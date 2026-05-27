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Bélgica sufrió un inesperado problema a pocas semanas del Mundial 2026: incendio obligó a suspender entrenamiento

La selección europea canceló su jornada de trabajos en Tubize luego de un siniestro registrado cerca de su centro de entrenamiento, en plena preparación para la Copa del Mundo

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Bélgica sufrió un inesperado problema a pocas semanas del Mundial 2026: incendio obligó a suspender entrenamiento.
Bélgica sufrió un inesperado problema a pocas semanas del Mundial 2026: incendio obligó a suspender entrenamiento.

La selección de Bélgica vivió una jornada inesperada en plena preparación para el Mundial 2026, luego de que un incendio registrado en las inmediaciones de su centro de entrenamiento obligara a suspender todas las actividades programadas en el Complejo Nacional de Tubize. El hecho generó preocupación dentro de la delegación europea a pocos días del inicio de la cita mundialista en Norteamérica.

El siniestro ocurrió en un almacén textil cercano al recinto donde entrena habitualmente el combinado belga. Debido a la magnitud del incendio y a la posibilidad de contaminación en el aire producto del humo y de sustancias tóxicas, las autoridades locales activaron protocolos de seguridad y recomendaron evacuar la zona de manera preventiva.

Esta situación obligó a cancelar por completo la sesión de entrenamiento de la selección europea prevista para el día, alterando la planificación del cuerpo técnico en una etapa clave de la preparación mundialista. Además, otras actividades vinculadas a la concentración también quedaron suspendidas, incluyendo compromisos con la prensa.

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La federación belga decidió priorizar la seguridad de los futbolistas, cuerpo técnico y trabajadores presentes en el complejo deportivo, mientras las autoridades evaluaban las condiciones ambientales en el sector afectado por el incendio.

El humo generado por el siniestro alcanzó las inmediaciones del centro de entrenamiento, lo que llevó a restringir temporalmente el acceso al predio de Tubize hasta nuevo aviso. Aunque el incidente no dejó personas heridas, sí generó incertidumbre por el impacto que podría tener en la preparación inmediata del equipo europeo.

La selección europea canceló su jornada de trabajos en Tubize luego de un siniestro registrado cerca de su centro de entrenamiento. (Video: @BFMTV)

Bélgica llega con figuras importantes al Mundial 2026

El hecho ocurre en un momento especialmente sensible para Bélgica, que se encuentra afinando los últimos detalles tácticos y físicos antes de su debut en el Mundial 2026. El combinado europeo buscará recuperar protagonismo internacional tras la decepción sufrida en Qatar 2022, donde quedó eliminado en fase de grupos.

Para esta nueva edición de la Copa del Mundo, el técnico Rudi García apostó por una mezcla de experiencia y renovación generacional. Entre los principales convocados aparecen figuras de larga trayectoria como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Axel Witsel, quienes continúan liderando a los llamados ‘Diablos Rojos’.

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Además, Bélgica también contará con jóvenes futbolistas que vienen consolidándose en el fútbol europeo, como Jérémy Doku, Charles De Ketelaere y Amadou Onana, en una clara apuesta por combinar renovación y experiencia dentro del plantel. Con esa base competitiva, la selección europea buscará iniciar de la mejor manera su camino en el Mundial 2026, cuyo arranque está previsto para el próximo 11 de junio.

Bélgica quiere dar la sorpresa en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Yves Herman/File Photo
Bélgica quiere dar la sorpresa en el Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Yves Herman/File Photo

El plantel permanece concentrado

De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, el plantel belga permaneció concentrado mientras las autoridades trabajaban en controlar la situación y garantizar la seguridad en el entorno del complejo deportivo. La intención de la federación es retomar las actividades apenas existan las condiciones adecuadas para volver a utilizar el recinto de entrenamiento.

Por ahora, el cuerpo técnico evalúa alternativas para no perder ritmo de trabajo en caso las restricciones se extiendan por más tiempo. Sin embargo, desde Bélgica mantienen la tranquilidad debido a que el incidente no afectó directamente a ningún integrante de la delegación.

Aunque el incendio no pasó a mayores en términos personales, sí obligó a modificar de manera imprevista la rutina de una de las selecciones europeas que buscará ser protagonista en el Mundial 2026.

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