Perú

Ministerio de Cultura refuerza medidas de protección en T’aqrachullo ante incremento de turistas en el extenso complejo inca

El flujo de visitantes creció en los últimos días tras la difusión de videos virales sobre el sitio en redes sociales, lo que generó mayor presión sobre el complejo y obligó a reforzar su vigilancia

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Arqueólogos descartan comparación con Machu Picchu: especialistas aclararon que T’aqrachullo tiene 17 hectáreas frente a las más de 32 mil del santuario histórico de Machu Picchu. DDC Cusco
Arqueólogos descartan comparación con Machu Picchu: especialistas aclararon que T’aqrachullo tiene 17 hectáreas frente a las más de 32 mil del santuario histórico de Machu Picchu. DDC Cusco

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, dispuso el despliegue inmediato de personal obrero conservador especializado para reforzar la vigilancia, el monitoreo y la protección permanente del sitio arqueológico de T’aqrachullo, ubicado en el distrito de Suyckutambo, provincia de Espinar, en la región Cusco. La intervención quedó a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

La medida se tomó tras el incremento de visitantes registrado en los últimos días, luego de la difusión de videos y publicaciones en redes sociales sobre el lugar. El flujo, que llegó desde distintas regiones del país, elevó el nivel de exposición del sitio y obligó a fortalecer la presencia técnica en el terreno.

El objetivo central fue prevenir afectaciones al patrimonio cultural y alteraciones del entorno arqueológico, además de reducir el riesgo de actos de huaqueo y excavaciones ilegales. Con ese fin, el ministerio activó acciones inmediatas para asegurar el control, el seguimiento y la supervisión continua del área.

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Refuerzan medidas de protección en T’aqrachullo ante aumento de visitas

De acuerdo informó Agencia Andina, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco adoptó la decisión luego de constatar un aumento de visitas en un corto periodo, asociado a la circulación de contenidos audiovisuales del sitio. Esa exposición mediática, que multiplicó el interés local y nacional, cambió la dinámica habitual de acceso y elevó la presión sobre estructuras y espacios sensibles.

El ministerio señaló que el refuerzo buscó asegurar la conservación e integridad de los bienes culturales existentes en T’aqrachullo, en un contexto en el que el tránsito de personas puede acelerar el deterioro por impacto directo y por alteraciones del entorno. En paralelo, la intervención apuntó a reducir escenarios de riesgo vinculados a intervenciones clandestinas, como huaqueo y excavaciones ilegales.

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En el entorno regional, el interés por T’aqrachullo también se sostuvo por hallazgos y trabajos de investigación reportados en los últimos años. Un reportaje de la revista National Geographic reconstruyó parte de esa exploración y documentó, entre otros episodios, un hallazgo de casi 3.000 lentejuelas de oro, plata y cobre, asociado a contextos ceremoniales del periodo inca, además de avances de excavación desarrollados desde 2019.

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Despliegan equipo especial en T’aqrachullo para monitoreo

El despliegue incluyó la incorporación de personal obrero conservador proveniente de diferentes dependencias de la región, quienes se integraron a labores de vigilancia y monitoreo técnico permanente. El trabajo se coordinó con el Equipo de Trabajo de la Zona Arqueológica de Espinar, con el fin de sostener un control continuo en el sitio.

Entre las tareas asignadas figuraron acciones de control, seguimiento y supervisión permanente en puntos estratégicos del conjunto arqueológico. La finalidad, precisó la entidad, fue reforzar la presencia en la zona y ordenar el flujo de visitantes para evitar afectaciones por tránsito no controlado y prácticas que comprometan el patrimonio.

Vista aérea de un cañón rocoso con un río marrón serpenteando. Grandes formaciones rocosas cubiertas de vegetación árida y caminos de tierra, bajo un cielo nublado
Una vista aérea de la impresionante ciudadela inca de T'aqrachullo, recientemente descubierta en Espinar, revelando la magnificencia del Imperio de los Incas.

La intervención también buscó responder a un problema recurrente en sitios con alta exposición pública: el aumento de visitas sin medidas de gestión acordes. La autoridad cultural planteó que la vigilancia se enfocó en sostener la integridad del área y en anticipar daños derivados de un ingreso masivo en un periodo breve, especialmente en sectores con evidencias funerarias y ceremoniales.

En ese marco, el ministerio remarcó la necesidad de mantener protección permanente frente a escenarios de presión turística y riesgos de intervención ilegal. El refuerzo de personal, según la evaluación institucional, permitió sostener un monitoreo más cercano y una reacción más rápida ante eventuales incidencias.

T’aqrachullo: el complejo inca escondido entre cañones y paisajes

T’aqrachullo se ubica en el distrito de Suyckutambo, provincia de Espinar, y combina arquitectura inca con un entorno altoandino asociado a vistas del cañón del Apurímac. El circuito incluye sectores diferenciados que permiten reconocer funciones y ocupaciones en el tiempo, con evidencias vinculadas a los incas y a tradiciones previas, como Qolla y Wari.

Turistas irresponsables suben a los muros y deterioran estructuras con más de mil años de historia, todo por la foto perfecta. Un reportaje que expone la fragilidad de nuestro patrimonio. Inka Vision Oficial

Entre los espacios descritos por la información turística y de divulgación figuran un mirador hacia los Tres Cañones, un tramo del Qhapaq Ñan que atraviesa el conjunto, chullpas y otras estructuras funerarias, además de recintos como la kallanka y el sector Yuractorriyoc o Espejos de Agua, con pozos ceremoniales tallados en roca. También se registraron viviendas, corrales y áreas de ocupación superpuesta, como Pukara Qèpa.

Tras la conclusión de excavaciones reportadas hasta 2024, el sitio fue habilitado oficialmente para la visita pública en diciembre de 2024. Desde Cusco, el trayecto por carretera hasta la zona de Yauri cubre 244 km y toma aproximadamente cinco horas; luego se continúa por trocha hacia Suyckutambo y el punto de ingreso, un tramo que requiere planificación previa por condiciones de vía y clima.

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