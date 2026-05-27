Cierran 28 boticas ilegales en Lima y detienen a cuatro personas: se hallaron medicinas vencidas y productos robados

Funcionarios de Digemid, autoridad sanitaria de Perú, cierran una botica en Lima como parte de operativos contra la venta de medicamentos vencidos y almacenamiento inadecuado, buscando proteger la salud pública. (Foto: Ministerio de Salud)

Las autoridades sanitarias intensificaron los operativos de fiscalización en distintos puntos de Lima Metropolitana y detectaron graves irregularidades en decenas de establecimientos farmacéuticos. Como resultado de las intervenciones, un total de 28 boticas fueron cerradas temporalmente y cuatro personas terminaron detenidas por presuntamente comercializar medicamentos vencidos y productos de dudosa procedencia.

Según informó la agencia de noticias Andina, las acciones estuvieron a cargo de inspectores de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y de las distintas Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), con apoyo de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo de varias municipalidades. Durante las inspecciones se encontraron medicamentos sin registro sanitario, dispositivos médicos almacenados en malas condiciones y productos que habrían sido sustraídos de entidades públicas de salud.

Locales intervenidos en Cercado de Lima y San Martín de Porres

Actualmente en el Perú existen 23,000 farmacias y solo 8,000 son del estado.

Uno de los operativos más importantes se realizó en el Cercado de Lima, específicamente en la galería La Pionera, ubicada en el jirón Chancay. En ese punto, inspectores de la Digemid y de la Diris Lima Centro clausuraron temporalmente nueve establecimientos farmacéuticos tras detectar múltiples infracciones sanitarias.

PUBLICIDAD

Durante la intervención se incautaron medicamentos vencidos, productos sin autorización sanitaria y dispositivos médicos de origen desconocido. Además, las autoridades hallaron cajas de fórmulas nutricionales líquidas destinadas a alimentación por sonda y suplementación oral pertenecientes a EsSalud, cuya venta está prohibida fuera de los canales oficiales.

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas que presuntamente comercializaban medicamentos vencidos, una práctica sancionada por la legislación peruana debido al riesgo que representa para la salud pública.

En San Martín de Porres, las intervenciones se concentraron en la avenida Daniel Alcides Carrión y otros sectores del distrito. En total, seis establecimientos fueron inspeccionados y tres de ellos terminaron cerrados por incumplir las normas sanitarias.

Entre los casos detectados figura la botica Farma Santa Rosa, clausurada por operar sin autorización sanitaria, no contar con director técnico y presentar deficiencias en las Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. Durante la inspección también se decomisaron bolsas con medicamentos.

PUBLICIDAD

Otra de las boticas intervenidas fue Helen Salud, establecimiento que, según las autoridades, impedía las labores de fiscalización y no tenía autorización para operar. A ello se sumó la clausura de Farma Tapia, debido a la ausencia del químico farmacéutico responsable.

Cierran boticas ilegales en Ate y Villa María del Triunfo

Autoridades de Digemid y la Municipalidad de San Martín de Porres fiscalizan una botica en Lima, Perú, como parte de operativos que llevaron al cierre de 16 establecimientos por venta y almacenamiento inadecuado de medicamentos. (Foto: Ministerio de Salud)

Las acciones también llegaron hasta el distrito de Ate, donde la Diris Lima Este detectó cuatro boticas ilegales que funcionaban sin permisos sanitarios ni dirección técnica farmacéutica. En estos establecimientos se identificó la presunta comercialización de medicamentos falsificados, una situación que encendió las alertas de las autoridades sanitarias.

Las intervenciones se desarrollaron en la residencial Las Praderas de Pariachi y en otros sectores de la Asociación de Propietarios de Vivienda Pariachi. Según el reporte oficial, algunos responsables intentaron impedir el ingreso del personal inspector para evitar la fiscalización.

En tanto, en Villa María del Triunfo, inspectores sanitarios y agentes policiales ejecutaron operativos en la zona de Nueva Esperanza, donde fueron intervenidas nueve boticas. Cuatro establecimientos fueron cerrados temporalmente luego de que sus responsables obstaculizaran el trabajo de control sanitario.

PUBLICIDAD

Entre los locales fiscalizados figuran Boticas Santa Fe, Inkafarma, Boticas Jhodaal, Cipreses Farma, Boticas San Lorenzo, Ely Farma y Botica José. Las autoridades señalaron que los cierres se aplicaron principalmente en aquellos negocios que impidieron el ingreso de los inspectores o no facilitaron la verificación de las condiciones sanitarias.

La Digemid recordó que la comercialización de medicamentos vencidos, falsificados o sin registro sanitario representa un grave riesgo para la población y exhortó a los ciudadanos a comprar únicamente en establecimientos autorizados y verificar siempre el estado de los productos antes de consumirlos.