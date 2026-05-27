Jairo Concha aseguró que “este equipo se levantará una vez más” tras la eliminación de Universitario en Copa Libertadores 2026

El mediocampista utilizó su cumpleaños para pedir el respaldo de la hinchada tras la eliminación internacional y el mal semestre, asegurando que el plantel está comprometido a revertir el difícil momento que atraviesa Universitario de Deportes (Universitario)

En medio de una crisis deportiva, Jairo Concha cumplió 27 años y eligió hablarle a la hinchada de Universitario de Deportes con un mensaje de autocrítica y respaldo interno, publicado en sus redes sociales.

El volante lamentó que el plantel no alcanzara los objetivos del primer semestre y sostuvo que el grupo trabaja para corregir fallas y cambiar el rumbo en lo que resta de la temporada.

El mediocampista describió el contraste entre su aniversario anterior y el actual, condicionado por los resultados del equipo. Concha reconoció que el club quedó fuera de los torneos internacionales y que no pudo sostenerse en la disputa por el Torneo Apertura.

En ese contexto, afirmó que el plantel asumió responsabilidades y reiteró que la escuadra tiene antecedentes recientes de recuperación ante escenarios adversos.

Un cumpleaños marcado por el momento del plantel

Jairo Concha cumplió 27 años en medio del mal momento de Universitario y reconoció que el equipo no alcanzó ninguno de los objetivos trazados para el primer semestre. (Instagram)

Concha comunicó que atravesó su onomástico con un ánimo distinto al de 2025. En su publicación, señaló que la coyuntura deportiva le impidió celebrar “de la misma manera” y admitió que el presente del equipo lo tomó por sorpresa por la altura de la temporada en la que se produjo el bajón.

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“Hoy me toca pasar un cumpleaños diferente, el año pasado fue uno de los más lindos de mi vida y hoy pues lamentablemente es difícil celebrarlo de la misma manera por el hecho del momento que estamos viviendo”, escribió el futbolista en su cuenta personal. También precisó el punto central de su descargo: “nos preparamos pensando en lograr los objetivos del club en este semestre y no logramos ninguno”.

El mediocampista vinculó esa evaluación con la expectativa que acompañó el arranque del año y con la necesidad de revisar decisiones, rendimiento y respuestas colectivas. En ese marco, remarcó que el análisis no debe quedar en lo declarativo, sino traducirse en correcciones concretas dentro del grupo.

De acuerdo con el panorama que describió el propio jugador, el mal tramo no se limitó a un resultado puntual, sino a una cadena de objetivos incumplidos que terminó por condicionar el ambiente del plantel. La publicación, realizada en un día personal para el futbolista, funcionó también como mensaje institucional hacia los simpatizantes.

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Autocrítica y pedido de confianza a los hinchas de la ‘U’

El mediocampista crema asumió responsabilidades por el presente del equipo, llamó a la autocrítica y solicitó confianza a los hinchas en medio de la crisis deportiva. (Universitario)

En el tramo central de su texto, Concha insistió con la idea de asumir responsabilidades. Evitó apuntar a un solo factor y situó el foco en el diagnóstico interno: errores, falencias y respuestas que el equipo no logró sostener en momentos clave.

“Toca ser autocrítico, dar la cara y darnos cuenta en qué estamos fallando para dar vuelta a la situación”, expresó. En la misma línea, sostuvo que el objetivo inmediato es recuperar el lugar competitivo que el club mantuvo en el periodo reciente: “volver a dejar a la ‘U’ donde ha estado estos últimos 3 años qué es donde se merece y debe estar SIEMPRE”.

El futbolista también dejó un pedido directo hacia la tribuna, en un contexto de presión por los resultados. “Sigan confiando en nosotros”, solicitó, y reforzó la promesa de reacción colectiva: “daremos todo para revertir este mal momento”. Concha cerró ese segmento con un agradecimiento explícito: “Muchas gracias a todos por el apoyo incondicional siempre en las buenas y en las malas”.

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Eliminación internacional, Apertura perdido y distancia en la tabla

El empate ante Deportes Tolima selló la eliminación internacional de Universitario y profundizó un semestre marcado por resultados adversos y objetivos incumplidos. (Universitario)

El contexto que rodeó las palabras de Concha se explica por una seguidilla de resultados que afectó los principales frentes competitivos del club. Según lo detallado en la información disponible, Universitario quedó eliminado de los torneos internacionales, se quedó sin opciones en el Torneo Apertura y, en la tabla acumulada, aparecía con una desventaja de 13 puntos.

Además, se indicó que Concha fue titular en el empate 0-0 ante Deportes Tolima, resultado que selló la eliminación del equipo dirigido por Héctor Cúper en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ese marcador, sumado al cierre del semestre sin metas cumplidas, terminó por intensificar el cuestionamiento deportivo sobre el plantel y el comando técnico.

En ese escenario, el mediocampista ubicó su mensaje como una señal de respuesta inmediata. “Este equipo se ha levantado muchas veces de situaciones difíciles y esta no será la excepción”, afirmó, con el argumento de que el grupo ya enfrentó episodios adversos y logró salir de ellos.

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