La madre de Nadeska Widausky clama su inocencia y rompe su silencio: “Tiene un hijo y hay un Dios”

La madre de Nadeska Widausky rompe su silencio y se dirige a la prensa para defender a su hija. Asegura que el conflicto con Jefferson Rubiños Olaya se originó por una deuda de 6 mil dólares que él se negaba a pagar. Video: Latina / Latina Noticias

Con la voz entrecortada y al borde del llanto, la madre de Nadeska Widausky Gallo se presentó ante los medios de comunicación el 27 de mayo de 2026 para defender a su hija de los cargos de trata de personas y proxenetismo que pesan sobre la modelo desde su detención por agentes de Interpol en Lima.

La progenitora apuntó directamente a un familiar identificado como Jefferson Rubiños Olaya y a su pareja, a quienes responsabilizó de haber construido una denuncia falsa para no saldar una deuda de 6000 dólares.

Sus declaraciones coincidieron con la audiencia judicial en la que el Poder Judicial evaluó el pedido de prisión preventiva con fines de extradición presentado por Bélgica, y con las propias palabras de Widausky ante el juez, quien también se quebró al mencionar a su madre y a su hijo de siete años.

Las palabras de la madre: una deuda y una denuncia

La madre de Nadeska Widausky salió a hablar ante las cámaras en un momento de alta tensión judicial. Su relato fue directo: su hija le prestó 6000 dólares a Jefferson Rubiños Olaya para que viajara a Bélgica, y la denuncia que derivó en la orden internacional de arresto habría sido interpuesta por la pareja de este hombre para evitar devolver ese dinero.

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La madre de Nadeska Widausky niega los cargos de trata de personas y proxenetismo ante los medios en Lima.

“Jefferson, mi hija se portó bien contigo y te prestó los 6 mil dólares para que vayas a Bélgica. Lo que ha hecho tu mujer no es”, declaró. Luego añadió: “Ella ha denunciado a Nadeska diciendo que mi hija la está amenazando. Con esa base fue, puso la denuncia y se la han dado”.

La progenitora rechazó con firmeza que su hija tenga vinculación alguna con redes de explotación sexual y apeló a la condición de madre de la modelo para sostener su defensa. “Nadeska tiene un hijo y hay un Dios... yo no sé por qué, Jefferson Rubiños Olaya, te has portado así con mi hija”, expresó visiblemente afectada. Al ser consultada sobre el móvil de la denuncia, su respuesta fue escueta: “No le quería pagar su dinero, no le pagó”.

La versión de la madre coincide con lo que la propia Widausky declaró ante la prensa el 26 de mayo, tras pasar por Medicina Legal, y con lo que reiteró en la audiencia judicial del día siguiente. La modelo señaló al mismo Jefferson Rubiños Olaya como responsable de la acusación y lo calificó de “estafador”, asegurando que su objetivo era obtener beneficios de estadía en Bélgica para su pareja.

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“Lo niego rotundamente. Jefferson Rubiños Olaya es el verdadero proxeneta y su mujer”, afirmó Widausky a su salida de Medicina Legal.

El cambio de abogados y la audiencia ante el juez Farfán

El día de la audiencia trajo además una novedad procesal que llamó la atención de los medios. Minutos antes de las 11:00 a.m., hora fijada para el inicio de la sesión ante el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, un nuevo letrado se presentó ante la prensa como la nueva defensa de Widausky, informando que la familia había tomado la decisión de retirar a los abogados anteriores.

El nuevo abogado de Nadeska Widausky se pronunció ante la prensa minutos antes de la audiencia virtual. Aseguró que recién está tomando el caso y se prepara para la defensa de la cantante, investigada por delitos en Bélgica. Video: Instagram Latina / Arriba mi gente

El recién incorporado reconoció que apenas acababa de recibir la carpeta fiscal. “Más detalles no les puedo dar porque recién tengo la carpeta fiscal, voy a revisar y voy a prepararme ahorita para la audiencia. Cuestiones personales de la familia”, respondió ante las preguntas de los reporteros.

En la audiencia presidida por el juez Adolfo Farfán Calderón, la fiscal a cargo explicó que el pedido de nueve meses de detención preventiva no proviene de la fiscalía peruana sino del Estado belga, que investiga a Widausky por presunta pertenencia a una organización criminal transnacional. La solicitud llegó a través de la Notificación Roja de Interpol emitida el 21 de mayo de 2026.

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La Fiscalía identificó a los presuntos integrantes de la red: Junior Polo García como cabecilla a cargo de la captación, el transporte y los flujos financieros; y Widausky junto a Celeste Lozano Sullón como operativas en las actividades de captación y prostitución. “Todo ello hace que consideren a Nadeska Widausky Gallo como una autora fundamental en el ámbito operativo”, señaló la fiscal.

La defensa cuestionó la solidez del pedido desde el primer presupuesto procesal. El abogado argumentó que la Fiscalía no había sustentado los graves y fundados elementos de convicción que exige la ley, y presentó ante el juzgado la partida de nacimiento del hijo de Widausky, de siete años, y las boletas de pago del colegio, para acreditar arraigo familiar.

La modelo peruana indicó que no tiene na necesidad de hacer daño a nadie ni meterse a ninguna red criminal para obtener dinero fácil. Jucticia TV/ Camy TV Perú

También presentó una declaración jurada que acredita que la modelo trabaja como influencer y para la orquesta A Conquistar. “¿Quién va a llevar a su hijo al colegio? ¿Quién va a pagar el colegio? ¿Quién va a pagar la vivienda? Se afecta el principio del interés superior del niño, que está por encima de otras normas”, argumentó el letrado.

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Fue en ese contexto que Widausky tomó la palabra ante el magistrado y se quebró emocionalmente. Negó de forma enfática los cargos y apeló a su condición de madre. “A mí no se me prueba nada de lo que me está acusando. Con mi vida puedo hacer lo que quiera, nunca he puesto en riesgo la vida de mi madre y de mi hijo”, declaró.

Relató además que la detención ocurrió cuando dejaba a su hijo en la puerta del colegio, y rechazó cualquier nexo con redes criminales: “Yo no tengo miedo, porque yo no debo nada, nunca me he metido en una red criminal. Jamás he captado personas para prostitución o proxenetismo”. También mencionó un proceso previo en Bélgica por el robo de un celular, causa por la que fue sentenciada y deportada a Perú, y argumentó que si las autoridades europeas hubieran tenido pruebas en ese momento, no la habrían dejado regresar.

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La fiscal refutó ese argumento precisando que la alerta roja fue emitida recientemente y no en la fecha del hecho narrado por la acusada. Al cierre de la audiencia, el juez Farfán Calderón suspendió la sesión hasta las 16:00 horas para estudiar los argumentos de ambas partes y emitir su resolución sobre la medida cautelar.

La decisión determinará si Widausky permanece en prisión preventiva durante el proceso de extradición o si accede a una comparecencia con restricciones mientras la justicia de Bélgica y Perú definen los pasos siguientes.