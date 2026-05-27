¿Quién es Guillermo Giacosa y cómo marcó una época de la televisión peruana con sus programas?

Guillermo Giacosa: la historia del argentino que revolucionó la conversación en la TV peruana. IG

Guillermo Giacosa volvió a ser noticia tras ser visto desorientado deambulando por el Centro de Lima. El episodio generó preocupación, sobre todo porque no llevaba celular ni documentos, pero terminó con un desenlace favorable: fue acompañado hasta su casa, en Breña, y pudo ingresar con sus llaves.

Con la situación ya resuelta, el caso reabrió una pregunta que suele aparecer cada vez que su nombre vuelve a circular: ¿quién es Giacosa y por qué marcó una época en la televisión peruana?

A sus 86 años, Giacosa es un periodista argentino radicado en el Perú desde hace más de cuatro décadas. Su huella está asociada a un formato que, para muchos, se volvió escuela: la conversación televisiva sin rigidez, con ironía, referencias culturales y capacidad de ir de la coyuntura al arte, y del humor a la política sin perder el hilo.

El episodio en el Centro de Lima: preocupación y un final tranquilo

La escena ocurrió en el Centro de Lima, donde Giacosa fue reconocido caminando desorientado. Quienes lo asistieron relataron que estaba consciente y tranquilo, pero que no podía precisar hacia dónde se dirigía. La situación se complicó al confirmarse que no tenía DNI ni algún documento para ubicar de inmediato su domicilio o a familiares.

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Ante ese contexto, se difundió un pedido de apoyo para contactarlo con personas cercanas, y finalmente un contacto logró obtener la dirección y acompañarlo a su vivienda. En redes, se destacó la importancia de actuar con empatía, discreción y sin exponer datos sensibles.

La persona que lo ayudó compartió imágenes luego del retorno a casa, lo que alivió la preocupación y permitió confirmar que el periodista estaba a salvo.

El periodista Guillermo Giacosa, hallado deambulando en Lima, aparece seguro en una fotografía junto a un ciudadano que lo auxilió.

El periodista que llegó “de paso” y se quedó por décadas

Giacosa no planeó asentarse en el Perú cuando llegó. Según ha contado en distintas conversaciones, su paso por el país se extendió por circunstancias inesperadas y terminó convirtiéndose en una vida construida aquí: amistades, trabajo, audiencia y una identidad mediática propia.

En el Perú se consolidó como conductor de televisión y radio, columnista y docente universitario. También trabajó como asesor de organismos internacionales como la Unesco y la FAO, un perfil que alimentó su estilo: informado, curioso, y con un enfoque que buscaba explicar sin subestimar al público.

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Esa mezcla de oficio periodístico y mirada cultural es la base de su marca: hablar de todo, pero con orden interno, ritmo y una cuota constante de humor.

Guillermo Giacosa (Machucabotones)

Los programas que definieron su era: Informalísimo, Mapamundi y 7.com

Si hay un punto de consenso, es este: Guillermo Giacosa fue pionero de programas de conversación en la televisión peruana, particularmente en TV Perú. Sus títulos más recordados —Informalísimo, Mapamundi y 7.com— sostuvieron un mismo ADN: entrevista, comentario, cultura y actualidad en un tono que se sentía distinto al de la TV convencional.

En esos espacios, el conductor no se colocaba como “maestro” ni como “tribunal”. Su figura era la de un anfitrión con ironía, capaz de hilar temas con naturalidad y de generar una atmósfera donde el invitado no solo respondía, también conversaba.

La marca Giacosa estuvo en el tempo: preguntas rápidas cuando había que ir al grano; pausas cuando el tema lo exigía. Y un recurso permanente: el comentario lateral que abría una segunda lectura, sin caer en solemnidad.

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El periodista argentino, radicado en Perú desde hace más de cuatro décadas, condujo programas como Informalísimo, Mapamundi y 7.com en TV Perú. YouTube.

El estilo Giacosa: ironía, cultura y curiosidad sin pose

Su forma de conducir hizo escuela porque se apoyó más en el oficio que en el espectáculo. No necesitaba gritos ni escándalo para sostener un programa. Su arma fue otra: la conversación como entretenimiento inteligente.

Quienes lo recuerdan en televisión suelen destacar tres rasgos:

La ironía como herramienta, no como agresión.

La cultura como parte de lo cotidiano, no como lujo.

La curiosidad como método: preguntar y repreguntar hasta que el tema quede claro.

Esa combinación permitió que sus programas fueran vistos por públicos diversos. Podía hablar de literatura, filosofía, política, música o sociedad sin cambiar de máscara, porque su lenguaje era el mismo: directo, con humor y con un sentido narrativo muy entrenado.

Radio, talleres y libros: una trayectoria que se extendió fuera de la TV

Además de la televisión, Giacosa consolidó una presencia fuerte en radio con programas como Aldea global y Noche abierta. También ofreció talleres y mantuvo un vínculo con audiencias nuevas, incluso cuando su presencia en medios tradicionales disminuyó.

En el plano editorial, publicó libros autobiográficos como Crónicas de un despedido crónico, Jugar a vivir y Sábados en familia, títulos que dialogan con una idea repetida en su trayectoria: el periodismo como relato, y la vida como material para pensar.

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En años recientes, Informalísimo se mantuvo en formato podcast, un tránsito coherente con su estilo: conversaciones largas, sin prisa, y con un público dispuesto a escucharlo.

El elogio de Augusto Ferrando y un momento que lo “peruanizó”

Entre las anécdotas que alimentan su figura pública, una de las más citadas es el elogio de Augusto Ferrando. Giacosa recordó que, tras un programa, Ferrando lo detuvo en la calle y le dijo: “¡Muy bien, así se hace televisión!”. Él mismo describió ese episodio como si le hubieran “otorgado la nacionalidad peruana”.

Ferrando también apareció como invitado en su programa y destacó el estilo “informalísimo” de la conversación, reforzando una idea clave: Giacosa representaba una manera de hacer televisión que podía saltar de tema sin perder al público, sosteniendo interés con frescura y oficio.