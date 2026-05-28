Perú

Comandante PNP choca a policía de tránsito y lo insulta por intervenirlo: “No voy a identificarme”

El incidente ocurrió en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura del Parque del Trabajo, en San Martín de Porres, y quedó registrado en video

Guardar
Google icon
En un bochornoso incidente, un comandante de la policía protagoniza una acalorada discusión con un suboficial en San Martín de Porres. A pesar de haber provocado un accidente de tránsito, el oficial se mostró prepotente e insulta al suboficial. (Crédito: ATV)

Un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Manuel Antonio Canales Moscoso, protagonizó un incidente con un suboficial de tránsito luego de chocar la motocicleta del agente durante una intervención en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura del Parque del Trabajo, en el distrito de San Martín de Porres.

Según las imágenes difundidas por ATV, el suboficial solicitó al oficial que mostrara su licencia de conducir tras el impacto y se identificara como corresponde durante la intervención policial. Sin embargo, el comandante respondió de manera agresiva y se negó inicialmente a entregar sus documentos. “No voy a identificarme”, se le escucha decir en el registro audiovisual.

El agente de tránsito insistió en que realizaba el procedimiento “de la manera correcta” y recordó que no conocía al intervenido. “Me ha chocado mi moto. Saque su carné de identidad, por favor. Yo soy efectivo de tránsito”, señaló el suboficial mientras trataba de continuar con la diligencia. Durante el intercambio, el comandante también lanzó expresiones ofensivas y respondió con insultos al policía que lo intervenía.

PUBLICIDAD

“No voy a identificarme”: comandante PNP insulta a suboficial tras choque en vía del Metropolitano. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: ATV)
“No voy a identificarme”: comandante PNP insulta a suboficial tras choque en vía del Metropolitano. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: ATV)

Comandante insultó a suboficial

Según informó ATV, Canales Moscoso además corrigió reiteradamente la forma de hablar del suboficial durante la intervención. Cuando el agente le pidió “identifícate, por favor”, el comandante respondió: “Identifíquese, se dice. Vocaliza bien, habla bien”. Posteriormente, continuó cuestionando la forma en que el policía formulaba las indicaciones relacionadas con la entrega de la licencia de conducir.

En otro momento del video, el oficial superior utilizó expresiones despectivas y llamó “patroncito” al suboficial mientras permanecía dentro de su vehículo. El policía interveniente mantuvo el procedimiento y le indicó que no buscaba retirarle ningún documento, además de consultarle si se encontraba alterado. “Usted se ve alterado. ¿Qué pasa? ¿Ha consumido algo?”, preguntó el agente.

El comandante rechazó esa insinuación y respondió de manera irónica durante la discusión. Asimismo, justificó su presencia en el corredor exclusivo del Metropolitano alegando que tenía una emergencia. “Te estoy diciendo que tengo una emergencia”, repitió en varias oportunidades cuando el suboficial le consultó por qué circulaba por dicha vía restringida.

PUBLICIDAD

Indignación por el accionar del comandante PNP Manuel Antonio Canales Moscoso, quien, tras chocar la moto de un suboficial, lo insultó y se negó a identificarse. El video muestra la actitud prepotente y el abuso de autoridad del oficial. (Crédito: ATV)

Investigación y cuestionamientos

El caso generó cuestionamientos luego de que las imágenes fueran difundidas públicamente, debido al comportamiento mostrado por el oficial superior durante la intervención. De acuerdo con el citado medio, el incidente ocurrió en horas de la noche y evidenció el tenso intercambio entre ambos efectivos policiales en plena vía pública.

En las grabaciones también se observa que el suboficial intentó mantener el control de la intervención y pidió reiteradamente la identificación correspondiente, recordando que el comandante circulaba por la vía exclusiva del Metropolitano y había impactado su motocicleta. El agente insistió en que estaba actuando conforme al procedimiento policial establecido.

Comandante PNP se niega a identificarse tras chocar moto de policía y protagoniza tensa intervención en SMP. (Foto composición: Captura video/ATV)
Comandante PNP se niega a identificarse tras chocar moto de policía y protagoniza tensa intervención en SMP. (Foto composición: Captura video/ATV)

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre eventuales sanciones administrativas o investigaciones internas contra el comandante Manuel Antonio Canales Moscoso. Sin embargo, el caso ha vuelto a poner en debate la conducta de algunos miembros de la PNP durante intervenciones y el cumplimiento de las normas de tránsito, incluso entre efectivos policiales.

Temas Relacionados

PolicíaPNPperu-noticias

Más Noticias

Falleció miembro del directorio del BCRP, Carlos Oliva: fue ministro de Economía y Finanzas

El economista integró distintas entidades clave del sistema financiero peruano y ejercía la vicepresidencia del BCRP desde el 2021, tras una trayectoria marcada por cargos técnicos y críticas al manejo fiscal del país

Falleció miembro del directorio del BCRP, Carlos Oliva: fue ministro de Economía y Finanzas

Cienciano clasificó a los ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026: goles y resumen del empate ante Juventud en Cusco

Tras el final de la fase de grupos, el ‘papá’ seguirá su camino en el torneo internacional. Solo debe espera rival, que saldrá de los terceros de Copa Libertadores 2026. El sorteo es el viernes 29 de mayo en Paraguay

Cienciano clasificó a los ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026: goles y resumen del empate ante Juventud en Cusco

La razón por la que Atlético Grau recibirá al Deportivo Moquegua a puertas cerradas en la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1

El Patrimonio de Piura confirmó que el choque ante los moqueguanos por la fecha 17 del Apertura se disputará sin público en el Estadio Campeones del 36 de Sullana

La razón por la que Atlético Grau recibirá al Deportivo Moquegua a puertas cerradas en la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1

Catriel Cabellos aprueba la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “A cualquier equipo le gustaría”

El volante del ’cervecero’ fue consultado sobre el posible arribo del ’Pirata’ al predio de La Florida; ambos futbolistas coincidieron en Alianza Lima durante la temporada 2024

Catriel Cabellos aprueba la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “A cualquier equipo le gustaría”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Cienciano, pese a empate de local con Juventud, seguirá en camino en el torneo internacional, aunque irá a los ‘play-offs’ con uno de los terceros de la Copa Libertadores 2026

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular sobre denuncia de Juntos por el Perú por presunto complot contra Pedro Castillo: “Ridícula juridicamente”

Fuerza Popular sobre denuncia de Juntos por el Perú por presunto complot contra Pedro Castillo: “Ridícula juridicamente”

Elecciones 2026: ¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta en Perú?

Luz Pacheco explica por qué renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional y descarta problemas de salud

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Esta sería la razón por la que Luz Pacheco renunció repentinamente a la presidencia del Tribunal Constitucional

ENTRETENIMIENTO

Caso Nadeska Widausky: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica

Caso Nadeska Widausky: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición a Bélgica

La forma en que Nadeska Widausky defendió su inocencia: “No necesito hacer daño, yo puedo pedirle dinero a un hombre y me lo va a dar”

Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

Juan Diego Flórez celebra triunfo de Ignacio Buse: “¡Qué alegría verte jugando así, vamos ‘Nacho’, a seguir con todo!”

DEPORTES

Cienciano clasificó a los ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026: goles y resumen del empate ante Juventud en Cusco

Cienciano clasificó a los ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026: goles y resumen del empate ante Juventud en Cusco

La razón por la que Atlético Grau recibirá al Deportivo Moquegua a puertas cerradas en la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1

Catriel Cabellos aprueba la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “A cualquier equipo le gustaría”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Sudamericana 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así terminó Cienciano tras empate con Juventud por fecha 6