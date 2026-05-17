Perú

Padre Omar Sánchez: nuevos indicios, una fotografía y un tatuaje que complican su situación legal y eclesiástica

En un reportaje de EpicentroTV se reveló una fotografía donde se observa el tatuaje de la corona de espinas en el brazo izquierdo del sacerdote, en medio de una investigación por presuntas conductas inapropiadas

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Omar Sánchez

La revelación de una fotografía podría complicar la situación legal y eclesiástica del padre Omar Sánchez. En ella, el sacerdote está recostado junto a otra persona y deja ver un tatuaje de una corona de espinas en el brazo izquierdo, un rasgo distintivo que coincidiría con el testimonio recogido en la denuncia presentada ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, órgano del Vaticano encargado de investigar y sancionar estos casos.

La investigación de la Diócesis de Lurín sigue en curso y, aunque no existen pruebas concluyentes hasta el momento, la publicación de esta imagen, por parte de Epicentro Tv, es vista como un posible indicio relevante.

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Por motivos de seguridad y respeto a la confidencialidad, se decidió que la identidad del denunciante se mantiene protegida. Desde la publicación del primer reportaje, el sacerdote ha optado por el silencio público, eliminando imágenes y cambiando el nombre de sus cuentas en redes sociales, como Instagram y Facebook.

El contenido difundido incluye además mensajes y conversaciones entre el padre Omar y un joven, quien habría firmado la denuncia junto a un familiar.

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Según el propio Sánchez, el tatuaje, visto en su brazo cuando se vacunó contra la Covid-19 durante la pandemia, forma parte de su estrategia para acercarse a la juventud, tiene un significado profundo y no transgrede la fe católica.

Retrato en acuarela de un sacerdote. Hombre de piel trigueña, barba, cabello oscuro, gafas, sotana negra y cuello clerical. Fondo abstracto azul y beige.
El sacerdote peruano Omar Sánchez es representado en un retrato en acuarela que resalta sus rasgos latinos, cabello oscuro, gafas y una expresión seria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protocolos ante la denuncia

Hace unos días, la Conferencia Episcopal Peruana reconoció que recibió una denuncia de abuso sexual contra el sacerdote Omar Sánchez, perteneciente a la diócesis de Lurín, y comunicó que la puesta en marcha el protocolo impulsado por el Papa Francisco.

La entidad aclaró que el caso fue remitido al Vaticano y se sigue el procedimiento regulado por el Motu proprio Vos estis lux mundi, que establece normas para la recepción y tramitación de denuncias por abuso sexual dentro de la Iglesia Católica.

El presidente de la Conferencia y obispo de Lurín, Carlos García Camader, confirmó la activación del protocolo y detalló que las acciones se desarrollan con la debida diligencia y celeridad, a fin de garantizar el respeto de los derechos de todas las partes involucradas y el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la normativa Vos estis lux mundi, actualizada en 2023, se establecen canales accesibles para la presentación de denuncias y protección de víctimas, así como responsabilidades concretas para obispos y superiores religiosos en la gestión y prevención de casos de abuso y encubrimiento.

Caricatura editorial de Omar Sánchez Portillo, sacerdote, sentado frente a una balanza de la justicia, una biblia y el logo de 'La Sustancia'. Al fondo, el logo de Cáritas.
Caricatura editorial muestra a Omar Sánchez Portillo sentado ante una balanza de justicia y una biblia abierta, con el logo de 'La Sustancia' y Cáritas de fondo, reflejando tensión institucional y mediática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Silencio durante investigación en curso

La investigación periodística de Epicentro TV reveló que la denuncia fue enviada en mayo de 2023 al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El documento reporta que el abuso habría ocurrido en 2019, cuando la supuesta víctima, de 27 años, colaboraba como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas. La denuncia incluye material audiovisual y mensajes de WhatsApp.

Consultado por la prensa, Omar Sánchez anunció que responderá únicamente por la vía formal, asesorado por sus abogados. El proceso abierto sigue su curso bajo la supervisión de autoridades eclesiásticas, conforme a los protocolos internacionales de protección y esclarecimiento

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