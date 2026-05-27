Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

La presentadora relató al público que el proceso judicial marcó su vida durante años y aseguró que solo podrá contar todos los detalles cuando el caso cierre definitivamente, ya que todavía enfrenta pendientes legales. América TV

Jazmín Pinedo, conductora del programa ‘Más Espectáculos’, se refirió por primera vez en vivo al juicio que le ganó a Latina Televisión, la empresa donde trabajó durante varios años. La presentadora, conocida popularmente como ‘La Chinita’, aprovechó los minutos finales de su espacio televisivo para compartir con la audiencia parte de su experiencia en el proceso judicial, que, según sus palabras, marcó una etapa compleja en su vida personal y profesional.

Durante su intervención, Jazmín Pinedo confirmó que la noticia de su victoria legal ya era de conocimiento público y decidió pronunciarse al respecto, aunque advirtió que no podía brindar todos los detalles debido a que el proceso aún no concluye completamente. “Ya es de conocimiento público que le gané un juicio a la empresa para la que yo trabajé en algún momento y sí, voy a referirme al tema”, expresó ante las cámaras, señalando que todavía existen asuntos pendientes por resolverse en el litigio.

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La conductora explicó que espera el cierre definitivo del caso para poder compartir su versión completa de los hechos. “Pero todavía cuando todo acabe realmente para mí, porque si bien he ganado este primer proceso, todavía hay algunas cosas que tienen que solucionarse”, comentó. Jazmín Pinedo enfatizó la importancia de esperar la resolución final antes de revelar detalles adicionales y aclarar dudas surgidas tras la difusión pública de la sentencia.

Fuertes consecuencias en su vida

El proceso legal, que se extendió por varios años, tuvo repercusiones profundas en distintos aspectos de la vida de la presentadora. “Cuando esto se termine, se termine de verdad, que ha sido una lucha bastante dura para mí durante muchísimos años”, reconoció la comunicadora, dejando entrever el desgaste emocional y físico que enfrentó a lo largo del conflicto judicial.

Según relató Pinedo, el juicio no solo afectó su estabilidad económica, sino también el entorno familiar y su salud. “Eso es lo que yo quería comentarles y voy a hablar en su momento cuando esto termine oficialmente para mí, que es algo que quiero muchísimo, porque no solamente ha afectado mi situación económica, la situación de mi familia, sino también mi salud”, puntualizó en el set de América Televisión, donde se emite su programa.

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Jazmín Pinedo se pronuncia tras imponerse a Latina en tribunales. América TV

A lo largo de su carrera, Pinedo ha sido una figura central en la televisión peruana, participando en diversos proyectos como conductora y actriz. El juicio con Latina se originó tras su salida de la televisora, un hecho que generó controversia y comentarios en la industria del entretenimiento local. Aunque la sentencia reciente representa una primera victoria para la presentadora, el caso aún debe superar etapas legales antes de su cierre definitivo.

La conductora reiteró su deseo de que el conflicto llegue a su término para poder centrarse en nuevos retos personales y profesionales. “Yo voy a poder contarles muchísimas cosas también y poder aclarar algunas dudas que se han generado a raíz de que se ha hecho pública esta noticia”, sostuvo. Pinedo insistió en que su prioridad actual es cuidar su bienestar y el de su familia, afectados por los años de litigio.

Jazmín Pinedo ganó juicio a Latina por más de S/600.000. IG

En la edición de ‘Más Espectáculos’ donde realizó su pronunciamiento, la conductora agradeció el apoyo del público y de su entorno más cercano.

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Jazmín Pinedo nó juicio a Latina Televisión

Jazmín Pinedo inició un proceso judicial contra Latina Televisión en 2022 y, recientemente, se dictó sentencia en última instancia. Como resultado, el canal de Jesús María deberá abonarle una indemnización monetaria de manera inmediata, dejando sin efecto las solicitudes de la televisora para fraccionar el pago en cuotas a lo largo de varios años.

Entre 2016 y 2020, Jazmín Pinedo se desempeñó como conductora en Latina, participando en espacios como Los reyes del playback, Los 4 finalistas, Yo soy, Espectáculos de Latina y Mujeres al mando.

En 2020, la presentadora se incorporó a América Televisión para conducir el reality ‘Esto es Guerra’, lo que motivó una demanda por parte de Latina. Esta situación dio inicio a un intercambio de acciones legales entre ambas partes, que aún mantienen procesos judiciales activos.

Latina pierde juicio con Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora. IG