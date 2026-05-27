Luz Pacheco explica por qué renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional y descarta problemas de salud

Luz Pacheco deja presidencia del TC tras desacuerdo por permanencia de alto funcionario. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La magistrada Luz Pacheco informó que presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) debido a la pérdida de confianza en un funcionario de alta dirección encargado de la conducción administrativa de la institución. A través de un pronunciamiento, precisó que la decisión fue adoptada luego de que una mayoría de magistrados optara por mantener a dicho funcionario en el cargo.

Pacheco aclaró además que su renuncia no responde a problemas de salud ni implica su alejamiento del máximo intérprete de la Constitución. “Considero necesario precisar que mi decisión no obedece a motivos de salud, ni de otra índole, y tampoco implica un alejamiento del Tribunal Constitucional”, señaló en el comunicado difundido por el TC.

Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Foto: TC

Pérdida de confianza

La magistrada explicó que desde el año pasado había manifestado su pérdida de confianza en el funcionario cuestionado y había solicitado su relevo. Sin embargo, indicó que su pedido no fue atendido por la mayoría de integrantes del colegiado, situación que finalmente motivó su decisión de dejar la presidencia.

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“Desde el año pasado expresé mi pérdida de confianza en dicho funcionario y planteé la necesidad de su relevo. Sin embargo, al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes”, sostuvo.

Luz Pacheco en la ceremonia de Apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026. Foto: Andina

Continuará como magistrada del TC

Pese a su renuncia a la presidencia del organismo, Luz Pacheco remarcó que continuará ejerciendo funciones como magistrada del Tribunal Constitucional. En esa línea, afirmó que mantiene su compromiso con la defensa del orden constitucional y con las responsabilidades jurisdiccionales inherentes a su cargo.

“Continuaré ejerciendo mis funciones como magistrada, manteniendo intacto mi compromiso con el país, con la defensa del orden constitucional y con las responsabilidades que la función jurisdiccional exige”, concluyó la magistrada en su pronunciamiento oficial.

Exmilitar condenado en Barrios Altos y La Cantuta podría ver modificada su pena tras fallo del TC. (Foto: Agencia Andina)

Luz Pacheco renuncia al Tribunal Constitucional

La magistrada Luz Pacheco Zerga presentó su renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional, a menos de cuatro meses de finalizar su mandato. La decisión fue comunicada durante la sesión del 25 de mayo, luego de que se detectaran presuntas irregularidades en la contratación de personal vinculado a algunos magistrados, situación descrita por fuentes internas como una red de “trabajadores fantasmas” y “mafia de funcionarios”. Pacheco buscó respaldo del pleno para corregir estos hechos, pero al no obtenerlo decidió presentar su dimisión; sin embargo, continuará ejerciendo como magistrada del TC.

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Tras la renuncia de Pacheco a la presidencia, el vicepresidente Helder Domínguez Haro asumirá el cargo de manera interina hasta que el pleno del Tribunal Constitucional elija a un nuevo titular. Los trabajadores presuntamente implicados en las contrataciones irregulares habrían formado un sindicato para prevenir despidos y alegar posibles represalias por su afiliación gremial. El Tribunal tiene previsto sesionar el 28 y 29 de mayo para abordar la situación y definir los pasos a seguir.

Titular del TC aclara que su renuncia a la Presidencia no implica dejar el Tribunal Constitucional. (Foto: Tribunal Constitucional)

Luz Pacheco Zerga se convirtió en presidenta del TC en septiembre de 2024 y fue la segunda mujer en ocupar ese cargo. Durante su gestión, intervino en casos vinculados a derechos humanos y decisiones controvertidas, como el fallo que permitió la excarcelación de Alberto Fujimori en 2023 y la defensa de la autonomía del TC frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.