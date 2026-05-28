Comandante PNP choca a policía de tránsito y lo insulta por intervenirlo: “No voy a identificarme”

En un bochornoso incidente, un comandante de la policía protagoniza una acalorada discusión con un suboficial en San Martín de Porres. A pesar de haber provocado un accidente de tránsito, el oficial se mostró prepotente e insulta al suboficial. (Crédito: ATV)

Un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Manuel Antonio Canales Moscoso, protagonizó un incidente con un suboficial de tránsito luego de chocar la motocicleta del agente durante una intervención en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura del Parque del Trabajo, en el distrito de San Martín de Porres.

Según las imágenes difundidas por ATV, el suboficial solicitó al oficial que mostrara su licencia de conducir tras el impacto y se identificara como corresponde durante la intervención policial. Sin embargo, el comandante respondió de manera agresiva y se negó inicialmente a entregar sus documentos. “No voy a identificarme”, se le escucha decir en el registro audiovisual.

El agente de tránsito insistió en que realizaba el procedimiento “de la manera correcta” y recordó que no conocía al intervenido. “Me ha chocado mi moto. Saque su carné de identidad, por favor. Yo soy efectivo de tránsito”, señaló el suboficial mientras trataba de continuar con la diligencia. Durante el intercambio, el comandante también lanzó expresiones ofensivas y respondió con insultos al policía que lo intervenía.

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“No voy a identificarme”: comandante PNP insulta a suboficial tras choque en vía del Metropolitano. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: ATV)

Comandante insultó a suboficial

Según informó ATV, Canales Moscoso además corrigió reiteradamente la forma de hablar del suboficial durante la intervención. Cuando el agente le pidió “identifícate, por favor”, el comandante respondió: “Identifíquese, se dice. Vocaliza bien, habla bien”. Posteriormente, continuó cuestionando la forma en que el policía formulaba las indicaciones relacionadas con la entrega de la licencia de conducir.

En otro momento del video, el oficial superior utilizó expresiones despectivas y llamó “patroncito” al suboficial mientras permanecía dentro de su vehículo. El policía interveniente mantuvo el procedimiento y le indicó que no buscaba retirarle ningún documento, además de consultarle si se encontraba alterado. “Usted se ve alterado. ¿Qué pasa? ¿Ha consumido algo?”, preguntó el agente.

El comandante rechazó esa insinuación y respondió de manera irónica durante la discusión. Asimismo, justificó su presencia en el corredor exclusivo del Metropolitano alegando que tenía una emergencia. “Te estoy diciendo que tengo una emergencia”, repitió en varias oportunidades cuando el suboficial le consultó por qué circulaba por dicha vía restringida.

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Indignación por el accionar del comandante PNP Manuel Antonio Canales Moscoso, quien, tras chocar la moto de un suboficial, lo insultó y se negó a identificarse. El video muestra la actitud prepotente y el abuso de autoridad del oficial. (Crédito: ATV)

Investigación y cuestionamientos

El caso generó cuestionamientos luego de que las imágenes fueran difundidas públicamente, debido al comportamiento mostrado por el oficial superior durante la intervención. De acuerdo con el citado medio, el incidente ocurrió en horas de la noche y evidenció el tenso intercambio entre ambos efectivos policiales en plena vía pública.

En las grabaciones también se observa que el suboficial intentó mantener el control de la intervención y pidió reiteradamente la identificación correspondiente, recordando que el comandante circulaba por la vía exclusiva del Metropolitano y había impactado su motocicleta. El agente insistió en que estaba actuando conforme al procedimiento policial establecido.

Comandante PNP se niega a identificarse tras chocar moto de policía y protagoniza tensa intervención en SMP. (Foto composición: Captura video/ATV)

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre eventuales sanciones administrativas o investigaciones internas contra el comandante Manuel Antonio Canales Moscoso. Sin embargo, el caso ha vuelto a poner en debate la conducta de algunos miembros de la PNP durante intervenciones y el cumplimiento de las normas de tránsito, incluso entre efectivos policiales.

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