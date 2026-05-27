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Madre de Nadeska Widausky declara que denuncia por proxenetismo y trata surgió por el reclamo de una deuda de US$6.000

La madre de la modelo sostiene que el conflicto comenzó tras un préstamo de dinero no devuelto y apunta contra la pareja de un empresario como responsable de la denuncia presentada en Bélgica

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La madre de Nadeska Widausky rompe su silencio y se dirige a la prensa para defender a su hija. Asegura que el conflicto con Jefferson Rubiños Olaya se originó por una deuda de 6 mil dólares que él se negaba a pagar. Video: Latina / Latina Noticias

Ema Velázquez, madre de la modelo Nadeska Widausky, declaró este miércoles que la denuncia presentada en Bélgica contra su hija fue impulsada por la pareja de un familiar, luego de un conflicto por una deuda impaga.

“El problema se inició después de que mi hija les prestara US$6.000 para que pudieran viajar a ese país y, posteriormente, el dinero no fue devuelto”, señaló en diálogo con la prensa, luego de que la modelo sea trasladada a la carceleta del Poder Judicial.

Velásquez identificó como autor de la acusación al empresario Jefferson Rubiños Olaya, a quien le reprochó. “Mi hija se portó bien contigo y te prestó los US$6.000 para que viajes. No sé qué es lo que hizo tu mujer. Mira lo que has hecho con Nade”, dijo.

“Nade tiene un hijo y hay un Dios. Yo no sé por qué te has portado de esa manera con mi hija. Ella ha denunciado a Nade diciendo que la amenaza y, con esa base, fue y puso la denuncia”, continuó.

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Mujer con chaleco "INTERPOL DETENIDO" es escoltada por dos policías uniformadas frente a un panel con logos de la Policía Federal Belga y un cartel.
Ema Velázquez, madre de Nadeska Widausky, aseguró que la denuncia en Bélgica fue impulsada por la pareja de un familiar tras un conflicto por una deuda de US$6.000 que no fue devuelta

Widausky, de 33 años, fue detenida en la víspera en atención a una solicitud de la Interpol desde Bélgica por los presuntos delitos de proxenetismo, trata de personas, robo con violencia o amenaza, entre otros cargos.

El jefe de la División de Búsqueda y Capturas de Prófugos Internacionales de Interpol, comandante Jorge Antonio Pérez, informó que habían realizado la captura con la ayuda de la Dirección de Inteligencia, a pedido de sus pares de la Interpol de Bélgica, en la ciudad de Brujas.

La Policía añadió, en un comunicado, que la detenida estaría presuntamente vinculada a investigaciones relacionadas con crimen organizado y lavado de dinero, por los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y otros delitos conexos”, que contemplan una pena máxima de 20 años de cárcel.

La modelo era conocida en los programas de espectáculo por su ostentoso estilo de vida, continuos viajes al extranjero y sus relaciones sentimentales con figuras del deporte y artistas. En 2015, estuvo presente en el auto donde asesinaron a Antonio Saucedo Mendoza, alias ‘Chino Saucedo’, hecho vinculado al atentado con explosivos contra el vehículo de Gerald Oropeza, excarcelado tras ser procesado por narcotráfico.

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Nadeska Widausky
Nadeska Widausky fue detenida a pedido de Interpol, en atención a una solicitud de la justicia belga, que la investiga por presuntos delitos de proxenetismo, trata de personas, robo con violencia y otras imputaciones vinculadas a crimen organizado y lavado de dinero

Su nombre también apareció en investigaciones tras hallarse imágenes suyas en el teléfono de Luis Moreno Cenepo, alias ‘Nene Malo’, quien murió en aparente ajuste de cuentas. Además, durante un proceso por lavado de activos, Widausky y su pareja, Italo Farías, perdieron propiedades valuadas en US$255.000. Según la fiscalía, esos bienes habrían sido adquiridos con dinero producto de estafa y robo agravado.

Sobre Widausky pesa un pedido de nueve meses de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público con fines de extradición. El Poder Judicia ha reprogramado para las 16:00 horas de este miércoles la audiencia en la que se definirá si la modelo continuará bajo custodia mientras se tramita el requerimiento internacional de las autoridades belgas.

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