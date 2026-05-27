Perú

Empresario afirma ser quien aparece en foto íntima con el sacerdote Omar Sánchez: “No he hecho ninguna denuncia”

Nicolás Arosemena, residente en Europa, negó haber denunciado al sacerdote y afirmó que la imagen difundida ya había estado en sus redes sociales

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Sacerdote Omar Sánchez
Nicolás Arosemena confirmó ser quien aparece en una fotografía íntima junto al sacerdote Omar Sánchez, imagen difundida por Epicentro TV en el marco de una denuncia por abuso sexual contra el religioso presentada en el Vaticano

Nicolás Arosemena Spitzer, un empresario peruano de 36 años radicado en Europa, afirmó este martes que es la persona que aparece junto al mediático sacerdote Omar Sánchez en una fotografía íntima divulgada días atrás por Epicentro TV, medio que reveló además una denuncia contra el religioso por abuso sexual presentada en el Vaticano.

Durante una entrevista en el podcast Gatos por Liebre, Arosemena negó haber presentado acusaciones, a pesar de que ni el reportaje ni la periodista Paola Ugaz, coautora de ‘Mitad monjes, mitad soldados’, lo identifican en la investigación difundida.

“No he firmado nada, no he hecho ni una denuncia de nada. No tengo la menor idea contra quién se quiere meter, pero déjenme vivir mi vida en paz”, declaró al explicar que se enteró de la existencia de la imagen cuando un tercero se la envió y pudo reconocerse junto al sacerdote.

“El padre Omar es como un papá más que un cura. Fue una foto como me puedo tomar con cualquier persona”, sostuvo Arosemena, dedicado al sector de la hostelería y restaurantes. Contó seguidamente que residió con Sánchez durante 17 meses como voluntario y que mantuvieron una “relación” de respeto y amistad. “Fueron los meses más bonitos que he tenido en mi vida”, expresó.

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Omar Sánchez
Arosemena negó haber realizado alguna denuncia y afirmó que ni el reportaje ni la periodista Paola Ugaz lo identifican como denunciante; aseguró que la firma en el documento corresponde a su madre

La fotografía publicada por Epicentro muestra a Sánchez semidesnudo en una cama junto a una persona no identificada, ya que su rostro aparece difuminado. Arosemena también reconoció ser él quien aparece en otra imagen vestido de sacerdote y aseguró que ambas tomas provienen de sus redes sociales.

Según el reportaje, Sánchez enfrenta la acusación por abusos sexuales ocurridos presuntamente entre 2019 y 2020 contra una persona con adicción atendida en la Asociación de las Bienaventuranzas, organización que dirige.

La denuncia, presentada ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y reconocida posteriormente por la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), fue realizada por un familiar de la víctima, quien firmó el documento al considerar que el religioso habría aprovechado la vulnerabilidad de su allegado para imponer una relación sexoafectiva.

Precisamente, Arosemena señaló que identificó esa rúbrica como la de su madre. “La reconozco al cien por ciento”, afirmó, y añadió que en 2023, cuando el caso llegó a la Santa Sede según Epicentro, él se encontraba en Grecia. “Nunca hice ninguna denuncia. Esa firma no es mía”, insistió.

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Retrato en acuarela de un sacerdote. Hombre de piel trigueña, barba, cabello oscuro, gafas, sotana negra y cuello clerical. Fondo abstracto azul y beige.
El empresario relató que la relación con Sánchez fue de respeto y amistad durante su estadía como voluntario y detalló que las imágenes difundidas provienen de sus redes sociales, sin carácter íntimo

También dijo no sentir temor, debido a que su familia está compuesta por figuras públicas como un exembajador, un exministro de Justicia, titular de empresas e incluso un expresidente, siempre según su testimonio. “Yo miedo no tengo y miedo en Perú mucho menos”, aseguró.

Arosemena indicó finalmente que evalúa acciones legales por lo que considera una difamación. “Voy a tomar acciones legales (...) si no se retracta (...) por estar falsamente acusando al padre y falsamente acusándome a mí de haber puesto una denuncia que nunca he hecho”, advirtió.

No obstante, la Iglesia católica inició semanas atrás una investigación contra el sacerdote tras ser notificada por la Santa Sede del inicio de un procedimiento canónico luego de la denuncia por abuso.

Sánchez refirió al medio que respondería en los canales correspondientes y que, por recomendación de sus abogados, no haría declaraciones públicas mientras no conociese la identidad de la víctima.

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