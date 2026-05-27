Paro agrario genera preocupación en Tumbes: bloqueo de carreteras provoca escasez de alimentos básicos

Comerciantes y amas de casa en Tumbes expresan su desesperación ante la notable alza de precios y la falta de productos. Como consecuencia del paro agrario, muchos se ven obligados a limitar sus compras o regresar a casa con las manos vacías. Exitosa

El impacto del paro agrario nacional empezó a sentirse con fuerza en los mercados y terminales de transporte del norte del país. En Tumbes, comerciantes y consumidores reportaron un incremento inmediato en los precios de productos básicos, mientras decenas de pasajeros permanecen varados por el bloqueo de carreteras que conecta la región con Piura.

La protesta, impulsada por gremios vinculados al sector agrícola, coincide con una caída sostenida del precio del arroz y el aumento del costo de fertilizantes e insumos. La medida también interrumpió el tránsito de camiones con alimentos, situación que redujo el abastecimiento en centros de abasto y generó preocupación entre vendedores y amas de casa.

Reportes difundidos por Exitosa señalaron que varios puestos del mercado registraron escasez de verduras y otros productos de primera necesidad. Comerciantes explicaron que la falta de ingreso de mercadería obligó a elevar los precios en pocas horas, situación que afectó directamente el presupuesto familiar de los consumidores.

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Mercados de Tumbes reportan aumento de precios

La toma del puente Simón Rodríguez complicó la conexión entre Tumbes y Piura. (Composición: Infobae)

En los centros de abasto de Tumbes, comerciantes alertaron sobre dificultades para recibir productos agrícolas debido a los bloqueos instalados en distintos puntos de la carretera. La reducción del abastecimiento provocó incrementos inmediatos en verduras y condimentos utilizados de forma diaria.

Una vendedora explicó que el precio del escabeche subió de manera acelerada. “Ayer estaba vendiendo a seis soles. Hoy día me lo vendieron a quince el kilo en la mañana”, indicó. También señaló que varios puestos comenzaron a quedarse sin productos porque “no puede entrar la verdura”.

Consumidores consultados por la emisora también describieron el aumento de precios en alimentos básicos. Una ciudadana mencionó que “el culantro está caro, un poquito caro. La papa, también”. Otra compradora sostuvo que “ha subido demasiado” y afirmó que decidió regresar a su vivienda sin realizar compras porque el dinero ya no le alcanzaba.

La situación generó preocupación entre comerciantes minoristas, quienes advirtieron que el abastecimiento podría complicarse aún más si continúan los bloqueos en las vías de conexión entre Tumbes y Piura.

Bloqueo del puente Simón Rodríguez agrava aislamiento

Cientos de productores arroceros de Piura acatan el tercer día de un paro nacional indefinido, bloqueando una importante carretera y generando una larga fila de vehículos de carga. (Juan Nunura)

El conflicto escaló tras la toma del puente Simón Rodríguez por productores de Amotape, Vichayal y Miramar. El punto representaba el único acceso vial que permanecía libre entre Tumbes y Piura durante la jornada del paro agrario nacional convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano, Conveagro.

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Los manifestantes exigen medidas concretas frente a la crisis que atraviesa el sector agrícola. Entre los principales reclamos figuran la caída del precio del arroz y el incremento del costo de fertilizantes como la urea y el sulfato.

La Superintendencia de Transporte Terrestre, Sutran, informó que el paro agrario afectó 13 puntos viales en nueve regiones del país. Solo en Piura, más de 14.000 agricultores participaron en las movilizaciones registradas durante el tercer día de protestas.

Pasajeros permanecen varados por suspensión del tránsito

En su tercer día de huelga, los productores de arroz de Ucayali mantienen bloqueada la carretera Federico Basadre. Utilizando su maquinaria agrícola, como tractores y cosechadoras, exigen al gobierno la declaratoria de emergencia para el sector arrocero y critican la baja de aranceles. | Canal N

El bloqueo de carreteras también afectó a viajeros que intentaban trasladarse entre regiones del norte. En Tumbes, pasajeros quedaron varados tras la paralización del tránsito y el cierre de agencias de viaje.

Reportes difundidos por Exitosa indicaron que varias empresas suspendieron la venta de pasajes debido a la imposibilidad de circular por las rutas bloqueadas. La interrupción del servicio limitó la movilidad de trabajadores, estudiantes y familias que buscaban llegar a distintos destinos.

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Los pasajeros solicitaron apoyo urgente de las autoridades para restablecer el tránsito y garantizar el desplazamiento entre ciudades. Hasta la tarde del miércoles, la circulación vehicular seguía restringida en varios tramos de la carretera.

Gremios agrarios esperan publicación de decreto de urgencia

Macario Silva, presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, declaró que el paro continuará hasta la publicación oficial del decreto de urgencia anunciado por el Ejecutivo para atender la crisis agraria.

El dirigente precisó que la continuidad o suspensión de la protesta dependerá de la evaluación que realicen los agricultores sobre el contenido de la norma. “Por el momento, el paro sigue vigente. Mientras no tengamos el decreto ya publicado y firmado por el presidente de la República y lo evaluemos en qué nos favorece al agro, será decisión de los usuarios y agricultores”, afirmó Silva.

El representante agrario reconoció la presencia de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros en la zona, aunque sostuvo que los anuncios preliminares no resultan suficientes para levantar los bloqueos. “Yo creo que seguro será favorable, no será favorable, tenemos que analizarlo”, declaró.

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Los gremios permanecen en asamblea mientras esperan el pronunciamiento oficial del Ejecutivo previsto para las 4:00 de la tarde. Entre las principales exigencias del sector figuran precios justos para el arroz y la reducción del costo de los insumos agrícolas.