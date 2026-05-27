JNE proyecta proceso más ágil en segunda vuelta: resultados de elecciones 2026 se conocerían en menos de un mes

FOTO DE ARCHIVO-Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que la proclamación de los resultados de la segunda vuelta podría concretarse en un plazo menor a 1 mes, de acuerdo con la carga procesal que se presente tras la jornada electoral. La votación definitoria se llevará a cabo este domingo 07 de junio, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como contendientes.

La autoridad sostuvo que el cronograma final dependerá del volumen de expedientes que ingrese a la jurisdicción electoral. El titular del organismo recordó que en la primera vuelta se registró una carga “sin precedentes”, por lo que, en esta etapa, el JNE proyecta un escenario con menos casos debido a que competirán dos organizaciones políticas.

“Estimamos en esto va a estar en función del número de carga jurisdiccional que va a haber. Hemos tenido una carga sin precedentes en esta primera vuelta. Estimamos que va a ser menor considerando que son 2 organizaciones políticas compitiendo”, señaló Burneo, según la nota de Andina.

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Los símbolos "K" de Fuerza Popular y "Jp" de Juntos por el Perú, que representan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente, se exhiben en el escenario de un debate técnico presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el presidente del JNE advirtió que el cierre del proceso podría enfrentar pedidos de recuento de votos, un escenario que suele extender plazos y exige evaluaciones técnicas y legales. “Así que estimamos que no más de menos de 1 mes, casi 1 mes estaríamos ya proclamando el resultado o antes, dependiendo de la carga procesal que tengamos, porque también consideremos que va a haber recuento de votos”, agregó.

El funcionario remarcó que, a diferencia de la primera jornada, la etapa final concentrará su atención en eventuales controversias relacionadas con actas, solicitudes de revisión u otras incidencias que puedan escalar a trámites jurisdiccionales. En ese marco, la institución prevé ajustar sus tiempos a los procedimientos que correspondan, con el objetivo de concluir el proceso conforme a ley y con resultados proclamados en un lapso acotado.

FOTO DE ARCHIVO- La gente vota durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

En otro momento, Burneo fue consultado sobre un informe de la Contraloría vinculado al proceso de contratación para el transporte del material electoral. El titular del JNE evitó pronunciarse en detalle y señaló que no contaba con información completa sobre el documento. Además, subrayó que a la Contraloría le corresponde ejercer sus funciones de supervisión y control en los ámbitos que le competen.

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De cara a la votación de este domingo 07 de junio, el funcionario llamó a la ciudadanía a participar de forma masiva en la segunda vuelta. Afirmó que el sistema electoral garantizará la disponibilidad de los recursos necesarios para el desarrollo del proceso y que el componente decisivo será el compromiso de los electores.

Peruanos están permitidos de votar con DNI vencido en la segunda vuelta

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso una medida excepcional para evitar que el vencimiento del documento nacional de identidad (DNI) impida votar en la segunda vuelta de las elecciones 2026. La entidad emitió la Resolución Jefatural 000057-2026, que prorrogó de forma extraordinaria la vigencia del DNI vencido o por vencer hasta el 7 de junio de 2026.

Según precisó Reniec, la autorización tendrá un alcance específico y limitado: solo aplicará para el acto de sufragio durante la jornada electoral, por lo que no extenderá la validez del documento a trámites u otras gestiones fuera del proceso electoral. La disposición fue oficializada tras su publicación el 23 de mayo en el diario oficial El Peruano y será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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Para el día de la votación, los electores podrán identificarse con el DNI azul o el DNI electrónico, incluidas las versiones 1.0, 2.0 y 3.0, incluso si se encuentran vencidos. De acuerdo con el padrón electoral, están convocados 27.325.432 ciudadanos. Reniec también anunció atención especial el fin de semana previo para entrega de documentos en 157 sedes a nivel nacional.