Esta sería la razón por la que Luz Pacheco renunció repentinamente a la presidencia del Tribunal Constitucional

Luz Pacheco en la ceremonia de Apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026. Foto: Andina

La magistrada Luz Pacheco Zerga renunció de manera inesperada a la presidencia del Tribunal Constitucional, a casi 4 meses de que culmine el mandato por el que fue electa por sus colegas. Justamente, el respaldo de sus colegas –en realidad, la falta de este– fue lo que desencadenó la renuncia de Pacheco, según informaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae.

Las fuentes señalan que Luz Pacheco puso su renuncia en la mesa durante la sesión del Pleno del TC de este lunes 25 de mayo. Este tuvo como finalidad obtener el apoyo de sus colegas para dar solución a presuntas “contrataciones fantasmas” y “mafia de funcionarios” en la institución. Pero este espaldarazo nunca llegó.

¿Pero por qué buscó el respaldo de sus colegas para llevar a cabo una probable purga de funcionarios cuestionados? La razón sería que estos funcionarios presuntamente indebidamente contratados serían allegados de algunos tribunos. “No se percató y cuando ha querido sacarlos, no ha tenido apoyo”, dijo un informante. “Así que dijo que seguiría (el trámite de) su renuncia”.

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Efectivamente, según trascendió, Luz Pacheco continuará en el cargo de presidenta del Tribunal Constitucional hasta fin de mes. Por ello ayer martes 26 de mayo aún venía realizando actividades en dicha condición. Fue una visita al Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Puerto Maldonado, donde realizó una donación de 200 libros a favor de las internas.

Luz Pacheco en una de sus últimas actividades como presidenta del TC.

A partir del lunes 1 de junio, la titularidad del TC estará a cargo de forma interina por el vicepresidente Helder Domínguez Haro, quien o se quedará hasta que acabe el mandato o convocará a elecciones.

Por su parte, Pacheco seguirá desempeñándose como magistrada ya que solo renuncia a la presidencia de la institución. La abogada deberá ser designada en una de las dos salas del Tribunal, en reemplazo de quien asuma el cargo que deja.

Infobae se contactó con la oficina de prensa del TC; sin embargo, al cierre de la presente nota, no obtuvimos respuesta.

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De izquierda a derecha: César Ochoa, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Luz Pacheco, Francisco Morales, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.

Maniobra

Según fuentes de Infobae, un grupo de trabajadores presuntamente implicados en contrataciones irregulares habría conformado un sindicato. Esto con la aparente finalidad de alegar “represalias” cuando se intente dar por finalizado el vínculo laboral.

La relación de Pacheco con el sindicato es tensa, según un correo difundido por el periodista Carlos Viguria. Se trata de una respuesta de Pacheco a un comunicado del sindicato del TC donde se exige el paso de trabajadores CAS al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Pacheco lamentó el comunicado “no sólo por el lenguaje confrontacional que emplea,con elque -pareceria- que pretenden presentarse como los paladines de los derechos laborales en nuestra entidad”. Menciona que su prioridad fue precisamente dicho cambio y que “gracias a las continuas gestiones realizadas con el equipo de funcionarios que me acompaña, hemos podido lograr la aprobación de la ley que nos permite el tránsito del personal CAS al régimen 728″.

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“Como pueden apreciar, las diatribas y calumnias del comunicado del sindicato me apenan y sorprenden: esperaba otro comportamiento de los afiliados y su junta directiva. En lugar de sumar esfuerzos, lo que vienen haciendo es sembrar desconfianza, falsas acusaciones y actuar como si fueran víctimas, cuando la realidad es muy distinta”, se lee en el mensaje.