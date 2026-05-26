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“La verdad sale a la luz”: Mark Vito difunde video a 48 horas de la audiencia que definirá su futuro en caso Cócteles

El exesposo de Keiko Fujimori aseguró que su actividad inmobiliaria fue legítima y denunció una investigación basada en pruebas falsas. La justicia evaluará este jueves si continúa procesado por lavado de activos

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El exesposo de Keiko Fujimori aseguró que su actividad inmobiliaria fue legítima y denunció una investigación basada en pruebas falsas. La justicia evaluará este jueves si continúa procesado por lavado de activos

El tiktoker Mark Vito Villanella, exesposo de la candidata presidencial Keiko Fujimori, publicó este martes un video a 48 horas de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evalúe si existen fundamentos para que continúe procesado en el juicio por lavado de activos en el caso Cócteles, que involucró a la cúpula de Fuerza Popular.

“Hoy dejo mi personaje y me tomo un par de minutos para demostrar una vez más que mi trabajo nunca fue simulado. La gran pregunta que no quiso responder la Fiscalía fue: ¿existe evidencia de lavado de activos a través de mi empresa?”, declaró.

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El otrora empresario señaló que asistió al Ministerio Público en 265 ocasiones durante once años y que se realizaron cinco pericias sobre su actividad. “SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) me fiscalizó dos veces. Entregué 150 mil hojas de pruebas. Testigos reconocieron que fui agente inmobiliario. Documentos evidenciaban el servicio brindado”, relató.

La acusación contra Vito se basa en la presunta existencia de una empresa fantasma, pese a la documentación y testimonios que, según él, demuestran lo contrario
La acusación contra Vito se basa en la presunta existencia de una empresa fantasma, pese a la documentación y testimonios que, según él, demuestran lo contrario

Añadió que la acusación se basa en “una falsa investigación” que lo señala como dueño de una empresa ficticia. “A pesar de tanta evidencia, una falsa investigación me acusó que mi empresa de agente inmobiliario fue un fantasma, una mentira”, aseveró.

Entre los efectos, Vito explicó que una orden judicial le impidió seguir con su actividad profesional. “Llamaron todos mis clientes a la fiscalía y nadie quería trabajar conmigo. Ordenaron judicialmente que yo no podría ni conversar con mis clientes ni mis trabajadores. Nadie quiere contratar a alguien investigado”, señaló.

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“El dinero que ahorré honradamente con el sudor de mi frente estaba yendo a los costos que implicaba defenderme de la investigación”, expresó al mencionar que la Fiscalía le abrió un segundo proceso “ilegal basada en los mismos supuestos hechos”.

“Para sobrevivir busqué un trabajo que la Fiscalía no podría decir que era falso: un tiktoker. Sí, un personaje que da show. Era mi única opción. Y a pesar de todo, me volví más fuerte (...) Todos sufrimos golpes en la vida: un ruptura de corazón, problemas económicos, fallecimiento de un familiar, etcétera. Pero siempre tenemos la opción de ser más fuerte (...) porque la verdad siempre sale a la luz”, apuntó.

Detalles, incidencias, y personajes durante el primer día del juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el Caso Cócteles. Poder Judicial
La defensa de Vito sostiene que el caso se refiere a operaciones inmobiliarias ajenas a Fuerza Popular y pide que el fallo constitucional que benefició a otros imputados lo alcance

El exesposo de Fujimori es el único acusado que permanece bajo proceso por lavado de activos tras el archivo definitivo de los cargos contra la candidata y los principales dirigentes de Fuerza Popular, ordenado en enero de este año por el juez Wilson Verástegui en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

La decisión judicial excluyó a la lideresa del partido naranja, pero mantiene vigentes los cargos contra Vito, y diversos sectores atribuyen la continuidad del proceso a una posible represalia de su exesposa. Aunque la Fiscalía y la procuraduría apelaron para reabrir el caso, la resolución de primera instancia se sustenta en el fallo del TC y, según La República, la Sala de Apelaciones confirmará lo resuelto.

La defensa del tiktoker, otrora propietario de MVV Bienes Raíces, sostiene que los hechos por los que se le investiga difieren de los atribuidos a los aportes de Fuerza Popular y solicita que el fallo constitucional que benefició a otros imputados se aplique también a su caso.

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