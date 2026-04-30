El primer denunciante del Sodalicio sobre denuncia de abuso sexual contra Omar Sánchez: “Quien tiene una víctima así, tiene más”

José Enrique Escardó, primer denunciante del Sodalicio y líder de la Red de Sobrevivientes Perú, solicitó investigar a fondo al sacerdote Omar Sánchez por abuso sexual

El primer denunciante de los abusos en el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), José Enrique Escardó, solicitó este miércoles una investigación exhaustiva sobre el sacerdote Omar Sánchez, quien fue denunciado ante el Vaticano por abuso sexual contra un joven en situación de vulnerabilidad.

Escardó, quien lidera la Red de Sobrevivientes Perú, expresó a través de un pronunciamiento en la red social X que desde hace mucho mantenía sospechas sobre el relgioso, quien se desempeña como secretario general de la sede de Cáritas en el distrito limeño de Lurín y dirige la Asociación de las Bienaventuranzas.

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“Hace ya algunos años sospechaba del cura. Algo no cuadraba con él. Hace un tiempo me enteré de la denuncia y solo estaba esperando a que se hiciera pública. Espero que se le investigue bien porque, quien tiene una víctima así, tiene más”, manifestó.

También aludió a las dificultades que enfrentan las víctimas para lograr ser escuchadas. “El agresor nos hace dudar o sentir culpa, una culpa que no es nuestra. Y así nos silencia para poder seguir violentando a más niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables”, sostuvo.

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Escardó afirmó que sospechaba de Sánchez desde hace años y consideró que, ante una denuncia de este tipo, suelen existir más víctimas

Además, advirtió sobre la defensa habitual hacia miembros del clero denunciados. “Siempre es lo mismo: se hace una denuncia contra un sacerdote o religioso y salen fanáticos a defenderlo. ¿Todavía no se dan cuenta del porcentaje de religiosos que aprovechan su poder para manipular y agredir sexualmente a sus víctimas?”, cuestionó el denunciante, quien fue recibido por el papa Francisco en enero de 2025 y le pidió “seguir adelante” con la lucha de las víctimas.

“A mí me tomó 25 años que la Iglesia me creyera y me recibiera el papa Francisco. Y aún así hasta ahora nos siguen maltratando. Duden del agresor, no de la víctima. A nadie le gusta tener que pasar por lo que pasamos las víctimas, ¿o creen que es lindo que duden, te ataquen, te revictimicen y estigmaticen por el resto de tu vida?”, agregó.

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El activista afirmó que se habría evitado que “cientos de niños, adolescentes y personas vulnerables” fueran víctimas de violencia si no hubiera existido apoyo hacia el Sodalicio. La Red, por su parte, solicitó la “intervención inmediata” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en las obras del sacerdote, subrayó que no se debe “un minuto más” y ofreció apoyo a posibles víctimas.

La denuncia contra Omar Sánchez fue presentada en el Vaticano y está respaldada por imágenes y conversaciones, según la periodista Paola Ugaz

Según una investigación publicada por la periodista Paola Ugaz en el portal Epicentro TV, la denuncia fue enviada al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en mayo de 2023 y atribuye a Sánchez un abuso ocurrido en 2019. En ese entonces, la víctima tenía 27 años y colaboraba como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas.

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Ugaz, autora del libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, confirmó que el caso ahora está en otra dependencia vaticana y aseguró tener copia de la denuncia, imágenes del sacerdote con la víctima en situaciones comprometedoras y conversaciones de WhatsApp relevantes para la investigación.

Consultado para el reportaje, el denunciado se limitó a decir que no habría comentarios por indicación de su defenda. “Mis abogados me recomendaron no hablar sin saber quién es la víctima y responderé por el camino formal y no a través de entrevistas”, dijo.

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