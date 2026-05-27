Juan Diego Flórez celebra triunfo de Ignacio Buse: “¡Qué alegría verte jugando así, vamos ‘Nacho’, a seguir con todo!”

El emotivo intercambio entre Juan Diego Flórez e Ignacio Buse en Instagram resalta el reconocimiento mutuo entre figuras peruanas de nivel internacional.

El tenor Juan Diego Flórez se convirtió en la voz más reciente del mundo artístico peruano en rendir tributo al tenista Ignacio Buse Acurio tras su título en el ATP 500 de Hamburgo.

El cantante publicó en sus redes sociales una fotografía junto al deportista peruano con un mensaje de aliento que generó una ola de reacciones entre sus seguidores, sumándose así a la cadena de reconocimientos que la victoria del joven de 22 años desató en el mundo del espectáculo y la cultura del país.

Un día antes, la banda de pop latino Bacilos ya había protagonizado un momento similar, al revelar que Buse escucha su música antes de salir a la cancha.

La publicación de Flórez y la respuesta del campeón

La fotografía que Juan Diego Flórez compartió en sus redes muestra a ambos figuras juntas, y el mensaje que la acompañó fue preciso y afectuoso. “Con el gran Ignacio ‘Nacho’ Buse. ¡Qué alegría verte jugando así en el Hamburg Open! Gran victoria ayer contra Cobolli y hoy contra Mensik. ¡Vamos Nacho, a seguir con todo!”, escribió el tenor, en referencia a dos de las victorias que Buse acumuló en su camino al título alemán.

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El tenor Juan Diego Flórez publica una foto junto a Ignacio Buse tras su victoria en el ATP 500 de Hamburgo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El tenista respondió con la misma calidez. “Juan Diego! Qué bueno que tuve la oportunidad de conocerte! Espero nos veamos muy pronto. Eres un ícono para el país”, escribió Buse en los comentarios, en un intercambio que sus seguidores recibieron con entusiasmo.

La publicación se llenó de mensajes que celebraron el encuentro entre dos de las figuras más reconocidas del Perú en el ámbito internacional. “Que tales embajadores del Perú. De lujo”, escribió un usuario. “Demasiado talento en una sola foto”, añadió otro. “El crossover que no sabíamos que necesitábamos”, fue uno de los comentarios más repetidos.

La familia de Ignacio Buse, con raíces en el tenis peruano y la cocina, ha sido clave en el desarrollo del campeón de Hamburgo nacido en Lima en 2004.

El reconocimiento de Flórez llegó en el contexto del torneo alemán, donde Buse no solo ganó el título sino que lo hizo desde la fase de clasificación, tras no haberse inscrito a tiempo en el cuadro principal. Desde esa posición, el tenista limeño eliminó a rivales de primer nivel: el italiano Flavio Cobolli —campeón vigente del torneo—, el checo Jakub Mensik, el francés Ugo Humbert y el serbio Aleksandar Kovacevic.

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En la final del 23 de mayo de 2026, derrotó al estadounidense Tommy Paul por 7(8)-6, 4-6 y 6-3, con lo que se convirtió en el primer peruano en ganar un título de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) desde Luis Horna y escaló desde el puesto 57 hasta el puesto 31 del ranking mundial.

Bacilos, el día anterior: ‘Mi primer millón’ como ritual previo a cada partido

Un día antes de la publicación de Flórez, la banda de pop latino Bacilos protagonizó otro momento que también se viralizó entre los seguidores peruanos. La agrupación compartió en sus redes un video del propio Buse revelando que escucha sus canciones, como ‘Mi primer millón’, antes de salir a la cancha.

El mensaje que acompañó la publicación fue directo: “Qué orgullo tan grande verte levantar esa copa. Saber que nuestra música te acompaña y te llena de buena energía antes de salir a hacer historia, es un regalo inmenso para nosotros. ¡Felicidades, campeón! Todo Bacilos celebra contigo hoy”, comentaron.

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La banda Bacilos celebra en redes sociales que Ignacio Buse escucha sus canciones como ritual de motivación previo a sus partidos más importantes.

Buse respondió en los comentarios con emojis de manos levantadas, gesto que sus seguidores tomaron como confirmación del vínculo musical. La sección de comentarios de esa publicación también se llenó de mensajes de peruanos que celebraron tanto el título como el guiño entre el deportista y la banda. “Bacilos y Perú son clave”, escribió un usuario. “El primer millón”, repitieron varios otros, en referencia directa al título de la canción.

Bacilos es un trío formado por el colombiano Jorge Villamizar (voz y guitarra), el puertorriqueño José Javier ‘JJ’ Freire (percusión) y el brasileño André Lopes (bajo). El grupo acumuló varios premios Grammy y Latin Grammy a inicios de los años 2000 con temas como “Caraluna” y “Tabaco y Chanel”, se separó en 2007 y regresó a los escenarios en 2017. Su última presentación en Lima fue el 2 de septiembre de 2023 en el Círculo Militar de Salaverry.

La historia deportiva de Ignacio Buse tiene raíces familiares que hacen su título aún más significativo para Perú. Nacido en Lima el 25 de marzo de 2004, su abuelo Enrique Buse fue figura del tenis peruano y su padre Hans lo entrenó en sus etapas formativas.

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El tenista peruano Ignacio Buse revela que una de sus bandas favoritas para escuchar antes de un partido es Bacilos. Mira los emocionantes momentos de su victoria acompañados de la canción 'Mi Primer Millón' que compartió la propia agrupación. Video: Instagram Bacilos

Por la rama materna es sobrino del chef Gastón Acurio, y fue su madre, María Beatriz Acurio, quien lo orientó hacia las canchas cuando él consideraba dedicarse a la cocina. Para desarrollarse como tenista profesional se mudó a Barcelona, España, donde construyó las bases técnicas que hoy lo ubican entre los mejores del circuito.

Buse comenzó el año en el puesto 200 del mundo y lo cerró, al menos provisionalmente, en el 31, tras un ascenso que los medios deportivos peruanos calificaron de histórico. Tras el título en Alemania, el tenista se presentó en Roland Garros 2026, donde compitió en individuales y en dobles formando dupla con el estadounidense Mac Kiger. Su próximo objetivo en el calendario es la gira sobre césped de cara a Wimbledon.