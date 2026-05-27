Perú

Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

La conductora de ‘Más Espectáculos’ confirmó en televisión que obtuvo un fallo a su favor en la justicia, pero advirtió que el proceso aún no concluye y confesó que la batalla legal la afectó en muchos ámbitos de su vida

Guardar
Google icon
La presentadora relató al público que el proceso judicial marcó su vida durante años y aseguró que solo podrá contar todos los detalles cuando el caso cierre definitivamente, ya que todavía enfrenta pendientes legales. América TV

Jazmín Pinedo, conductora del programa ‘Más Espectáculos’, se refirió por primera vez en vivo al juicio que le ganó a Latina Televisión, la empresa donde trabajó durante varios años. La presentadora, conocida popularmente como ‘La Chinita’, aprovechó los minutos finales de su espacio televisivo para compartir con la audiencia parte de su experiencia en el proceso judicial, que, según sus palabras, marcó una etapa compleja en su vida personal y profesional.

Durante su intervención, Jazmín Pinedo confirmó que la noticia de su victoria legal ya era de conocimiento público y decidió pronunciarse al respecto, aunque advirtió que no podía brindar todos los detalles debido a que el proceso aún no concluye completamente. “Ya es de conocimiento público que le gané un juicio a la empresa para la que yo trabajé en algún momento y sí, voy a referirme al tema”, expresó ante las cámaras, señalando que todavía existen asuntos pendientes por resolverse en el litigio.

PUBLICIDAD

La conductora explicó que espera el cierre definitivo del caso para poder compartir su versión completa de los hechos. “Pero todavía cuando todo acabe realmente para mí, porque si bien he ganado este primer proceso, todavía hay algunas cosas que tienen que solucionarse”, comentó. Jazmín Pinedo enfatizó la importancia de esperar la resolución final antes de revelar detalles adicionales y aclarar dudas surgidas tras la difusión pública de la sentencia.

Fuertes consecuencias en su vida

El proceso legal, que se extendió por varios años, tuvo repercusiones profundas en distintos aspectos de la vida de la presentadora. “Cuando esto se termine, se termine de verdad, que ha sido una lucha bastante dura para mí durante muchísimos años”, reconoció la comunicadora, dejando entrever el desgaste emocional y físico que enfrentó a lo largo del conflicto judicial.

Según relató Pinedo, el juicio no solo afectó su estabilidad económica, sino también el entorno familiar y su salud. “Eso es lo que yo quería comentarles y voy a hablar en su momento cuando esto termine oficialmente para mí, que es algo que quiero muchísimo, porque no solamente ha afectado mi situación económica, la situación de mi familia, sino también mi salud”, puntualizó en el set de América Televisión, donde se emite su programa.

PUBLICIDAD

Jazmín Pinedo se pronuncia tras imponerse a Latina en tribunales. América TV
Jazmín Pinedo se pronuncia tras imponerse a Latina en tribunales. América TV

A lo largo de su carrera, Pinedo ha sido una figura central en la televisión peruana, participando en diversos proyectos como conductora y actriz. El juicio con Latina se originó tras su salida de la televisora, un hecho que generó controversia y comentarios en la industria del entretenimiento local. Aunque la sentencia reciente representa una primera victoria para la presentadora, el caso aún debe superar etapas legales antes de su cierre definitivo.

La conductora reiteró su deseo de que el conflicto llegue a su término para poder centrarse en nuevos retos personales y profesionales. “Yo voy a poder contarles muchísimas cosas también y poder aclarar algunas dudas que se han generado a raíz de que se ha hecho pública esta noticia”, sostuvo. Pinedo insistió en que su prioridad actual es cuidar su bienestar y el de su familia, afectados por los años de litigio.

Jazmín Pinedo ganó juicio a Latina por más de S/600.000. IG
Jazmín Pinedo ganó juicio a Latina por más de S/600.000. IG

En la edición de ‘Más Espectáculos’ donde realizó su pronunciamiento, la conductora agradeció el apoyo del público y de su entorno más cercano.

