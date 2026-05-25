Rafael López Aliaga desliza respaldo a Keiko Fujimori en segunda vuelta: “No al voto blanco, no al comunismo de izquierda radical”

El líder de Renovación Popular pasó de rechazar cualquier acercamiento con la candidata de Fuerza Popular a mostrar una inclinación a respaldarla en el balotaje, al descartar el voto en blanco y rechazar “el comunismo de izquierda radical”

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este lunes que él y su partido han decidido no votar en blanco, no anular su sufragio ni respaldar “el comunismo de izquierda radical” en el balotaje previsto para el próximo 7 de junio, una postura que desliza un apoyo a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Con el riesgo inminente de caer en manos de una izquierda radical o un comunismo radical también, en esa foto no somos tibios (...) Por eso es que hemos tomado la decisión de no al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo de izquierda radical”, expresó durante una conferencia de prensa junto a la fórmula con la que se presentó en la carrera presidencial.

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El exalcalde de Lima insistió en la existencia de un supuesto fraude en su contra y afirmó que “ningún partido político” lo respaldó en “esta pelea, que va a continuar, cuyo resultado podrá ser legal, pero nunca va a ser legítimo”.

Subrayó que Renovación Popular obtuvo dos millones de votos “aun con toda la ofensiva de bloquear el voto de peruanos en el exterior y en Lima” y reiteró sus acusaciones al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por no responder a 25 recursos presentados por su partido. “Tienen 25 diferentes formas de fraude electoral sustentadas con peritajes internacionales”, afirmó.

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El exalcalde de Lima reiteró sus denuncias de fraude electoral, aseguró que ningún partido político acompañó su reclamo y cuestionó la legitimidad del proceso

Sostuvo que Burneo “está acumulando ya más de 24 o 25 delitos, por lo cual la pelea de Renovación continúa” y rechazó cualquier medida contraria al marco democrático.

“Continuamos en la pelea, sin ir al golpe de Estado, sin ir a ningún tema en contra de la democracia, no apoyamos eso. Vamos a ir por la ruta estrictamente constitucional y penal en nuestra patria y por los mecanismos internacionales que también nos permite la condición de república respetada hasta el día de hoy en el mundo”, afirmó.

“El Estado no puede seguir así. Es un Estado infestado por esos partidos políticos que lo ven como un botín para alimentar a toda su jauría de seguidores, entre comillas seguidores, vividores del Estado”, manifestó al hacer mención de su propuesta de reducir ministerios.

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“Ha habido un fraude de terror. Lo que han hecho ha sido de terror, desde impedir el voto de peruanos en el exterior, impedir el voto en diferentes ciudades del país, luego tener un software no auditado que permite locuras que ya he explicado en su momento, que han sido denunciadas”, sostuvo.

Renovación Popular denunció obstáculos para el voto de peruanos en el exterior y en Lima, además de acusar al presidente del JNE, Roberto Burneo, de no responder a 25 recursos y de acumular presuntos delitos vinculados al proceso electoral

“Ningún partido protesta, ningún partido dice nada. (...) Ya nos robaron las elecciones de 2021 con el mismo sistema. La cuestión es que no estábamos tan preparados como ahora. Ahora sí estamos muy preparados”, expresó al asegurar que Renovación Popular cuenta con un equipo de peritos.

Semanas antes, el exalcalde había descartado cualquier acercamiento con Fujimori, al asegurar que no tenía “nada que hablar” con ella. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de dialogar con Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quien disputará la segunda vuelta con la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

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