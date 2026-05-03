Perú

Conferencia Episcopal reconoce denuncia de abuso sexual contra el cura Omar Sánchez y activa protocolo del Papa Francisco

La institución eclesiástica informó que ya puso en marcha las medidas previstas por la normativa canónica y el Motu proprio Vos estis lux mundi, garantizando la “protección de las partes” y el cumplimiento del procedimiento establecido por el Vaticano

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Retrato en acuarela de un sacerdote. Hombre de piel trigueña, barba, cabello oscuro, gafas, sotana negra y cuello clerical. Fondo abstracto azul y beige.
La institución aseguró que ejecuta las acciones necesarias para proteger los derechos de las partes y esclarecer los hechos

La Conferencia Episcopal Peruana informó este sábado que tomó conocimiento de la denuncia de abuso sexual presentada en el Vaticano contra el mediático sacerdote Omar Sánchez, de la diócesis de Lurín, y anunció que ha activado el protocolo establecido por el Papa Francisco.

Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el presidente de la Conferencia y obispo de Lurín, Carlos García Camader, indicó ha accionado “en estricto cumplimiento de la normativa canónica vigente” y del Motu proprio Vos estis lux mundi, tras conocer la denuncia “a través de información difundida públicamente”.

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En la misma línea, afirmó que “viene ejecutando las medidas pertinentes, actuando con la debida diligencia y celeridad, a fin de garantizar el procedimiento, la tutela de los derechos de las partes y el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho”.

“Por ende, el obispo reitera su solidaridad y el compromiso de actuar con fidelidad a las disposiciones eclesiales aplicables, asegurando la tramitación que demanda el presente caso”, añadió el pronunciamiento.

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El Motu proprio Vos estis lux mundi, promulgado por Francisco, define el marco normativo para la recepción, investigación y tramitación de denuncias de abuso sexual y su encubrimiento dentro de la Iglesia Católica.

Comunicado
El caso se conoció a través de información pública y la respuesta institucional se ajusta a la normativa canónica y al Motu proprio Vos estis lux mundi

El texto, que entró en vigor en marzo de 2023 tras consultas con los episcopados y los dicasterios de la Curia Romana, exige canales accesibles para presentar denuncias, la aplicación de protocolos para proteger a las víctimas y la investigación obligatoria de toda acusación.

La principal novedad introducida en la reciente versión de la legislación, que derogó la anterior de 2019 y ratificó la voluntad de continuar en la lucha contra estos delitos, reside precisamente en “las disposiciones sobre las responsabilidades de los obispos, superiores religiosos y clérigos responsables de la conducción de una Iglesia particular o prelatura”, reseña Vatican News.

Según una investigación publicada la semana pasada por la periodista Paola Ugaz en el portal Epicentro TV, la denuncia contra Sánchez fue enviada al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en mayo de 2023 y le atribuye un abuso ocurrido en 2019. En ese entonces, la víctima tenía 27 años y colaboraba como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas.

Ugaz, autora del libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, confirmó que el caso ahora está en otra dependencia vaticana y aseguró tener copia de la denuncia, imágenes del sacerdote con la víctima en situaciones comprometedoras y conversaciones de WhatsApp relevantes para la investigación.

Omar Sánchez
La denuncia fue presentada en el Vaticano y atribuye a Sánchez un abuso ocurrido en 2019, cuando la víctima colaboraba como voluntario en una asociación vinculada a la Iglesia

Consultado para el reportaje, el denunciado se limitó a decir que no habría comentarios por indicación de su defenda. “Mis abogados me recomendaron no hablar sin saber quién es la víctima y responderé por el camino formal y no a través de entrevistas”, dijo.

Actualmente, Sánchez es secretario general de la sede de Cáritas en Lurín y hasta hace poco conducía un programa digital junto a Ricardo Gareca, exseleccionador de Perú, y Maju Mantilla, Miss Mundo 2004.

En 2021, se hizo conocido por sugerir votar por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y por hacer campaña a favor de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, de quien ha dicho que “es el único capaz de enfrentar la corrupción”.

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