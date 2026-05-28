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Elecciones 2026: Keiko Fujimori relativiza las encuestas y asegura que está “empatada” con Roberto Sánchez

A días del debate presidencial, la lidereza de Fuerza Popular retoma campaña en Lima y descarta ventaja decisiva en sondeos

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Fujimori sostiene que la segunda vuelta está reñida y reanuda actividades de campaña en Lima - Créditos: Panamericana TV.

Keiko Fujimori reactivó su agenda de campaña en Lima a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. La postulante de Fuerza Popular se reunió este último miércoles con representantes de la Federación Nacional de Lustradores de Calzado. En ese encuentro, sostuvo que la carrera electoral seguía pareja con su rival, Roberto Sánchez, pese a que sondeos recientes marcan una diferencia.

Durante su intervención ante el gremio, insistió en que no interpretaba la distancia reflejada por algunas mediciones como una ventaja decisiva. “Si bien es cierto las encuestas muestran un poquito de diferencia, para mí eso es un empate”, expresó, según se observa en el video que difundió 24 horas de Panamericana TV.

Keiko Fujimori dice que la contienda está “empatada” con Roberto Sánchez pese a la diferencia en encuestas - Créditos: EFE/ John Reyes Mejia.
Keiko Fujimori dice que la contienda está “empatada” con Roberto Sánchez pese a la diferencia en encuestas - Créditos: EFE/ John Reyes Mejia.

La candidata también recogió demandas vinculadas al presupuesto asignado por el Estado a ese sector. Según relató, oyó que esas partidas permanecían congeladas. Ante la presencia de medios, dejó un compromiso explícito sobre ese punto. “Yo aquí me comprometo y les testigo hasta la prensa. Cuando llegue a ser presidenta del Perú, vamos a aumentar esos presupuestos”, afirmó, en una declaración que recibió aplausos.

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En el mismo acto, Fujimori incorporó una propuesta asociada al sistema previsional. Señaló que dirigentes le trasladaron que muchos trabajadores carecen de pensión y planteó ampliar el número de beneficiarios de forma sostenida. “Nosotros lo que vamos a hacer es aumentar 500 000 pensionistas por año durante los próximos cinco años para convertirlo en pensión universal”, dijo, al presentar la iniciativa como parte de su oferta social.

Ilustración en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate. Detrás, escenas de paro agrario, protesta de transportistas e inseguridad ciudadana en Perú.
Fujimori promete ampliar pensiones y elevar partidas para el gremio de lustradores de calzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada también incluyó un capítulo de confrontación política en torno a una denuncia judicial. Más temprano, la abogada de Keiko Fujimori, Yuliana Loza ofreció una conferencia de prensa para pronunciarse sobre una acusación impulsada por el exfiscal José Domingo Pérez, a quien se describió como próximo a Juntos por el Perú.

De acuerdo con la información difundida en el informe televisivo, la denuncia apuntó contra Miki Torres, señalado como segundo vicepresidente o candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, por un presunto delito de conspiración contra el gobierno de Pedro Castillo. Frente a ese planteo, la letrada rechazó el contenido del escrito y cuestionó su fundamento legal.

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“Esta es una denuncia a todas luces absurda y ridícula jurídicamente”, sostuvo la abogada. En la misma línea, consideró que existía una intención política detrás del recurso presentado. A su juicio, se buscaba “instrumentalizar indebidamente el sistema de justicia penal para fines netamente políticos”, y atribuyó ese objetivo al denunciante, a quien calificó como un actor con trayectoria política.

Loza además lanzó una crítica personal contra Pérez al recordar un episodio vinculado a la Junta Nacional de Justicia. “Ahora entendemos definitivamente por qué incluso reprobó el examen para la Junta Nacional de Justicia”, afirmó, al aludir a una postulación previa como magistrado.

Debate presidencial

El Jurado Nacional de Elecciones anunció el debate presidencial de segunda vuelta 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El encuentro será el domingo 31 de mayo, desde las 20:00, en el Centro de Convenciones de Lima. Cada aspirante tendrá un minuto de presentación y luego responderá una pregunta del moderador sobre por qué debe ser elegido.

El sorteo definió que el representante de Juntos por el Perú abrirá el intercambio y la lidereza de Fuerza Popular lo cerrará. La discusión se organizará en cuatro bloques: seguridad ciudadana (inicia Fujimori), fortalecimiento del estado democrático y derechos humanos (inicia Sánchez), educación y salud (inicia Fujimori) y economía, empleo y reducción de la pobreza (inicia Sánchez). La transmisión irá por TV Perú, JNE Media y las cuentas oficiales del JNE en Facebook y TikTok. La segunda vuelta se realizará el 7 de junio de 2026.

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