Celso Ayala quiere impedir la salida de futbolistas de FC Cajamarca, entre ellos Hernán Barcos: “No hay nada definido”

Celso Ayala desea mantener la columna vertebral del equipo con Hernán Barcos a la cabeza. - Crédito: FC Cajamarca

El sueño de construir un plantel de pergaminos en FC Cajamarca empieza a desvanecerse tras conocerse que varios futbolistas, la gran mayoría de enorme peso, están decididos a desmarcarse por serios problemas económicos y marcadas diferencias con los altos mandos de la entidad. Acaso la salida más resonante sería la de Hernán Barcos, cuya hoja de vida está bajo examinación de varios equipos de la Liga 1.

Definitivamente, el escenario es complicado para el bloque ‘azul y oro’, que recién ha empezado a alejarse del sótano que conduce al averno de la Segunda División. Sin embargo, el entrenador Celso Ayala ha puesto paños fríos, asegurando que hará todo lo posible para evitar un éxodo de referentes y talentos.

FC Cajamarca empieza a levantar cabeza tras un Torneo Apertura convulso. - Crédito: Difusión

En declaraciones con la Agencia Andina, el estratega paraguayo ha admitido un diálogo con su grupo, obteniendo una respuesta que percibe alentadora: “He conversado con algunos futbolistas que supuestamente iban a dejar el equipo y, hasta el momento, no hay nada definido. La idea es reordenar todo para la siguiente etapa y evitar la salida de jugadores”.

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“Ahora que el equipo atraviesa un buen momento - con tres victorias y un empate en las últimas cuatro fechas -, lo importante no es perder jugadores, sino reforzar el plantel para que este proceso continúe creciendo y permita alcanzar resultados aún más positivos en la segunda parte del torneo”, cerró.

El 'Pirata' entró de cambio y en su primera incursión en ataque abrió la cuenta. | VIDEO: DyJ Sports

Cambio de ruta

FC Cajamarca tuvo que aprender a convivir con una enorme exposición mediática nada más llegar a la Liga 1. No necesariamente por ser el nuevo inquilino, sino por haber dado un golpe a la mesa del mercado de pases al hacerse de los servicios de Hernán Barcos, histórico delantero argentino que trascendió en la historia moderna de Alianza Lima como su último referente y máximo goleador extranjero de todos los tiempos.

Durante los primeros compases del Apertura 2026, el equipo ‘azul y oro’ mostró una idea de juego interesante con el ‘Pirata’ como protagonista. No obstante, había un fuerte detalle que impedía el éxito total: concentración en minutos capitales para sacar resultados importantes. Tal vez ese rasgo no surgía, sobre todo, porque el conjunto recién afrontaba la experiencia de la élite en Perú.

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Hernán Barcos, capitán y goleador de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

Parecía que la situación cambiaría con el avance de las fechas, sobre todo por la presencia de un Barcos ascendente y con la pólvora siempre lista, pero nadie vio venir que FC Cajamarca derraparía de una forma alucinante concatenando reveses por cerca de dos meses. De ahí que la pesadilla del descenso comenzase a tomar forma.

Con la crisis instalada, las autoridades de la institución removieron la zona técnica, dándole entrada a un Celso Ayala que tardó en conectar con la plantilla, pero que finalmente logró darle a la tecla y así contribuyó para que los suyos levantaran cabeza en la recta final del Apertura 2026. Con el espíritu revitalizado, el equipo irá por ritmo ascendente en búsqueda de una ubicación en la zona noble de la tabla.

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.