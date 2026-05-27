Perú

Juan Diego Flórez celebra triunfo de Ignacio Buse: “¡Qué alegría verte jugando así, vamos ‘Nacho’, a seguir con todo!”

El reconocido tenor Juan Diego Flórez sorprendió al compartir una foto junto al tenista Ignacio Buse Acurio celebrando su histórica victoria en el ATP 500 de Hamburgo, desatando una ola de reacciones llenas de orgullo nacional

Guardar
Google icon
Dos hombres sonrientes, Juan Diego Flórez con camisa oscura y Ignacio Buse con camisa de rayas, posan en un bar con botellas y luces de fondo
El emotivo intercambio entre Juan Diego Flórez e Ignacio Buse en Instagram resalta el reconocimiento mutuo entre figuras peruanas de nivel internacional.

El tenor Juan Diego Flórez se convirtió en la voz más reciente del mundo artístico peruano en rendir tributo al tenista Ignacio Buse Acurio tras su título en el ATP 500 de Hamburgo.

El cantante publicó en sus redes sociales una fotografía junto al deportista peruano con un mensaje de aliento que generó una ola de reacciones entre sus seguidores, sumándose así a la cadena de reconocimientos que la victoria del joven de 22 años desató en el mundo del espectáculo y la cultura del país.

Un día antes, la banda de pop latino Bacilos ya había protagonizado un momento similar, al revelar que Buse escucha su música antes de salir a la cancha.

La publicación de Flórez y la respuesta del campeón

La fotografía que Juan Diego Flórez compartió en sus redes muestra a ambos figuras juntas, y el mensaje que la acompañó fue preciso y afectuoso. “Con el gran Ignacio ‘Nacho’ Buse. ¡Qué alegría verte jugando así en el Hamburg Open! Gran victoria ayer contra Cobolli y hoy contra Mensik. ¡Vamos Nacho, a seguir con todo!”, escribió el tenor, en referencia a dos de las victorias que Buse acumuló en su camino al título alemán.

PUBLICIDAD

Dos hombres, uno de cabello oscuro y otro castaño claro, sonríen a la cámara en un interior, con una barra de bebidas y botellas detrás
El tenor Juan Diego Flórez publica una foto junto a Ignacio Buse tras su victoria en el ATP 500 de Hamburgo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El tenista respondió con la misma calidez. “Juan Diego! Qué bueno que tuve la oportunidad de conocerte! Espero nos veamos muy pronto. Eres un ícono para el país”, escribió Buse en los comentarios, en un intercambio que sus seguidores recibieron con entusiasmo.

La publicación se llenó de mensajes que celebraron el encuentro entre dos de las figuras más reconocidas del Perú en el ámbito internacional. “Que tales embajadores del Perú. De lujo”, escribió un usuario. “Demasiado talento en una sola foto”, añadió otro. “El crossover que no sabíamos que necesitábamos”, fue uno de los comentarios más repetidos.

Un tenista joven vestido de blanco en una cancha de arcilla sostiene la bandera peruana ante un estadio lleno, con el logo de Tennis TV y marcador visible en pantalla
La familia de Ignacio Buse, con raíces en el tenis peruano y la cocina, ha sido clave en el desarrollo del campeón de Hamburgo nacido en Lima en 2004.

El reconocimiento de Flórez llegó en el contexto del torneo alemán, donde Buse no solo ganó el título sino que lo hizo desde la fase de clasificación, tras no haberse inscrito a tiempo en el cuadro principal. Desde esa posición, el tenista limeño eliminó a rivales de primer nivel: el italiano Flavio Cobolli —campeón vigente del torneo—, el checo Jakub Mensik, el francés Ugo Humbert y el serbio Aleksandar Kovacevic.

PUBLICIDAD

En la final del 23 de mayo de 2026, derrotó al estadounidense Tommy Paul por 7(8)-6, 4-6 y 6-3, con lo que se convirtió en el primer peruano en ganar un título de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) desde Luis Horna y escaló desde el puesto 57 hasta el puesto 31 del ranking mundial.

Bacilos, el día anterior: ‘Mi primer millón’ como ritual previo a cada partido

Un día antes de la publicación de Flórez, la banda de pop latino Bacilos protagonizó otro momento que también se viralizó entre los seguidores peruanos. La agrupación compartió en sus redes un video del propio Buse revelando que escucha sus canciones, como ‘Mi primer millón’, antes de salir a la cancha.

El mensaje que acompañó la publicación fue directo: “Qué orgullo tan grande verte levantar esa copa. Saber que nuestra música te acompaña y te llena de buena energía antes de salir a hacer historia, es un regalo inmenso para nosotros. ¡Felicidades, campeón! Todo Bacilos celebra contigo hoy”, comentaron.

Joven tenista Ignacio Buse, con gorra blanca y camiseta azul, es entrevistado sosteniendo un micrófono. En la esquina, una foto de la banda Bacilos
La banda Bacilos celebra en redes sociales que Ignacio Buse escucha sus canciones como ritual de motivación previo a sus partidos más importantes.

Buse respondió en los comentarios con emojis de manos levantadas, gesto que sus seguidores tomaron como confirmación del vínculo musical. La sección de comentarios de esa publicación también se llenó de mensajes de peruanos que celebraron tanto el título como el guiño entre el deportista y la banda. “Bacilos y Perú son clave”, escribió un usuario. “El primer millón”, repitieron varios otros, en referencia directa al título de la canción.

