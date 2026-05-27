Continúa la intensa búsqueda de madre e hijo desaparecidos en la selva: familia sospecha de su pareja y pide acción a la PNP

La hermana de Zoila Carolina Castillo Chanduco relata los últimos momentos antes de su desaparición junto a su hijo Eyal. En su testimonio, detalla el viaje desde Lima hacia Tarapoto y Tocache, las últimas comunicaciones que tuvieron con ella y las contradicciones en la versión de la pareja de la joven madre. Fuente: Latina Noticias

La búsqueda de Zoila Carolina Castillo Chanduco continúa en la región San Martín, mientras su familia intenta reconstruir las últimas horas que compartió con su hijo Eyal antes de desaparecer. El caso ha generado mayor preocupación en la zona y ahora concentra las diligencias de la Policía y las sospechas del entorno más cercano de la joven madre.

Zoila, de 29 años, había viajado desde Lima con la intención de encontrarse con una persona con la que mantenía una relación desde hacía algunos meses. Según relataron sus familiares, ambos se conocieron a través de Facebook Pareja y sostenían un vínculo sentimental reciente. La promesa de un encuentro en la selva terminó convirtiéndose en una desaparición rodeada de contradicciones y silencios.

Desde entonces, la familia no ha dejado de pedir ayuda. En redes sociales y medios de comunicación han difundido fotografías, mensajes y detalles del caso con la esperanza de ubicar a Zoila con vida. La angustia es permanente porque, aseguran, el último contacto directo con ella ocurrió pocas horas después de iniciar el viaje. “La última vez que hemos hablado con ella fue el viernes, después de que se fue de viaje”, relató la hermana en declaraciones a Latina Noticias.

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Familiares de Zoila Carolina Castillo Chanduco y su hijo Eyal Rodrigo Castillo Chanduco, desaparecidos en Tarapoto, exigen respuestas y su pronta aparición mientras muestran carteles de protesta. (Composición: Infobae Perú)

Zoila viajó con su hijo a la selva para reunirse con su pareja

De acuerdo con la reconstrucción familiar, Zoila salió de Lima con Eyal rumbo a Tarapoto para encontrarse con la persona con la que mantenía una relación. La hermana precisó al canal que el plan inicial era que él los recogiera en Tarapoto, pero eso no ocurrió: “Ella viaja el jueves, 14, viaja a la ciudad de Tarapoto, donde este sujeto no se presenta, porque supuestamente les iba a recoger”.

Ante la ausencia del hombre, la ruta cambió. Según el testimonio, Zoila se desplazó a Tocache porque allí se concretaría el encuentro. La hermana aseguró que en esa ciudad “se logran hospedar en un hotel” y que, cuando el sábado la familia dejó de obtener respuestas, la preocupación escaló.

Madre e hijo desaparecieron tras viajar a Tarapoto, en la región San Martín, y su familia no tiene contacto con ellos desde hace una semana. Sospechan del hombre que iba a esperarla y piden ayuda para ubicarlos. Fuente: TV Perú Noticias

Ese mismo sábado, los familiares detectaron un detalle que para ellos resultó clave. La hermana señaló que, alrededor de las 15:00, apareció un estado de WhatsApp con un video de una carretera, pero la familia dudó de que lo hubiera grabado Zoila: “Se aprecia una carretera, donde nosotros hemos podido presenciar que la del video no había sido mi hermana la que había tomado, porque no se presencia mi menor sobrino, no hay ruido… Mi sobrino es autista”.

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La denuncia pública se amplificó con llamados a la ciudadanía para reportar cualquier dato que permitiera reconstruir los desplazamientos. En la difusión de la familia también se compartieron rasgos físicos: Zoila tenía cabello largo, oscuro y ondulado, rostro ovalado y tez morena clara; Eyal tenía cabello corto, castaño claro o rubio oscuro, ligeramente ondulado.

Familia sospecha de pareja de joven madre desaparecida

La familia centró sus sospechas en la pareja de Zoila, a quien identificó como Alexis Alcántara Tellería. “Se llama Alexis Alcántara Tellería”, dijo la hermana en Latina Noticias, y agregó que el hombre primero negó conocerla: “Nosotros al ver que nuestra hermana no respondía, él nos niega… que la conocía”.

Zoila Carolina Castillo Chanduco y su hijo Eyal Rodrigo Castillo Chanduco, de 29 y 6 años respectivamente, desaparecieron tras viajar a Tarapoto, región San Martín. (Composición: Infobae Perú)

La hermana sostuvo que, tras insistir y acudir a su domicilio, el relato del hombre cambió. “Primero él negó conocerla. Después, nosotros nos hemos dirigido hasta su casa. Es ahí donde él nos dice que sí, que sí la conocía”, afirmó. Según ese testimonio, Alcántara Tellería aseguró que la dejó en el paradero de Tocache, pero la familia rechaza esa versión: “Es mentira, porque ya se ha reunido información, hemos recopilado información que ese sujeto nunca la deja en el paradero de Tocache”.

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El vínculo entre ambos, siempre según la familia, empezó en redes sociales. “Ellos se conocieron por Facebook Pareja… más o menos unos cinco meses. Ya tenía una relación de dos meses”, explicó la hermana. En ese marco, denunció una conducta que, para los parientes, agravó las sospechas: “Él nos ha bloqueado porque no nos quiere brindar mayor información”.

Encuentran cuerpo de niño de seis años en la selva

La búsqueda tuvo un giro dramático con el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de Tocache, que de acuerdo a las primeras hipótesis correspondería al pequeño Eyal, aunque debido al estado del cuerpo esta información deberá ser confirmada tras las pericias correspondientes.

Un niño de 6 años, que viajó con su madre a la selva de Tarapoto para encontrarse con la pareja de esta, fue hallado sin vida. La madre, Zoila Castillo, continúa desaparecida y familiares acusan al hombre de pertenecer a una red de trata de personas.| ATV Noticias

Familiares y autoridades desplegaron diligencias en Tocache y Tarapoto, mientras el caso se mantenía en difusión pública. La familia insistió en que cualquier información, por mínima que parezca, puede ayudar a ubicar a Zoila y reconstruir las últimas horas del viaje.

En paralelo, recordaron los canales de apoyo y reporte: la Línea 114 para información vinculada a personas desaparecidas y el pedido de colaboración ciudadana para aportar datos que permitan ubicar a la joven madre, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

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