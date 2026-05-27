Patricia Chirinos acusa a Pedro Spadaro y César Pérez de “traicionar” a López Aliaga y colaborar con Keiko Fujimori

Patricia Chirinos, congresista, acusó a Pedro Spadaro (exalcalde) y César Pérez (actual alcalde del Callao) de deslealtad hacia Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, por apoyar a Keiko Fujimori en la campaña presidencial

La congresista Patricia Chirinos acusó este martes a Pedro Spadaro, exalcalde de Callao, y a César Pérez, actual burgomaestre, de deslealtad hacia el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, por apoyar la campaña de Keiko Fujimori, su rival política.

En un video publicado en su cuenta de X, la legisladora sostuvo que ambos políticos, vinculados al partido, dieron la espalda al exaspirante, quien quedó fuera de la segunda vuelta por un margen estrecho.

“No solo el Callao sabe de la traición que hicieron estos personajes, lo saben periodistas, lo saben embajadores, lo saben abogados, lo saben los medios de comunicación, lo sabe el partido Renovación Popular, lo sabe Rafael López Aliaga, nuestro líder, lo sabe nuestra secretaria general, Norma Yarrow”, declaró Chirinos.

“Todas las personas que son allegadas de Rafael lo saben y lo hablan. Los enemigos no son los del frente. Los enemigos no son los que están por otros lados. Los traidores, son los que están al costado de uno. Creo que el Callao entero sabe la traición que ha ocurrido aquí”, añadió.

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En un video, Chirinos afirmó que la supuesta traición es conocida tanto dentro del partido como en diversos círculos políticos y mediáticos, aunque no presentó pruebas ni detalles concretos sobre el respaldo a Fujimori

La legisladora señaló que López Aliaga inscribió tanto a Spadaro como a Pérez en Renovación Popular y formó una alianza que, según ella, no se respetó.

“No lo digo yo, es un secreto a voces, lo dice el Callao entero. Ellos se metieron a Renovación Popular como un caballo de Troya, como infiltrados, y le hicieron campaña a Keiko Fujimori”, refirió sin precisar detalles sobre la supuesta traición ni presentar pruebas.

Ninguno de los mencionados ha respondido públicamente hasta el momento. En marzo pasado, Spadaro presentó su renuncia irrevocable al cargo para postular en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para octubre. Luego de su salida, Pérez, quien se desempeñaba como teniente alcalde, asumió la alcaldía provincial.

Implicados en investigación

En abril pasado, a Fiscalía y la Policía Nacional (PNP) realizaron un operativo de registro en la comuna del Callao, en las viviendas de ambos políticos y otros inmuebles como parte de una investigación por presunta corrupción en ese municipio.

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Chirinos señaló que Spadaro y Pérez ingresaron a Renovación Popular por iniciativa de López Aliaga y calificó su conducta como la de "infiltrados", sugiriendo que su apoyo a Keiko Fujimori fue premeditado

La investigación de la fiscalía empezó el año pasado, a raíz de una denuncia periodística, sobre unas 27 órdenes de servicios por 152.000 soles pagadas por el Callao a la peluquería Glamour & Style Salón Spa entre 2022 y 2025. Esta empresa fue fundada por el propio Spadaro y Pérez, y los pagos se realizaron a favor de los actuales directivos de la compañía.

El Ministerio Público había calificado el caso como complejo y amplió la investigación por un plazo de hasta nueve meses, los cuales se cumplen a fin de mes, para ejecutar las diligencias que permitan determinar responsabilidades.

Por su parte, la Municipalidad Provincial del Callao informó que, desde el inicio de las indagaciones hace ocho meses, tanto el alcalde Pérez, como los funcionarios han brindado todas las facilidades requeridas por las autoridades, respetando el debido proceso y promoviendo la transparencia institucional.

No obstante, el consistorio advirtió de que, por el contexto en el que se ejecuta el registro, existen elementos que podrían evidenciar un presunto uso político del caso para afectar la imagen de la actual gestión, así como de sus autoridades y trabajadores.

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