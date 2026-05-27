Perú

Choque entre industriales y agricultores por pesticidas: TC podría sacar del mercado al glifosato, imidacloprid y clotianidina

La Sociedad Nacional de Industrias advierte que prohibir glifosato y otros plaguicidas elevaría precios de alimentos y afectaría la producción agrícola en Perú

Guardar
Google icon
agricultura - agroexportacion - esparragos
La controversia sobre los plaguicidas surge tras una demanda de asociaciones civiles de Apurímac que cuestionan presuntos riesgos para la salud.

El futuro de la agricultura peruana se encuentra ante una encrucijada. El Tribunal Constitucional (TC) evalúa una demanda que podría prohibir el uso de pesticidas como el glifosato, el imidacloprid y la clotianidina, lo que pondría en riesgo la producción agrícola, el empleo rural y los precios de los alimentos en Perú, según advirtió el Comité de la Industria Agrosostenible de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El origen del conflicto reside en la demanda N°00871-2021-0-0301-JR-CI-01, presentada por asociaciones civiles de Apurímac, que solicitan retirar del mercado estos insumos por presuntos riesgos para la salud, aunque, de acuerdo con la SNI, no existe evidencia técnica concluyente que respalde tal medida.

En su defensa, el gremio sostiene que el glifosato, el imidacloprid y la clotianidina han sido señalados como herramientas fundamentales para la productividad agrícola, gracias a su “eficacia, costo accesible y disponibilidad”.

El fallo del TC: escenario de alta tensión para la agricultura peruana

El glifosato, en particular, representa cerca del 40% de los herbicidas utilizados en el país. Según el comunicado de la SNI, organismos internacionales como la Environmental Protection Agency (EPA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) consideran seguro su uso bajo condiciones reguladas y actualmente no existe sustituto que iguale su eficiencia a nivel global.

PUBLICIDAD

En su pronunciamiento, el Comité de la Industria Agrosostenible de la SNI sostuvo que, en el peor escenario, el impacto sería inmediato y se reflejaría tanto en la cadena productiva como en el consumidor final.

El glifosato representa cerca del 40% de los herbicidas utilizados en la agricultura peruana, según datos de la Sociedad Nacional de Industrias.
El glifosato representa cerca del 40% de los herbicidas utilizados en la agricultura peruana, según datos de la Sociedad Nacional de Industrias.

Se prevé una caída en la producción agrícola, mayores pérdidas económicas para los productores y un incremento sostenido en los precios de frutas y verduras.

“No se trata solo de una afectación al agro, sino de un golpe a la economía familiar. Producir alimentos sería más costoso y complejo, y ese sobrecosto terminaría trasladándose inevitablemente al consumidor”, señaló Renzo Gomero, representante de la SNI.

Glifosato y otros insumos, ¿herramientas sin reemplazo en el agro?

El comunicado enfatiza que en Perú existe un marco normativo específico que regula el registro, la evaluación, el uso y la eventual cancelación de plaguicidas. La SNI advierte que desconocer este marco debilitaría la institucionalidad estatal y pondría en riesgo la seguridad jurídica del sistema regulatorio.

La asociación civil Cultivida también alertó sobre posibles efectos contraproducentes. Su director Ruben Carrasco indicó que “menos producción, más precios y menos empleo es el escenario más probable si se concreta esta medida”.

PUBLICIDAD

Consideró fundamental que cualquier decisión se base en evidencia científica, ya que restringir estos insumos sin alternativas técnicas equivalentes debilitaría la competitividad del sector agrario y aumentaría la vulnerabilidad frente a plagas y enfermedades.

¿Qué decidirá el TC? Diversas organizaciones afirman que no existen alternativas técnicas equivalentes al glifosato para el manejo eficiente de cultivos a nivel nacional.
¿Qué decidirá el TC? Diversas organizaciones afirman que no existen alternativas técnicas equivalentes al glifosato para el manejo eficiente de cultivos a nivel nacional.

Recuperación sectorial en riesgo por restricciones, según SNI

El pronunciamiento recuerda antecedentes como la cancelación del paraquat. A pesar de haber sido retirado del mercado formal, este producto sigue ingresando al país de manera ilegal desde naciones vecinas donde aún se permite su uso.

“Cuando un producto ingresa de manera ilegal, no existe trazabilidad ni garantías sobre su manejo adecuado, lo que incrementa los riesgos en los agricultores, consumidores y ecosistemas”, advirtió la SNI.

