Pelea de streamers peruanos en Japón: Kingteka golpea a Bebote en un restaurante de Tokio en plena transmisión de Kick

Un comentario desafortunado de Bebote hace que Kingteka explote en cólera durante un stream IRL en Japón. La situación escala rápidamente el exdotero le dio su 'galletazo' a su colega por supuestamente burlarse del hijo de este.

Un restaurante de Tokio fue el escenario de una de las peleas más comentadas de la comunidad de streamers peruanos. Abraham Steve Canez Gil, conocido como 'Kingteka’, golpeó a su colega Jorge Alexander Quispe, conocido como 'Bebote’, en plena transmisión en vivo en la plataforma Kick, mientras ambos realizaban un viaje grupal por Japón para grabar contenido en formato IRL —In Real Life, transmisiones desde la vida cotidiana—. Los comensales del local quedaron atónitos ante la escena. Las imágenes se viralizaron en minutos en TikTok y YouTube y dividieron a la audiencia peruana entre quienes condenaron la violencia y quienes justificaron la reacción.

Los streamers Kingteka y Bebote se enfrascan en una acalorada discusión dentro del Restaurante Tokio en Japón, capturando la atención de los presentes y sus seguidores. (Kick)

La agresión: el detonante y lo que ocurrió

El conflicto escaló cuando Kingteka interpretó que Bebote realizaba comentarios con doble sentido dirigidos a su hijo menor, quien tiene una condición especial. El exjugador profesional de Dota 2 perdió el control, se levantó de su asiento de forma abrupta y golpeó a Bebote mientras le gritaba: “¡Con mi hijo no te metas!”.

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Bebote quedó desencajado por el impacto y no respondió a los golpes. Los acompañantes y miembros de la producción intentaron frenar a Kingteka, quien finalmente abandonó el restaurante sin mirar atrás.

La convivencia entre ambos ya venía cargada de tensión desde los primeros días del viaje: roces verbales en vivo, quejas por la falta de preparación para el viaje, llamadas de atención de dueños de locales japoneses por el ruido generado durante las transmisiones y discusiones incómodas sobre terceros, incluyendo al streamer Piero Arenas. La pelea en el restaurante fue la explosión de una fricción que se acumulaba en cada transmisión.

Tras la discusión, ‘Bebote’ se quedó en el restaurante y manifestó que él no sabía nada de su hijo y pisió a sus seguidores a no hacer bromas con la condición del menor. “Ojalá recapacite, que lo piense y se solucionará a la interna. Yo he venido a hacer cosas para ustedes con él, pero bueno”.

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El streamer Bebote, durante su viaje a Tokio, se toma un momento para aclarar una situación y explicar su punto de vista sobre la violenta reacción de Kingteka en restaurante japonés

Kingteka pide disculpas, pero no se arrepiente

Horas después del incidente, Kingteka apareció en otra transmisión acompañado de un colega, tomando. Emitió una disculpa pública, pero dejó en claro su posición sin ambigüedades: “No me arrepiento. El que no respete a mi hijo siempre va a recibir lo mismo de mi parte”. La disculpa era por las formas, no por el fondo.

Bebote respondió desde su propia transmisión con dos decisiones concretas: anunció que denunciará a Kingteka por agresión ante las autoridades en Tokio y confirmó que abandonó el Airbnb que ambos compartían durante el viaje. La ruptura fue total, en lo personal y en lo logístico.

Los populares streamers Kingteka y Bebote tienen un intenso altercado en el restaurante Tokio, generando revuelo entre sus seguidores y otros comensales presentes. (Kick)

¿Quién es Kingteka?

Abraham Steve Canez Gil construyó su nombre en el mundo competitivo del Dota 2, donde fue uno de los oflaners más conocidos de la escena latinoamericana. Jugó como posición 3 para organizaciones como Infamous Gaming, Digital Chaos SA, Sacred y Balrogs. Tras retirarse del juego competitivo formal, migró al streaming en Kick y Facebook, donde se convirtió en uno de los creadores de contenido peruanos con más audiencia: lideró el ranking de streamers peruanos en Kick con 140.300 horas vistas en un solo día y un pico de 16.300 espectadores simultáneos.

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Pero su trayectoria está marcada por polémicas graves. En 2024, su expareja Kimberly López, de 20 años, lo acusó ante Magaly TV La Firme de agresiones físicas y psicológicas durante su relación, mostrando imágenes de lesiones y relatando un episodio en el que fue golpeada y arrastrada desde el segundo piso hasta la planta baja de su domicilio. Canez admitió ante el programa haber ejercido violencia física y verbal, aunque intentó relativizar los hechos.

Expareja de streamer ‘Kingteka’ lo acusa de agredirla. Magaly TV La Firme

En marzo de 2026, el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Loreto abrió una investigación preliminar de 60 días contra él y el también streamer Piero Arenas por presuntos delitos de violación en estado de inconsciencia y difusión de contenido íntimo sin consentimiento, tras una reunión en Iquitos donde una joven de 19 años, identificada como Marcela Sánchez, denunció haber perdido el conocimiento tras consumir alcohol y haber sido víctima de abuso. Kingteka fue captado en video observando por la ventana lo que ocurría en la habitación de Arenas. Negó haber transmitido las imágenes —versión que Magaly Medina rectificó en vivo— y calificó a Arenas de “imbécil”. En tanto, hace unos días, la Fiscalía de Loreto formuló requerimiento de detención preliminar judicial e impedimento de salida del país para ambos.

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El popular streamer peruano Kingteka posa con su marca en un retrato vibrante que celebra su influencia en el mundo digital. (Facebook)

Bebote, el streamer que llegó a Japón con una denuncia encima

Jorge Alexander Quispe es un creador de contenido con presencia en TikTok, Instagram y Kick, conocido por sus transmisiones de humor, reacciones a la coyuntura peruana y dinámicas con seguidores. En el ranking figuraba en el puesto 13 de streamers peruanos en Kick con 16.100 horas vistas.

En abril de 2026, protagonizó una de las polémicas más graves de la comunidad de streamers peruanos. Durante una transmisión en vivo mientras seguía los resultados de las elecciones generales, emitió comentarios racistas y despectivos contra poblaciones rurales de zonas altoandinas, mencionando explícitamente a Ticlio y realizando una parodia burlesca del acento andino. “Todos esos que están jugando con bolas de nieve en Ticlio, en medio de las montañas, ya saben por quién votan”, dijo, entre otras expresiones.

El reconocido streamer peruano Bebote posa durante un evento, mostrando su característico look con gafas de sol y sudadera negra. (Facebook)

La congresista Susel Paredes, presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio, solicitó formalmente al Ministerio de Cultura que adoptara acciones contra Quispe. El Ministerio de Cultura puso en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos los presuntos actos de discriminación étnico-racial, solicitando el inicio de investigaciones preliminares conforme al artículo 323 del Código Penal. De comprobarse los hechos, Bebote podría enfrentar hasta cuatro años de prisión, dado que las expresiones fueron emitidas a través de internet, lo que agrava la pena respecto al mínimo de tres años establecido para discriminación en general.

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