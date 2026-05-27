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Keiko Fujimori sobre audiencia clave de Mark Vito por caso Cócteles: “Estoy segura de que saldrá muy bien de este proceso”

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que su exesposo cuenta con pruebas sobre sus actividades inmobiliarias y confió en que “saldrá bien” del proceso enfrenta por lavado de activos

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Keiko fujimori se separa de Mark Vito
Keiko Fujimori manifestó respaldo a Mark Vito Villanella en la audiencia judicial vinculada al caso Cócteles

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió este martes a la audiencia a la que acudirá su exesposo, el tiktoker Mark Vito Villanella, y en la que el Poder Judicial evaluará si existen fundamentos para que siga procesado en el juicio por lavado de activos en el caso Cócteles, que involucró a la cúpula de Fuerza Popular.

La candidata presidencial, que competirá en el balotaje con Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), se expresó después de que el otrora empresario difundiera un video en sus redes sociales donde afirmó que “la verdad siempre sale a la luz”, en referencia al proceso que sigue en la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.

“He visto a través de sus redes que ha presentado varias pruebas, sobre todo el trabajo que realizaba como agente inmobiliario. Yo estoy segura que Mark Vito, el padre de mis hijas, va a salir muy bien de este proceso”, señaló en declaraciones recogidas por la televisora Willax.

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El exesposo de Fujimori es el único acusado que permanece bajo proceso por lavado de activos tras el archivo definitivo de los cargos contra la candidata y los principales dirigentes de Fuerza Popular, ordenado en enero de este año por el juez Wilson Verástegui en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

Mark Vito, vestido con un traje oscuro y corbata azul, habla ante varios micrófonos de colores. Detrás se observa un edificio con columnas y otras personas.
La candidata presidencial formuló sus declaraciones tras la publicación de un video de Villanella sobre el caso

La decisión judicial excluyó a la lideresa del partido naranja, pero mantiene vigentes los cargos contra Vito, y diversos sectores atribuyen la continuidad del proceso a una posible represalia de su exesposa. Aunque la Fiscalía y la procuraduría apelaron para reabrir el caso, la resolución de primera instancia se sustenta en el fallo del TC y, según La República, la Sala de Apelaciones confirmará lo resuelto en la audiencia de este jueves 28 de mayo.

La defensa del tiktoker, antes propietario de MVV Bienes Raíces, sostiene que los hechos por los que se le investiga difieren de los atribuidos a los aportes de Fuerza Popular y solicita que el fallo constitucional que benefició a otros imputados se aplique también a su caso.

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En su pronunciamiento, Vito señaló que fue convocado por el Ministerio Público en 265 ocasiones durante once años y que se realizaron cinco pericias sobre su actividad. “SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) me fiscalizódos veces. Entregué 150 mil hojas de pruebas. Testigos reconocieron que fui agente inmobiliario. Documentos evidenciaban el servicio brindado”, relató.

Añadió que la acusación se basa en “una falsa investigación” que lo señala como dueño de una empresa ficticia. “A pesar de tanta evidencia, se me acusó que mi empresa de agente inmobiliario fue un fantasma, una mentira”, aseveró.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 25 mayo
Fujimori expresó confianza en que su exesposo superará el proceso legal

Entre los efectos, explicó que una orden judicial le impidió seguir con su actividad profesional. “Llamaron todos mis clientes a la fiscalía y nadie quería trabajar conmigo. Ordenaron judicialmente que yo no podría ni conversar con mis clientes ni mis trabajadores. Nadie quiere contratar a alguien investigado”, dijo.

“El dinero que ahorré honradamente con el sudor de mi frente estaba yendo a los costos que implicaba defenderme de la investigación”, expresó al mencionar que la Fiscalía le abrió un segundo proceso “ilegal, basada en los mismos supuestos hechos”.

“Para sobrevivir busqué un trabajo que no podría decirse que era falso: un tiktoker, un personaje que da show. Era mi única opción. Y a pesar de todo, me volví más fuerte (...) Todos sufrimos golpes en la vida: un ruptura de corazón, problemas económicos, fallecimiento de un familiar, etcétera. Pero siempre tenemos la opción de ser más fuerte (...) porque la verdad siempre sale a la luz”, apuntó.

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