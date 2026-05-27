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Golazo de Kevin Becerra con potente cabezazo para 1-0 en Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026

El central ecuatoriano ganó en las alturas y movió las redes del guardameta Sebastián Sosa, quien había evitada la caída de su valla en la acción previa

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El defensa apareció con potente cabezazo y abrió el marcador en Cusco - Crédito: DSports.

Cienciano ha estrenado el luminoso del Estadio Garcilaso de la Vega en un partido en el que está obligado a sumar de a tres para asegurar su presencia, al menos, en el repechaje rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Por intermedio del central Kevin Becerra, los dirigidos por Horacio Melgarejo se imponen parcialmente por 1-0 ante Juventud Las Piedras de Uruguay por la última jornada de la fase de grupos.

En la jugada previa al tanto, un despeje corto del portero Sosa terminó en una acción de peligro. El guardameta uruguayo detuvo un disparo de Alejandro Hohberg y envió al cuero al tiro de esquina. Desde el córner, Cristian Souza envió un centro al corazón del área del conjunto que tiene a cargo Sebastián Blanco, recordado en el Perú por su paso por Sporting Cristal.

Becerra ganó en las alturas y sentenció el 1-0 de Cienciano. El ecuatoriano de 30 años celebró junto a sus compañeros y se animó a bailar frente a las cámaras un popular ’trend’ de TikTok. Más allá de la citada llegada de Hohberg, el equipo de Melgarejo no se había aproximado con mucho peligro al área contraria.

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Kevin Becerra abrió la cuenta en Cienciano vs Juventud Las Piedras por Copa Sudamericana 2026. Crédito: Captura DSports.
Kevin Becerra abrió la cuenta en Cienciano vs Juventud Las Piedras por Copa Sudamericana 2026. Crédito: Captura DSports.

Este tanto representa la segunda diana de Kevin Becerra en la temporada. El primero fue válido por la fase previa de la Copa Sudamericana, cuando el ’papádespachó a Melgar de Arequipa en el Garcilaso de la Vega. En aquella ocasión, el de Guayaquil también abrió la cuenta.

¿Cómo marcha la tabla de posiciones?

Con este resultado parcial, Cienciano está accediendo de forma directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana, tal como lo logró en la temporada pasada. Sin embargo, el cuadro de la ’Ciudad Imperial’ debe estar al tanto de la resolución del encuentro entre Atlético Mineiro y Puerto Cabello en Belo Horizonte.

1° Cienciano – 10 puntos (-1)

2° Puerto Cabello – 8 puntos (-2)

3° Atlético Mineiro - 8 puntos (+1)

4° Juventud - 6 puntos (+2)

Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericana con el triunfo parcial de Cienciano. Crédito: Captura Google.
Tabla del Grupo B de la Copa Sudamericana con el triunfo parcial de Cienciano. Crédito: Captura Google.

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