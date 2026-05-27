Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

La defensa técnica de Nadeska Widausky con pedido de extradición por Bélgica desestima la solicitud de prisión preventiva, presentando pruebas de arraigo familiar y laboral. El abogado subraya que su clienta es madre y tiene un trabajo conocido como influencer en el país.

El Poder Judicial en Lima reprogramó para las 16:00 horas del miércoles 27 de mayo la audiencia en la que se decidirá si se aprueba el pedido de 9 meses de prisión preventiva contra la modelo e influencer peruana Nadeska Widausky, solicitado por la Fiscalía con fines de extradición a Bélgica.

El proceso, dirigido por el juez Adolfo Farfán Calderón, tiene como objetivo resolver si la acusada permanecerá bajo custodia mientras avanza el trámite internacional requerido por las autoridades belgas.

Durante la sesión, transmitida por las plataformas de Justicia TV, la defensa técnica de Nadeska Widausky fue notificada de esta reprogramación. La audiencia se llevará a cabo por el mismo enlace digital. Dicho esto, el magistrado solicitó la presencia de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para coordinar el traslado de la investigada. “Por favor, la traslada a la ciudadana investigada, en este caso, para las 4 de la tarde para poder darle lectura a su resolución”, indicó el juez al representante del INPE, quien aseguró la puntualidad en la gestión. La audiencia quedó fijada para esta hora, con la instrucción de conectarse diez minutos antes.

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Nadeska Widausky, vestida con un buzo plomo y casaca negra, participa en una audiencia virtual junto a su abogado, defendiendo su libertad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación contra Nadeska Widausky proviene de la justicia de Bélgica, que la señala por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y robo con violencia. La detención se efectuó en el distrito limeño de Jesús María, luego de que Interpol activara la alerta internacional solicitada por el juzgado de Brujas. En el país, no existía requisitoria vigente en su contra, pero la orden internacional motivó la intervención de la Policía Nacional del Perú y su posterior puesta a disposición judicial.

El pedido de Nadeska Widausly en medio de lágrimas

En la audiencia, Widausky se quebró al defender su inocencia y reiteró su arraigo en Lima, donde reside junto a su madre y su hijo. “Déjenme defenderme desde aquí por mi madre y por mi hijo”, expresó ante el tribunal, tras describir el impacto familiar de su arresto, que se produjo cuando dejaba a su hijo en la puerta del colegio. La modelo rechazó los cargos y enfatizó que nunca puso en riesgo la seguridad de su entorno. “A mí no se me prueba nada de lo que me está acusando. Con mi vida puedo hacer lo que quiera, nunca he puesto en riesgo la vida de mi madre y de mi hijo”, afirmó.

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Nadeska Widausky se quiebra al defender su inocencia durante una audiencia judicial virtual, pidiendo defenderse por su madre y su hijo.

La defensa técnica argumentó la inexistencia de antecedentes penales en territorio nacional y el arraigo familiar de la acusada como razones para que la medida de prisión preventiva no sea aplicada. También cuestionó la solidez de las nuevas imputaciones formuladas desde Europa, pues, según la propia Widausky, ya había enfrentado un proceso judicial en Bélgica por el robo de un celular, causa en la que fue sentenciada y posteriormente deportada a Perú. “A mí me están inculpando de algo que no sé de dónde lo están sacando”, sostuvo.

La Fiscalía, por su parte, insistió en el riesgo de fuga y en la gravedad de los hechos atribuidos a la influencer. El Ministerio Público considera que la prisión preventiva es indispensable para garantizar la eventual extradición y la continuidad de las investigaciones en territorio belga. El juez Adolfo Farfán Calderón escuchó las posiciones de ambas partes antes de reprogramar la audiencia y ordenar el traslado de la acusada.

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Asegura que no huirá del país

La exposición de Nadeska Widausky incluyó un pedido enfático para poder enfrentar el proceso desde su país de origen. “Yo no tengo por qué huir, yo tengo una vida pública y la comparto en las redes sociales. Si le debo algo a Bélgica yo lo asumo, deme la oportunidad de defenderme desde aquí por mi madre y por mi hijo, tengo esas dos personas que dependen completamente de mí”, declaró. Además, negó cualquier vínculo con redes criminales o actividades de proxenetismo. “Yo no tengo miedo, porque yo no debo nada, nunca me he metido en una red criminal. Jamás he captado personas para prostitución o proxenetismo”, aseguró.

Nadeska Widausky, detenida en Perú, es acusada de integrar una red de trata de personas que operaba en Bélgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Nadeska Widausky ha recibido atención mediática por su impacto en la opinión pública y por los antecedentes de incautación de bienes, incluido un departamento de lujo valorizado en más de 762 mil soles, por resolución de la Fiscalía en un proceso anterior de desbalance patrimonial. La influencer permanece bajo custodia en Lima a la espera de la decisión judicial que determinará su situación procesal y su eventual extradición a Europa.

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La audiencia de hoy representa un momento decisivo para el futuro de la modelo, quien afronta cargos graves fuera del país y solicita ejercer su defensa desde Perú. El Poder Judicial notificará su decisión tras la reprogramación de la sesión, que tendrá lugar a las 16:00 horas, y de la cual depende si Nadeska Widausky continúa bajo prisión preventiva mientras se tramita el pedido de extradición internacional.

El proceso judicial en marcha investiga la posible participación de la exmodelo en una estructura dedicada a captar víctimas de la Amazonía peruana, trasladarlas a Bruselas y obligarlas a ejercer la prostitución| Composición Infobae