicamente hacia Catacaos. También se registra una marcha de arroceros hacia el Gobierno Regional de Lambayeque, en Chiclayo. Durante las protestas, se arrojan sacos de arroz. El metraje incluye entrevistas con algunos de los participantes.

Miles de agricultores en distintas regiones de Perú mantienen bloqueos y protestas en el segundo día del paro arrocero nacional. Las manifestaciones buscan presionar al Gobierno Central para que ofrezca soluciones inmediatas a la crisis del sector. El epicentro de las protestas se localiza en regiones como Arequipa, Piura, Tumbes, Lambayeque y Ucayali, donde los productores demandan acciones urgentes frente al bajo precio del arroz y el incremento de los insumos agrícolas.

En Arequipa, manifestantes arrojaron arroz en las calles y bloquearon el puente Camaná, lo que generó extensas filas de vehículos en la Panamericana Sur. Agricultores de Majes, Corinia, Ocoña y Quilca se unieron a la marcha por las principales arterias de Camaná, exigiendo una respuesta concreta a la crisis que atraviesa el sector agropecuario. Los reclamos se centran en la falta de rentabilidad de la producción arrocera, afectada por el desplome de los precios y el aumento sostenido de los fertilizantes.

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Fuerte impacto en Piura y Tumbes

La protesta adquiere mayor intensidad en Piura, donde los agricultores endurecieron el paro bloqueando las vías de acceso a Catacaos, Laredo y Sechura. Utilizaron ramas y troncos de algarrobo para impedir el paso y reiteraron que el precio de venta actual del arroz resulta insuficiente para cubrir los costos de producción.

Infografía detallando los principales puntos de bloqueo en las carreteras estratégicas de Perú debido al Paro Agrario y su impacto en la circulación de personas y bienes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los manifestantes explicó que actualmente una bolsa de urea cuesta 150 soles, mientras que una de sulfato alcanza los 90 soles. Indicó que “si no tienes 4.000 o 5.000 soles no puedes abonar”. Además, reclamó que por un saco de arroz deberían recibir al menos 80 soles para poder sostener la actividad.

El mapa detalla los puntos de bloqueo total y parcial en las carreteras de Piura, Perú, por el paro agrario indefinido de agricultores desde el 25 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Tumbes, la situación afecta a los servicios de transporte interprovincial. Tres empresas de buses suspendieron sus salidas hacia el interior del país por los bloqueos en la Panamericana Norte, especialmente en los tramos cercanos a Talara y Sullana. Decenas de pasajeros permanecen varados.

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Agricultores con sombreros de paja y ropa de trabajo marchan pacíficamente por una calle principal de Camaná, Arequipa, portando sacos y pancartas vacías, con banderas peruanas y una iglesia de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movilización en Lambayeque y Ucayali

La protesta también se extiende a Lambayeque, donde miles de agricultores marcharon hacia la sede del gobierno regional de Lambayeque para exigir una mayor fiscalización sobre la importación de arroz y reclamar apoyo económico directo para los productores locales. El sector denuncia una competencia desleal ocasionada por el ingreso de arroz importado a precios bajos.

Agricultores han bloqueado una carretera rural con sacos, tractores y montones de grano, provocando una larga fila de vehículos en protesta por asuntos relacionados con sus cosechas.

En Pucallpa, región Ucayali, los manifestantes bloquearon las principales vías utilizando tractores, dificultando el acceso y la circulación en la zona. Durante el bloqueo, representantes de la Fiscalía acudieron al lugar para pedir la liberación de las rutas, pero la solicitud no fue acatada.

Agricultores se congregan frente a una barricada de troncos de algarrobo y rocas que interrumpe una carretera rural en el norte de Perú bajo un cielo nublado, en señal de protesta social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Demandas centrales de los huelguistas

Según la cobertura, los agricultores organizados han presentado una lista clara de demandas al Ejecutivo. Entre los principales reclamos se encuentran:

Establecimiento de precios mínimos para la compra del arroz que permitan cubrir los costos de producción.

Implementación urgente de subsidios o compensaciones económicas frente al alza de insumos como la urea y el sulfato.

Control estricto sobre la importación de arroz para evitar la saturación del mercado local y proteger la producción nacional.

Acceso a créditos blandos y facilidades financieras para pequeños y medianos agricultores.

Apoyo logístico y técnico para mejorar la productividad y competitividad del sector arrocero.

Los representantes del gremio arrocero insisten en que la situación se ha tornado insostenible. “El precio actual ni siquiera permite recuperar lo invertido”, afirmó uno de los líderes entrevistados.

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Manos curtidas de un agricultor sostienen bolsas de urea y sulfato mientras calcula los elevados costos de producción en su mesa de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias en la movilidad y respuesta de las autoridades

El paro arrocero ha provocado interrupciones significativas en el transporte, tanto de pasajeros como de mercancías. Las largas filas de vehículos en la Panamericana Sur y Panamericana Norte reflejan el impacto directo sobre la conectividad regional. Las autoridades, como la Fiscalía, han intentado mediar para liberar las rutas, aunque, los esfuerzos no han tenido éxito hasta el momento.

La crisis del arroz no solo afecta la economía de los productores, sino que también incide en el abastecimiento y los precios para los consumidores finales. El sector arrocero, considerado estratégico para la seguridad alimentaria del país, enfrenta una de las peores coyunturas de los últimos años.

Agricultores peruanos bloquean vías con montículos de arena en regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque, como parte de la protesta nacional agraria. (Norte Sostenible)

Expectativas y próximos pasos

Hasta ahora, el Gobierno Central no ha presentado una propuesta concreta que satisfaga los reclamos de los huelguistas. Los líderes de las asociaciones arroceras advierten que las medidas de fuerza continuarán hasta obtener respuestas claras y acciones inmediatas. La atención permanece centrada en las negociaciones y en la posibilidad de nuevas movilizaciones en los próximos días.

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