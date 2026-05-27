Las ardillas en Lima tienen su propia “red vial” que casi nadie nota: esta es la curiosa explicación

Las ardillas de nuca blanca convierten el cableado aéreo de Lima en una autopista urbana para desplazarse entre distritos. (Pancho Cavero)

Las calles de Lima esconden un “sistema de transporte” que pasa desapercibido para la mayoría de sus habitantes. Las ardillas de la ciudad convirtieron el cableado aéreo en una verdadera “autopista urbana”, lo que les permite desplazarse entre distritos sin la necesidad de exponerse a los peligros del suelo.

Esta adaptación no solo ha transformado la forma en que estos roedores sobreviven en el entorno urbano, sino que también revela la capacidad de la naturaleza para encontrar oportunidades en medio del concreto y el asfalto.

De acuerdo con el veterinario Pancho Cavero, este peculiar sistema de “red vial” para ardillas no fue producto de un diseño consciente, ni de parte de los animales ni de los humanos.

“Lima tiene un sistema de transporte que casi nadie nota… y no fue hecho para personas”, escribió Cavero en una publicación reciente en Instragram. Detalló que las ardillas aprendieron a usar los cables para recorrer grandes extensiones de la ciudad, evitando depredadores y desplazándose a gran velocidad.

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La presencia masiva de ardillas en Lima se originó por el tráfico ilegal de fauna silvestre y la venta como mascotas.

Según explicó Cavero, el origen de este fenómeno puede rastrearse hasta hace varias décadas, cuando se liberaron unas pocas ardillas en el Parque de las Leyendas. A partir de ese momento, y cable por cable, estos animales “fueron conquistando Lima”.

“A veces creemos que la ciudad solo le pertenece a los humanos. Pero mientras nosotros vemos postes y cables, otros animales ven caminos, refugios y oportunidades para sobrevivir”, afirmó Cavero en el texto citado.

Expansión de ardillas

La presencia de ardillas en Lima es un fenómeno que ha llamado la atención de especialistas y autoridades locales. Según información recogida por expertos, la especie más común es la ardilla de nuca blanca (Sciurus nebouxii), originaria de los bosques secos de Perú y Ecuador.

A pesar de que su hábitat natural se encuentra a cientos de kilómetros de la capital, estas ardillas se han adaptado con éxito a parques, jardines y, especialmente, al cableado aéreo de la ciudad.

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Expertos alertan que la población de ardillas en Lima supera el millón de ejemplares y sigue creciendo en espacios urbanos. (Buenos Días Perú)

Las primeras evidencias de ardillas en Lima datan de la década de 1980, de acuerdo a reportes antiguos. Otros expertos coinciden en que su llegada se debió a causas antrópicas: el tráfico ilegal de fauna silvestre y el comercio de estos animales como mascotas.

“Las ardillas de nuca blanca llegaron a Lima porque comerciantes de fauna las trajeron para venderlas como mascotas. Seguramente, algunas se escaparon o fueron liberadas por gente que ya no las quería”, explicaron.

Otros especialistas señalan que también pudieron haber sido introducidas intencionalmente para controlar la proliferación de palomas, ya que estas ardillas se alimentan de huevos de aves.

Adaptación urbana

Con el paso de los años, la población de ardillas ha crecido hasta superar el millón de ejemplares en Lima, según estimaciones citadas por El Comercio. La especie se distribuye principalmente en distritos como Miraflores, San Isidro, Jesús María, San Miguel, San Borja y Comas.

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Ardillas en Lima (Andina/Municipalidad de Miraflores)

Espacios con abundante vegetación, como el parque zonal Sinchi Roca, el parque El Olivar, la ciudad universitaria de la PUCP y el Parque de las Leyendas, se han convertido en puntos de avistamiento frecuentes.

El cableado aéreo es clave en esta expansión. “Las ardillas de la ciudad aprendieron a convertir el cableado aéreo en una verdadera autopista urbana. Gracias a eso, hoy pueden recorrer distritos enteros sin bajar al suelo”, señaló Pancho Cavero.

Las ardillas de nuca blanca basan su dieta en frutos, semillas, vegetales y huevos de aves. Construyen sus nidos en ramas de árboles, generalmente entre cinco y diez metros de altura. Su expectativa de vida oscila entre siete y diez años, aunque puede reducirse fuera de su hábitat original, detallan los expertos.

El crecimiento de la población de ardillas ha generado algunos inconvenientes urbanos. La costumbre de roer cables, necesaria para el desgaste de sus dientes, ha obligado a empresas de electricidad y telecomunicaciones a adoptar medidas específicas.

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La dieta de las ardillas de nuca blanca incluye frutos, semillas, vegetales y huevos de aves que encuentran en la ciudad.(Andina/Municipalidad de Miraflores)

Convivencia y recomendaciones

Especialistas y autoridades coinciden en que la proliferación de ardillas no debe tratarse como una plaga, aunque advierten sobre la necesidad de evitar el contacto directo y la alimentación de estos animales.

“Cualquier tipo de contacto con ellas podría contagiar a humanos y mascotas enfermedades que pueden ser mortales”, advierten los veterinarios. La lepstospirosis y el hantavirus son algunas de las enfermedades que pueden transmitirse a través de la orina, heces o mordeduras de estos roedores.

La historia de las ardillas en Lima ilustra cómo una especie puede adaptarse y transformar el entorno urbano, convirtiendo infraestructuras humanas como los cables de luz en una red vial propia que conecta parques y barrios de la ciudad.