Este contexto se presenta mientras el sector agropecuario muestra señales de recuperación, con un crecimiento de 2,4% hasta febrero de 2026 en 16 de las 24 regiones del país. En tal sentido, el comunicado de la SNI advierte que este avance podría verse abruptamente interrumpido de concretarse la prohibición.

Temas Relacionados

Tribunal ConstitucionalagriculturaSociedad Nacional de Industriasglifosatoperu-economia

Más Noticias

Grandes cambios en Falabella, Sodimac y Tottus: llegan exejecutivos de Amazon, Walmart y Zara

La reestructuración contempla la reducción de directorios y la incorporación de ejecutivos con experiencia internacional en retail, tecnología y servicios financieros para fortalecer la integración regional del holding

Grandes cambios en Falabella, Sodimac y Tottus: llegan exejecutivos de Amazon, Walmart y Zara

Nieve y granizo en el sur del Perú provocan víctimas mortales y vías bloqueadas: Las regiones más afectadas

Las intensas nevadas y granizadas en Puno, Arequipa, Ayacucho y Cusco provocan colapso de carreteras, accidentes, daños en la agricultura y el fallecimiento de dos personas

Nieve y granizo en el sur del Perú provocan víctimas mortales y vías bloqueadas: Las regiones más afectadas

Las ardillas en Lima tienen su propia “red vial” que casi nadie nota: esta es la curiosa explicación

El aumento sostenido de ejemplares de esta especie provocó una serie de cambios en varios distritos, donde han adaptado espacios urbanos y el cableado aéreo para moverse y encontrar alimento en la capital peruana

Las ardillas en Lima tienen su propia “red vial” que casi nadie nota: esta es la curiosa explicación

¿Quién es Guillermo Giacosa y cómo marcó una época de la televisión peruana con sus programas?

Con 86 años, es recordado por programas como Informalísimo, Mapamundi y 7.com, que marcaron un estilo de conversación en la TV peruana y dejaron una escuela de periodismo cultural y de actualidad

¿Quién es Guillermo Giacosa y cómo marcó una época de la televisión peruana con sus programas?

Ministerio de Cultura refuerza medidas de protección en T’aqrachullo ante incremento de turistas en el extenso complejo inca

El flujo de visitantes creció en los últimos días tras la difusión de videos virales sobre el sitio en redes sociales, lo que generó mayor presión sobre el complejo y obligó a reforzar su vigilancia

Ministerio de Cultura refuerza medidas de protección en T’aqrachullo ante incremento de turistas en el extenso complejo inca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Esta sería la razón por la que Luz Pacheco renunció repentinamente a la presidencia del Tribunal Constitucional

Esta sería la razón por la que Luz Pacheco renunció repentinamente a la presidencia del Tribunal Constitucional

Último debate presidencial: inseguridad, crisis agraria y extorsión en el transporte, los temas que el Perú exige responder a Fujimori y Sánchez

Agricultores de Piura rechazan llamado de PCM para resolver el paro agrario: “el paro indefinido, hoy con más fuerza que nunca”

Audiencia contra Roberto Sánchez termina sin ningún avance: Sesión fue reprogramada para el 4 de junio

Roberto Sánchez dice que renunciaría y convocaría a nuevas elecciones si el Congreso amenaza con vacarlo: “¡Atrévanse!”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Guillermo Giacosa y cómo marcó una época de la televisión peruana con sus programas?

¿Quién es Guillermo Giacosa y cómo marcó una época de la televisión peruana con sus programas?

Nadeska Widausky y la vida de lujos que presumía en redes antes de ser capturada por la Interpol por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

“¿Quién va a llevar a su hijo al colegio?”: los argumentos con los que la defensa de Nadeska Widausky busca evitar la prisión y extradición

Jazmín Pinedo y su mensaje de triunfo luego de ganarle juicio a Latina por más de 600 mil soles: “Celebra cada pasito que das”

DEPORTES

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido clave en Cusco por fecha 6 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido clave en Cusco por fecha 6 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

Otro golpe más para Universitario en Copa Libertadores: Conmebol le aplicó una nueva multa por daños materiales en Chile

Ignacio Buse se despide de Roland Garros 2026: cayó en primera ronda de dobles junto a Mac Kiger

Universitario presenta una fuerte y alarmante anomalía que profundiza su estruendosa crisis: cinco partidos seguidos sin anotar ni ganar

Lorena Góngora denunció agresiones contra Perú sub 17 y contó que retiró celulares a las jugadoras: “Las invitaban a matarse”