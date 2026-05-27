Perú

Luz Pacheco explica por qué renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional y descarta problemas de salud

La ahora expresidenta del TC indicó que permanecerá como magistrada y continuará ejerciendo labores jurisdiccionales dentro del organismo

Guardar
Google icon
Luz Pacheco deja presidencia del TC tras desacuerdo por permanencia de alto funcionario. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Luz Pacheco deja presidencia del TC tras desacuerdo por permanencia de alto funcionario. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La magistrada Luz Pacheco informó que presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) debido a la pérdida de confianza en un funcionario de alta dirección encargado de la conducción administrativa de la institución. A través de un pronunciamiento, precisó que la decisión fue adoptada luego de que una mayoría de magistrados optara por mantener a dicho funcionario en el cargo.

Pacheco aclaró además que su renuncia no responde a problemas de salud ni implica su alejamiento del máximo intérprete de la Constitución. “Considero necesario precisar que mi decisión no obedece a motivos de salud, ni de otra índole, y tampoco implica un alejamiento del Tribunal Constitucional”, señaló en el comunicado difundido por el TC.

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Foto: TC
Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Foto: TC

Pérdida de confianza

La magistrada explicó que desde el año pasado había manifestado su pérdida de confianza en el funcionario cuestionado y había solicitado su relevo. Sin embargo, indicó que su pedido no fue atendido por la mayoría de integrantes del colegiado, situación que finalmente motivó su decisión de dejar la presidencia.

PUBLICIDAD

“Desde el año pasado expresé mi pérdida de confianza en dicho funcionario y planteé la necesidad de su relevo. Sin embargo, al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes”, sostuvo.

Luz Pacheco en la ceremonia de Apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026. Foto: Andina
Luz Pacheco en la ceremonia de Apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026. Foto: Andina

Continuará como magistrada del TC

Pese a su renuncia a la presidencia del organismo, Luz Pacheco remarcó que continuará ejerciendo funciones como magistrada del Tribunal Constitucional. En esa línea, afirmó que mantiene su compromiso con la defensa del orden constitucional y con las responsabilidades jurisdiccionales inherentes a su cargo.

“Continuaré ejerciendo mis funciones como magistrada, manteniendo intacto mi compromiso con el país, con la defensa del orden constitucional y con las responsabilidades que la función jurisdiccional exige”, concluyó la magistrada en su pronunciamiento oficial.

Exmilitar condenado en Barrios Altos y La Cantuta podría ver modificada su pena tras fallo del TC. (Foto: Agencia Andina)
Exmilitar condenado en Barrios Altos y La Cantuta podría ver modificada su pena tras fallo del TC. (Foto: Agencia Andina)

Luz Pacheco renuncia al Tribunal Constitucional

La magistrada Luz Pacheco Zerga presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional, a menos de cuatro meses de finalizar su mandato. La decisión fue comunicada durante la sesión del 25 de mayo, luego de que se detectaran presuntas irregularidades en la contratación de personal vinculado a algunos magistrados, situación descrita por fuentes internas como una red de “trabajadores fantasmas” y “mafia de funcionarios”. Pacheco buscó respaldo del pleno para corregir estos hechos, pero al no obtenerlo decidió presentar su dimisión; sin embargo, continuará ejerciendo como magistrada del TC.

PUBLICIDAD

Tras la renuncia de Pacheco a la presidencia, el vicepresidente Helder Domínguez Haro asumirá el cargo de manera interina hasta que el pleno del Tribunal Constitucional elija a un nuevo titular. Los trabajadores presuntamente implicados en las contrataciones irregulares habrían formado un sindicato para prevenir despidos y alegar posibles represalias por su afiliación gremial. El Tribunal tiene previsto sesionar el 28 y 29 de mayo para abordar la situación y definir los pasos a seguir.

Titular del TC aclara que su renuncia a la Presidencia no implica dejar el Tribunal Constitucional. (Foto: Tribunal Constitucional)
Titular del TC aclara que su renuncia a la Presidencia no implica dejar el Tribunal Constitucional. (Foto: Tribunal Constitucional)

Luz Pacheco Zerga se convirtió en presidenta del TC en septiembre de 2024 y fue la segunda mujer en ocupar ese cargo. Durante su gestión, intervino en casos vinculados a derechos humanos y decisiones controvertidas, como el fallo que permitió la excarcelación de Alberto Fujimori en 2023 y la defensa de la autonomía del TC frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Temas Relacionados

Luz PachecoTribunal Constitucionalperu-politica

Más Noticias

Vapeo entre adolescentes supera al consumo de cigarros: advierten que los vaper contienen sustancias cancerígenas

Especialista alertó que adolescentes de entre 13 y 17 años son el grupo más vulnerable al uso de cigarrillos electrónicos por presión social y fácil acceso

Vapeo entre adolescentes supera al consumo de cigarros: advierten que los vaper contienen sustancias cancerígenas

Keiko Fujimori sobre audiencia clave de Mark Vito por caso Cócteles: “Estoy segura de que saldrá muy bien de este proceso”

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que su exesposo cuenta con pruebas sobre sus actividades inmobiliarias y confió en que “saldrá bien” del proceso enfrenta por lavado de activos

Keiko Fujimori sobre audiencia clave de Mark Vito por caso Cócteles: “Estoy segura de que saldrá muy bien de este proceso”

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del gobierno

Agricultores de diversas regiones del país han paralizado sus actividades y bloquearon vías desde la madrugada del 25 de mayo por caída del precio del arroz. PCM convocó para hoy una reunión con autoridades y representantes del gremio para resolver la problemática

Paro agrario en Perú EN VIVO: últimas noticias, vías bloqueadas y gremios reclaman inacción del gobierno

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ afrontará su último partido de la fase de grupos con la obligación de ganar para mantenerse en competencia internacional. Revisa los detalles y sigue las incidencias del duelo decisivo en la ciudad imperial

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Continúa la intensa búsqueda de madre e hijo desaparecidos en la selva: familia sospecha de su pareja y pide acción a la PNP

Los familiares de Zoila señalan que el último contacto con ella se registró pocas horas después de iniciado el viaje hacia la selva, lo que ha incrementado la preocupación por su paradero. Desde entonces, han difundido su caso con la esperanza de ubicarla con vida

Continúa la intensa búsqueda de madre e hijo desaparecidos en la selva: familia sospecha de su pareja y pide acción a la PNP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Esta sería la razón por la que Luz Pacheco renunció repentinamente a la presidencia del Tribunal Constitucional

Último debate presidencial: inseguridad, crisis agraria y extorsión en el transporte, los temas que el Perú exige responder a Fujimori y Sánchez

Agricultores de Piura rechazan llamado de PCM para resolver el paro agrario: “el paro indefinido, hoy con más fuerza que nunca”

Audiencia contra Roberto Sánchez termina sin ningún avance: Sesión fue reprogramada para el 4 de junio

ENTRETENIMIENTO

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

Nadeska Widausky: ¿Cuál es el rol que cumplía en la red criminal de trata de personas que terminó con su captura por Interpol?

¿Quién es Guillermo Giacosa y cómo marcó una época de la televisión peruana con sus programas?

Nadeska Widausky y la vida de lujos que presumía en redes antes de ser capturada por la Interpol por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

DEPORTES

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Celso Ayala quiere impedir la salida de futbolistas de FC Cajamarca, entre ellos Hernán Barcos: “No hay nada definido”

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano antes de jugar con Juventud por fecha 6

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido clave en Cusco por fecha 6 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

Otro golpe más para Universitario en Copa Libertadores: Conmebol le aplicó una nueva multa por daños materiales en Chile