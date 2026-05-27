Otro golpe más para Universitario en Copa Libertadores: Conmebol le aplicó una nueva multa por daños materiales en Chile

El equipo Universitario de Deportes recibió una sanción económica de USD 5.072,50 por daños en el estadio de Coquimbo Unido y otros incumplimientos, afectando directamente sus ingresos derivados de televisión y patrocinio según la resolución oficial (Conmebol)

Tras cuernos, palos. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) notificó a Universitario de Deportes una sanción económica vinculada al partido ante Coquimbo Unido por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

El organismo responsabilizó al club por daños materiales detectados durante su visita a Chile y ordenó una multa de USD 5.000, además de USD 72,50 por la reposición de una cenefa dañada.

La resolución también incluyó una advertencia por demoras en el reinicio del segundo tiempo y un apercibimiento formal al oficial Jorge Martín Araujo Paredes. Los montos se debitarán automáticamente de los ingresos del club por televisión o patrocinio que provengan de la Conmebol, según el texto oficial.

Eliminación ante Tolima y sanción previa comunicada por la Conmebol

Universitario cerró su paso por la Libertadores con un empate ante Tolima, pero antes del duelo recibió una resolución de Conmebol por incidentes y daños materiales ocurridos en su visita a Chile. (Conmebol)

El equipo de Ate cerró su participación en la Copa Libertadores 2026 con un empate 0-0 frente a Deportes Tolima, resultado que lo dejó oficialmente fuera del torneo. La igualdad sin goles confirmó la eliminación y trasladó la atención hacia una comunicación emitida antes de ese encuentro: una resolución disciplinaria de la Conmebol vinculada a un compromiso anterior.

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El procedimiento se originó tras el partido que Universitario disputó como visitante ante Coquimbo Unido por la cuarta jornada del Grupo B. En el documento, la Conmebol sostuvo que el club fue responsable de una infracción al artículo 11.2, literal q), del Código Disciplinario de la Conmebol, edición 2026, referido a principios de conducta exigidos a las instituciones participantes.

La imputación principal no se enfocó en un aspecto deportivo dentro del campo, sino en hechos asociados a la visita a Chile. La resolución consignó daños materiales en el estadio y precisó que el club debía asumir el costo por la reposición de un elemento afectado.

Multa por daños y débito automático de los ingresos del club

La sanción económica contra Universitario incluyó USD 5.000 por infracciones disciplinarias y USD 72,50 por daños en el estadio, cifras que se debitarán automáticamente de sus ingresos. (Universitario)

La sanción impuesta fue de carácter económico. En su comunicado, la Conmebol dispuso “imponer al Club Universitario de Deportes una multa de USD 5.000” por la infracción al artículo 11.2 literal q) del Código Disciplinario. La misma resolución estableció que el monto “será debitado automáticamente del importe a recibir por el club” por conceptos de “derechos de Televisión o Patrocinio”.

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Además, el organismo resolvió “condenar al Club Universitario de Deportes al pago de USD 72,50” correspondientes al costo de “reposición de la cenefa dañada”. Ese importe, de acuerdo con el texto, también “será debitado automáticamente” del dinero que el club tenga por percibir de la Conmebol mediante los mismos conceptos.

Con estas dos disposiciones, el monto total comunicado en el documento asciende a USD 5.072,50, suma que impacta directamente en los ingresos que la institución reciba por las vías definidas por la confederación sudamericana.

El texto oficial incluyó un cierre procesal con una definición adicional: “Contra esta decisión no cabe recurso”, por lo que la determinación quedó firme en los términos comunicados por el ente rector del torneo continental.

Advertencias por retraso

Conmebol también sancionó a Universitario con una advertencia formal por demoras en el segundo tiempo y recordó antecedentes disciplinarios abiertos desde mayo por temas organizativos. (Universitario)

La resolución no se limitó a la multa por daños materiales. La Conmebol también “impuso al Club Universitario de Deportes una advertencia” por una infracción al artículo 5.1.11.5 numeral 2) del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026, relacionada con un retraso en el reinicio del segundo tiempo del partido.

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En el mismo apartado, el organismo “apercibió formalmente” al oficial Jorge Martín Araujo Paredes por la infracción al artículo 5.1.11.5 numeral 2) del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026. El documento estableció que, si esa conducta se repite dentro de la Conmebol Libertadores 2026, el oficial “será sancionado conforme a lo establecido en el Manual”.

La notificación agregó una advertencia expresa tanto para el club como para el propio Araujo Paredes: si se reitera “cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza” a la que originó el procedimiento, se aplicará lo dispuesto en el artículo 27 del Código Disciplinario de la Conmebol, con las consecuencias previstas en esa norma.