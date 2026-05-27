Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano antes de jugar con Juventud por fecha 6

Tabla del grupo B de la Copa Sudamericana 2026 previo al inicio de la fecha 6.

Hoy, miércoles 27 de mayo, marcará un punto decisivo en el grupo B de la Copa Sudamericana 2026, cuando Cienciano, Academia Puerto Cabello, Atlético Mineiro y Juventud de Las Piedras salten al campo en busca de la clasificación a octavos de final. Los cuatro equipos mantienen intactas sus posibilidades y la expectativa por acceder a la siguiente etapa genera gran ilusión.

La fecha 6 presenta un panorama de máxima tensión. Mientras en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el conjunto peruano recibirá al elenco venezolano, en Belo Horizonte, el ‘galo’ hará lo propio frente a los uruguayos.

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Para entender cómo llegan los equipos a esta cita clave, basta revisar el recorrido de cada uno en el grupo. Cienciano comenzó su campaña con un empate ante Juventud de Las Piedras en Montevideo, rescatando un punto gracias a un gol sobre la hora de Carlos Garcés. La segunda jornada trajo la primera alegría cusqueña ante su público, con un triunfo por 2-0 sobre Academia Puerto Cabello, con anotaciones del delantero ecuatoriano y Alejandro Hohberg.

El delantero ecuatoriano anotó el 1-1 en Montevideo por potente cabezazo - Crédito: DSports.

El ‘papá’ continuó su buena racha en la tercera fecha al vencer por la mínima diferencia a Atlético Mineiro en Cusco, con un tanto de Neri Bandiera. Sin embargo, la ilusión sufrió un golpe duro en la cuarta jornada: en Valencia, Academia Puerto Cabello se impuso de manera contundente por 3-0, dejando a Cienciano sin margen de error para las últimas dos fechas.

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La tabla de posiciones refleja la paridad del grupo: Cienciano, Academia Puerto Cabello y Atlético Mineiro suman siete puntos, mientras que Juventud de Las Piedras acecha con seis. Solo el primero accederá directamente a los octavos de final, y el segundo deberá disputar una ronda de ‘playoff’ ante un rival descendido de la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo no ha perdido el respaldo de su afición, que sueña con una nueva gesta internacional. El club cusqueño mantiene el honor de ser el único equipo peruano en conquistar títulos oficiales de Conmebol, con la Sudamericana 2003 y la Recopa 2004 como credenciales que alimentan la mística local.

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Cienciano ocupa el tercer lugar en el Torneo Apertura y tiene a tiro la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. - créditos: Cienciano

Por su parte, Academia Puerto Cabello llega revitalizada tras la victoria más reciente sobre Cienciano, que le permitió igualar en puntos a los peruanos. El conjunto venezolano sorprendió desde el inicio del certamen, al vencer por 2-1 a Atlético Mineiro. Aunque sufrió una dura derrota ante Juventud en Montevideo (4-0), ha demostrado capacidad de reacción y solidez en casa.

La campaña del equipo ‘llanero’ ha estado marcada por la irregularidad, pero el último triunfo les devuelve la ilusión. Saben que un buen resultado en la altitud de Cusco puede ser suficiente para escribir una página inédita en su historia.

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Atlético Mineiro, por su parte, ha tenido un andar oscilante en esta Copa Sudamericana. El equipo brasileño arrancó con una inesperada caída ante Academia Puerto Cabello, pero se recuperó en la segunda fecha venciendo a Juventud. La derrota ajustada frente a Cienciano en Perú dejó al conjunto de Belo Horizonte obligado a sumar en Montevideo, donde finalmente empató 2-2 ante Juventud. Los brasileños aún dependen de sí mismos para avanzar, pero no pueden permitirse tropiezos.

Renan Lodi (derecha), exjugador de Atlético Madrid, es uno de las figuras de Atlético Mineiro. - créditos: REUTERS/Cris Mattos

Juventud de Las Piedras, representante uruguayo, ha mostrado tenacidad y una capacidad notable para reponerse a los reveses. Su inicio ante Cienciano fue prometedor, y la goleada sobre Academia Puerto Cabello en la tercera fecha (4-0) fue su carta de presentación más fuerte. Sin embargo, los empates ante Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello complicaron su panorama.

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El conjunto ‘charrúa’ se juega el todo por el todo en Cusco. Una victoria puede catapultarlo a la fase de octavos, dependiendo de otros resultados, mientras que cualquier otro marcador lo deja a merced de lo que ocurra en Belo Horizonte.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Sudamericana 2026

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Sudamericana 2026.

Programación de la fecha 6 del grupo B de la Copa Sudamericana 2026

- Cienciano vs Academia Puerto Cabello (17:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / DSports)

- Atlético Mineiro vs Juventud Las Piedras (17:00 horas / Arena MRV de Belo Horizonte / ESPN 4)