Bacilos es un trío formado por el colombiano Jorge Villamizar (voz y guitarra), el puertorriqueño José Javier ‘JJ’ Freire (percusión) y el brasileño André Lopes (bajo). El grupo acumuló varios premios Grammy y Latin Grammy a inicios de los años 2000 con temas como “Caraluna” y “Tabaco y Chanel”, se separó en 2007 y regresó a los escenarios en 2017. Su última presentación en Lima fue el 2 de septiembre de 2023 en el Círculo Militar de Salaverry.

La historia deportiva de Ignacio Buse tiene raíces familiares que hacen su título aún más significativo para Perú. Nacido en Lima el 25 de marzo de 2004, su abuelo Enrique Buse fue figura del tenis peruano y su padre Hans lo entrenó en sus etapas formativas.

El tenista peruano Ignacio Buse revela que una de sus bandas favoritas para escuchar antes de un partido es Bacilos. Mira los emocionantes momentos de su victoria acompañados de la canción 'Mi Primer Millón' que compartió la propia agrupación. Video: Instagram Bacilos

Por la rama materna es sobrino del chef Gastón Acurio, y fue su madre, María Beatriz Acurio, quien lo orientó hacia las canchas cuando él consideraba dedicarse a la cocina. Para desarrollarse como tenista profesional se mudó a Barcelona, España, donde construyó las bases técnicas que hoy lo ubican entre los mejores del circuito.

Buse comenzó el año en el puesto 200 del mundo y lo cerró, al menos provisionalmente, en el 31, tras un ascenso que los medios deportivos peruanos calificaron de histórico. Tras el título en Alemania, el tenista se presentó en Roland Garros 2026, donde compitió en individuales y en dobles formando dupla con el estadounidense Mac Kiger. Su próximo objetivo en el calendario es la gira sobre césped de cara a Wimbledon.

Temas Relacionados

Ignacio BuseTenisJuan Diego Flórezperu-entretenimiento

Más Noticias

Cienciano 1-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ afrontará su último partido de la fase de grupos con la obligación de ganar para mantenerse en competencia internacional. Revisa los detalles y sigue las incidencias del duelo decisivo en la ciudad imperial

Cienciano 1-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

La conductora de ‘Más Espectáculos’ confirmó en televisión que obtuvo un fallo a su favor en la justicia, pero advirtió que el proceso aún no concluye y confesó que la batalla legal la afectó en muchos ámbitos de su vida

Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

La modelo peruana comparecerá nuevamente ante el tribunal, que determinará si acoge el requerimiento del Ministerio Público y autoriza su detención provisional con miras a la extradición solicitada por Bélgica

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

Roban celular, le disparan a policía y cuando los capturan delincuentes aseguran estar arrepentidos

El operativo se activó tras el robo de un celular a un ciudadano. Con la denuncia, la Policía ejecutó un plan cerco que permitió ubicar y cercar a los sospechosos en distintos puntos de San Juan de Lurigancho antes de su fuga

Roban celular, le disparan a policía y cuando los capturan delincuentes aseguran estar arrepentidos

Empresario afirma ser quien aparece en foto íntima con el sacerdote Omar Sánchez: “No he hecho ninguna denuncia”

Nicolás Arosemena, residente en Europa, negó haber denunciado al sacerdote y afirmó que la imagen difundida ya había estado en sus redes sociales

Empresario afirma ser quien aparece en foto íntima con el sacerdote Omar Sánchez: “No he hecho ninguna denuncia”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta en Perú?

Elecciones 2026: ¿Cuántos días faltan para la segunda vuelta en Perú?

Luz Pacheco explica por qué renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional y descarta problemas de salud

Andrés Hurtado deja a Elio Riera y acredita a tres nuevos abogados, entre ellos otro exdefensor de Alberto Fujimori

Esta sería la razón por la que Luz Pacheco renunció repentinamente a la presidencia del Tribunal Constitucional

Último debate presidencial: inseguridad, crisis agraria y extorsión en el transporte, los temas que el Perú exige responder a Fujimori y Sánchez

ENTRETENIMIENTO

Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

Jazmín Pinedo habla en vivo tras ganar juicio a Latina y revela que proceso afectó su salud: “Ha sido una lucha bastante dura”

Audiencia de Nadeska Widausky: juez decidirá hoy si acepta los 9 meses de prisión preventiva solicitados

Pelea de streamers peruanos en Japón: Kingteka golpea a Bebote en un restaurante de Tokio en plena transmisión de Kick

Jaze volvió a las batallas: con Acru, Teorema, ChysteMC y Bnet en 5 Vidas de Red Bull

La madre de Nadeska Widausky clama su inocencia y rompe su silencio: “Tiene un hijo y hay un Dios”

DEPORTES

Cienciano 1-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 1-0 Juventud EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por fecha 6 de la Copa Sudamericana 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Juventud por fecha 6

Jairo Concha aseguró que “este equipo se levantará una vez más” tras la eliminación de Universitario en Copa Libertadores 2026

Bryan Reyna lanzó enigmático mensaje en Instagram tras la eliminación de Universitario de la Copa Libertadores 2026

Golazo de Kevin Becerra con potente cabezazo para 1-0 en Cienciano vs Juventud por Copa Sudamericana 2026