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A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido clave en Cusco por fecha 6 del Grupo B de Copa Sudamericana 2026

El elenco de Horacio Melgarejo se juega la clasificación en casa ante el conjunto uruguayo que necesita la victoria para soñar con el boleto a octavos. Revisa la programación del encuentro

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A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026.
A qué hora juega Cienciano vs Juventud HOY: partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026.

Hoy, miércoles 27 de mayo, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega se vestirá de gala para albergar un compromiso crucial y definitivo en el plano internacional. Cienciano del Cusco recibirá a Juventud de Las Piedras de Uruguay en el marco de la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, reviviendo un duelo que en la fecha inaugural culminó con un reñido empate 1-1 en la ciudad de Montevideo.

Para esta cita definitiva, la escuadra cusqueña buscará hacer pesar la altura de la ’Ciudad Imperial’ y extender su racha perfecta en el torneo, habiendo ganado con autoridad sus dos partidos previos en condición de local. Con el grupo al rojo vivo, ambos clubes saltarán al terreno de juego con la obligación absoluta de ganar para sellar su boleto a la siguiente ronda, sabiendo que cualquier otro resultado podría dejarlos fuera de la gloria continental.

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A qué hora juega Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026

El Cienciano vs Juventud está programado para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 18:00 horas.

Para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el horario de inicio será a las 19:00 horas, mientras que en México el cotejo dará comienzo a las 16:00 horas. En España, la transmisión está prevista para la medianoche.

Cienciano recibe a Juventud por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Crédito: X Cienciano.
Cienciano recibe a Juventud por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Crédito: X Cienciano.

¿Cómo llegan los equipos?

Por el lado local, el equipo que dirige Horacio Melgarejo llega golpeado tras encadenar una preocupante racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en el plano general. Este bajón futbolístico del conjunto imperial inició cuando cayó en casa ante Alianza Lima por 1-0, una dolorosa derrota que además lo dejó matemáticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura.

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Posteriormente, el cuadro cusqueño no pudo levantar cabeza en el plano internacional y cayó en territorio brasileño por 2-0 ante Atlético Mineiro. En su más reciente presentación oficial, Cienciano volvió a mostrar licencias en defensa e igualó a dos tantos frente a Sport Huancayo en la liga local, por lo que necesita recuperar con urgencia su mejor versión colectiva.

Por su parte, Juventud de Las Piedras afronta este compromiso internacional mientras continúa sumergido en la parte baja de la tabla de posiciones de la liga uruguaya. A pesar de este panorama adverso a nivel doméstico, el conjunto charrúa llega con el ánimo en alza tras imponerse con autoridad por 2-0 ante Progreso en su último encuentro liguero.

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el elenco visitante viene de igualar 1-1 en la jornada anterior frente a Academia Puerto Cabello de Venezuela. Aquel agónico empate conseguido en su territorio fue un tanque de oxígeno puro, ya que le dio la vida necesaria para llegar con opciones matemáticas de clasificación a esta última jornada del torneo.

Cienciano – Carlos Garcés – Copa Sudamericana – Perú – deportes -25 mayo
Cienciano recibirá a Juventud este miércoles en Cusco con un Grupo B apretado y la necesidad de ganar para no quedar pendiente de otros marcadores. (Facebook: Cienciano)

Dónde ver Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026

El partido entre Cienciano y Juventud, correspondiente a la sexta y última jornada del grupo B de la Copa Sudamericana 2026, contará con transmisión en Perú y el resto de países latinoamericanos a través de DSports, disponible también por streaming en DGO. En Brasil, la señal estará a cargo de Paramount+.

En México, la cobertura se realizará por Disney+, mientras que en Estados Unidos el encuentro podrá verse a través de Fubo TV y beIN Sports.

Asimismo, Infobae Perú ofrecerá cobertura digital con información previa, actualizaciones minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del partido.

El delantero ecuatoriano anotó el 1-1 en Montevideo por potente cabezazo - Crédito: DSports.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Tras disputarse las cinco primeras jornadas, Cienciano ha perdido el liderato del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y ahora se ubica en la segunda posición. El cuadro cusqueño suma dos victorias, un empate y dos derrotas, resultados que le permiten alcanzar siete puntos y mantenerse en zona de clasificación, aunque con menor margen tras la última caída.

El nuevo líder del grupo es Academia Puerto Cabello, que tomó la punta gracias a la diferencia de goles. La pelea sigue muy ajustada, con Atlético Mineiro y Juventud también en la pelea directa, en una tabla que continúa completamente abierta.

1° Puerto Cabello - 7 puntos (-2)

2° Cienciano - 7 puntos (-2)

3° Atlético Mineiro - 7 puntos (+1)

4° Juventud - 6 puntos (+3)

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.
Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Cabe recordar que solo el líder del grupo avanzará de manera directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, mientras que el segundo lugar accederá a los playoffs de octavos frente a equipos provenientes de la Copa Libertadores. Por ahora, el ‘papá’ se mantiene en zona de clasificación, pero con la obligación de asegurar un resultado positivo en la fecha final para no comprometer su continuidad en el torneo.

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