Jazmín Pinedo nó juicio a Latina Televisión

Jazmín Pinedo inició un proceso judicial contra Latina Televisión en 2022 y, recientemente, se dictó sentencia en última instancia. Como resultado, el canal de Jesús María deberá abonarle una indemnización monetaria de manera inmediata, dejando sin efecto las solicitudes de la televisora para fraccionar el pago en cuotas a lo largo de varios años.

Entre 2016 y 2020, Jazmín Pinedo se desempeñó como conductora en Latina, participando en espacios como Los reyes del playback, Los 4 finalistas, Yo soy, Espectáculos de Latina y Mujeres al mando.

En 2020, la presentadora se incorporó a América Televisión para conducir el reality ‘Esto es Guerra’, lo que motivó una demanda por parte de Latina. Esta situación dio inicio a un intercambio de acciones legales entre ambas partes, que aún mantienen procesos judiciales activos.

Latina pierde juicio con Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora. IG
Latina pierde juicio con Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora. IG

Temas Relacionados

Jazmín PinedoLatinaperu-entretenimiento

Más Noticias

La ‘comunidad de la luz’: cómo la inversión láser está redefiniendo la industria dental en Perú

Solo el 0,1% de los odontólogos accede a esta tecnología, de acuerdo la Sociedad Latinoamericana de Láser en Odontología

La ‘comunidad de la luz’: cómo la inversión láser está redefiniendo la industria dental en Perú

BCR ordena a grandes bancos instalar “centros de contingencia extrema” ante desastres masivos como terremotos o tsunamis

Los bancos que concentran más del 5% de las transferencias deberán operar en el sistema LBTR con triple respaldo tecnológico. Tendrán hasta 3 años para adecuarse

BCR ordena a grandes bancos instalar “centros de contingencia extrema” ante desastres masivos como terremotos o tsunamis

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Juventud por fecha 6

De momento, el equipo de Horacio Melgarejo se está haciendo con el boleto directo a octavos de final, pero deberá esperar a la resolución del encuentro entre Atlético Mineiro y Puerto Cabello en Belo Horizonte

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Juventud por fecha 6

Empresario afirma ser quien aparece en foto íntima con el sacerdote Omar Sánchez: “No he hecho ninguna denuncia”

Nicolás Arosemena, residente en Europa, negó haber denunciado al sacerdote y afirmó que la imagen difundida ya había estado en sus redes sociales

Empresario afirma ser quien aparece en foto íntima con el sacerdote Omar Sánchez: “No he hecho ninguna denuncia”

Jairo Concha aseguró que “este equipo se levantará una vez más” tras la eliminación de Universitario en Copa Libertadores 2026

En su cumpleaños 27, el volante pidió respaldo a la hinchada y prometió reacción del plantel crema tras el golpe deportivo

Jairo Concha aseguró que “este equipo se levantará una vez más” tras la eliminación de Universitario en Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta en Perú?

Elecciones 2026: ¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta en Perú?

Luz Pacheco explica por qué renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional y descarta problemas de salud

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Esta sería la razón por la que Luz Pacheco renunció repentinamente a la presidencia del Tribunal Constitucional

Último debate presidencial: inseguridad, crisis agraria y extorsión en el transporte, los temas que el Perú exige responder a Fujimori y Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Pelea de streamers peruanos en Japón: Kingteka golpea a Bebote en un restaurante de Tokio en plena transmisión de Kick

Pelea de streamers peruanos en Japón: Kingteka golpea a Bebote en un restaurante de Tokio en plena transmisión de Kick

Jaze volvió a las batallas: con Acru, Teorema, ChysteMC y Bnet en 5 Vidas de Red Bull

La madre de Nadeska Widausky clama su inocencia y rompe su silencio: “Tiene un hijo y hay un Dios”

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

Nadeska Widausky: ¿Cuál es el rol que cumplía en la red criminal de trata de personas que terminó con su captura por Interpol?

DEPORTES

Cienciano 1-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 1-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Juventud por fecha 6

Jairo Concha aseguró que “este equipo se levantará una vez más” tras la eliminación de Universitario en Copa Libertadores 2026

Bryan Reyna lanzó enigmático mensaje en Instagram tras la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores 2026

Golazo de Kevin Becerra con potente cabezazo para 1-0 en Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026