Lorena Góngora denunció agresiones contra Perú sub 17 y contó que retiró celulares a las jugadoras: “Las invitaban a matarse”

La asistente técnica de la selección sub 17 reveló que tuvo que quitarle el celular a sus jugadoras por fuertes cuestionamientos. (Video: Radio Ovación)

En la previa del debut de la selección peruana sub 17 en la Copa Panamericana de la categoría, la asistente técnica Lorena Góngora realizó una dura reflexión sobre el entorno que rodea al vóley juvenil en el país y denunció los mensajes de odio y amenazas que han recibido sus jugadoras en el marco de este tipo de competencias internacionales.

En entrevista con el programa ElPoli.pe de Radio Ovación, la entrenadora argentina pidió mayor respeto y respaldo para el desarrollo del vóley peruano, además de un cambio de actitud por parte de algunos sectores de la hinchada.

“Espero que el vóley peruano siga creciendo y que haya más apoyo del público, que dejemos de recibir amenazas o mensajes totalmente agresivos. No tienen ni idea de la realidad de lo que uno puede estar pasando. Se meten con la cuestión del peso, se meten con la cuestión de físico, se meten por el hecho de si son titulares o si son suplentes. Y creo que eso no suma”, señaló.

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Lorena Góngora destacó además el crecimiento de la disciplina en el país, aunque lamentó que este tipo de situaciones terminen afectando el entorno formativo de las jugadoras.

“Hoy Perú tiene un vóley que es envidiable. Yo no he visto que en cada esquina se juega a vóley como lo he visto acá. Tienen un ámbito familiar en los clubes hermoso y se destruye con estas cuestiones. Mi mamá siempre decía: ‘Estás muchos años para lograr algo, pero solamente una acción para destruirlo todo’. Y esas acciones son las destructivas”, agregó.

Lorena Góngora es asistente técnica de la selección peruana sub 17 de vóley. Crédito: FPV

Denuncia por agresiones a menores de edad

En ese contexto, Lorena Góngora realizó una fuerte y preocupante revelación. La asistente técnica de la selección peruana sub 17 recordó lo vivido por el equipo durante el Sudamericano de la categoría el año pasado, cuando se vieron obligados a tomar medidas drásticas debido a la gravedad de los mensajes que recibían las jugadoras.

“El año pasado a nuestras jugadoras sub17, les tuvimos que sacar los celulares por las agresiones que recibían. Y estoy hablando de jugadoras de 13 años. Y espero que en este año entiendan que son procesos, que estamos apuntando a desarrollar las jugadas altas y que los resultados se van a dar en su tiempo. Espero que las apoyen”, sostuvo.

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Góngora también confesó el impacto que le generó conocer el nivel de hostigamiento hacia las deportistas en formación. “Yo no lo había visto nunca este tipo de acoso en el vóley. Teníamos información de que acá se vivía eso, pero nunca pensé que era así. Leí mensajes en algunas de mis jugadoras donde las invitaban a matarse porque iba a ser un beneficio al vóley. Y es tristísimo”, expresó con preocupación.

La selección peruana de vóley competirá en la Copa Panamericana Sub 17. Crédito: CSV

Llamado a frenar el acoso y apoyar el proceso

Finalmente, Lorena Góngora hizo un llamado a la reflexión y a cambiar la manera en la que se acompaña a las selecciones juveniles, destacando la importancia de proteger los procesos de formación.

“Espero que eso poco a poco lo vayan cambiando. Vi una campaña importante de este año de las mayores que hablaban sobre el tema y esperemos que el público también empiece a rechazar ese tipo de mensajes”, concluyó.

La asistente técnica espera que estas situaciones no vuelvan a repetirse, especialmente de cara a la Copa Panamericana Sub 17 que se disputará esta semana en Tegucigalpa, y que el foco se mantenga en el desarrollo deportivo de las nuevas generaciones del vóley peruano.

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