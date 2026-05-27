Jaze volvió a las batallas: con Acru, Teorema, ChysteMC y Bnet en 5 Vidas de Red Bull

Jaze volvió a ChysteMC en la más reciente edición de 5 Vidas de Red Bull. TVN de Chile

El peruano Juan Carlos Iwasaki 'Jaze' dejó las batallas hace unos años para dedicarse a la música. Se mudó a Buenos Aires y desde entonces ha tenido una prolífica carrera. Sin embargo, desde que se le vio en la última edición de la final internacional de Red Bull Batalla en Chile, muchos se ilusionaron con su regreso.

Precisamente, Jaze fue anunciado en un cartel de lujo junto a Acru de Argentina, BNET de España, y los chilenos ChysteMC y Teorema. Ellos forman parte del formato 5 Vidas de Red Bull en Santiago de Chile.

Con DJ Athenea en los tornamesas y El Menor, Marithea y Mecha, el evento se celebró en el techo de un edificio, en lo que tiene aspecto de un helipuerto. La primera batalla define a quien se queda esperando al siguiente competidor, mientras que quien pierde va perdiendo vidas.

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Jaze se enfrentó al chileno ChysteMC en el 5 Vidas de Santiago de Chile

La batalla abrió con ChysteMC, quien arrancó con Teorema. El primero se quedó en competencia para luego enfrentarse a Jaze. Fiel a su estilo, el peruano optó por hacer freestyle puro, sin mayores ataques, mientras que Chyste soltó frases con más sangre. Se volvió a llevar la batalla.

En el siguiente turno, el chileno se midió con el argentino Acru. Ambos se lucieron en un soberbio batallón, que finalmente fue para Acru.

En la siguiente batalla, el argentino le robó una vida a Bnet, para luego medirse con ritmo de trap ante Teorema. Acru volvió a quedarse invicto. Si siguiente rival fue el peruano Jaze, pero el argentino estuvo intratable con su wordplay y volvió a quedarse en el escenario.

(Gentileza prensa Matias Petrucelli)

En una nueva vuelta, Acru se enfrentó a ChysteMC para permanecer invito. Su siguiente rival fue Bnet. Y esta vez la historia fue diferente. El español salió ganador en la batalla corta.

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En el siguiente turno, el madrileño cayó con el local Teorema. Luego a ritmo tropical se enfrentaron Teo y Jaze, con el recuerdo de una batalla memorable entre ambos en Colombia “no dejen que la presión de la competición nos quite el lado artístico de esta presentación”. Aunque esta vez fue en un ritmo en el que ambos fluyeron distinto. El chileno se quedó con la batalla.

En la siguiente batalla nuevamente hubo duelo de locales. ChysteMC cayó con Teorema en una batalla muy ajustada. Luego el cañetino se mediría con Acru. El argentino se queda rapeando para medirse con Bnet, a quien también venció.

Se enfrentaron Acru y Jaze en 5 Vidas y el argentino se quedó con la victoria. TVN Chile

Luego se enfrentaron Acru y Jaze y el argentino se quedó con la victoria. Lo que dejó una nueva batalla épica entre Acru y ChysteMC.

El peruano volvió a participar con su última vida ante ChysteMC. Sus buenas rimas le permitieron llevarse la batalla y salvarse de quedarse eliminado.

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Batallón entre Jaze y ChysteMC que se llevó el peruano en el 5 Vidas de Red Bull. TVN Chile

En la siguiente batalla, Jaze se midió con Acru, y cayó derrota a ritmo de trap. De esta manera Iwasaki quedó fuera de la competencia.

Campeón

En la final se midieron los más regulares de la tarde: el chileno ChysteMC versus el argentino Acru. En un ritmo tropical, el argentino sacó ventaja y se quedó con el título del 5 Vidas de Red Bull.