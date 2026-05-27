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Roban celular, le disparan a policía y cuando los capturan delincuentes aseguran estar arrepentidos

El operativo se activó tras el robo de un celular a un ciudadano. Con la denuncia, la Policía ejecutó un plan cerco que permitió ubicar y cercar a los sospechosos en distintos puntos de San Juan de Lurigancho antes de su fuga

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Dos presuntos raqueteros fueron detenidos en San Juan de Lurigancho tras un violento enfrentamiento armado con la Policía Nacional, luego de haber robado un celular a un transeúnte. Durante la intervención, uno de los sujetos abrió fuego contra los agentes en un intento de fuga, pero fue reducido y herido en la pierna. Fuente: Latina Noticias

Un dúo de delincuentes que se dedicaba al robo de celulares bajo la modalidad de raqueteo terminó detenido tras protagonizar un violento enfrentamiento armado con la Policía Nacional en San Juan de Lurigancho. Durante su intento de fuga, uno de los sujetos abrió fuego contra los agentes, lo que desencadenó una rápida respuesta policial.

El operativo se activó luego de que los implicados arrebataran violentamente el celular a un ciudadano en la intersección de las avenidas Lima y Las Flores. Con la denuncia, los agentes desplegaron un plan cerco que permitió ubicar a los sospechosos en distintos puntos del distrito limeño, logrando cercarlos antes de que lograran escapar.

Ambos detenidos fueron identificados como presuntos miembros de la banda criminal “Los Malditos de Caja de Agua”, organización que operaría en la zona cometiendo asaltos bajo la modalidad de raqueteros en motocicleta. La intervención dejó al descubierto no solo su presunta participación en robos, sino también el uso de armas de fuego y posible tenencia de drogas.

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Primer plano de dos hombres: uno a la izquierda con un tensiómetro en el brazo y otro a la derecha con camiseta negra, ambos con cabello oscuro
Gianfranco Pera Oré y Martín Apanche Cáceres, presuntos miembros de Los Malditos de Caja de Agua, fueron capturados en San Juan de Lurigancho tras un robo de celular y enfrentamiento armado. (Composición: Infobae Perú / Latina)

Delincuente responde a la Policía a balazos para escapar de captura

La Policía Nacional capturó a Gianfranco Pera Oré, de 22 años, y a Martín Eduardo Apanche Cáceres, de 27 años, a quienes señaló como presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Caja de Agua, dedicada al robo de celulares en San Juan de Lurigancho.

El jefe de la Región Policial Lima, el general Jorge Luis Castillo Vargas, indicó que la intervención se ejecutó tras la denuncia por el robo de un celular. Con esa alerta, los agentes desplegaron un “plan cerco” que permitió ubicar a Apanche Cáceres en el jirón Arrayanes, donde, de acuerdo con la versión policial, esperaba a su presunto cómplice.

Castillo Vargas detalló que, minutos después, Pera Oré llegó en una motocicleta y reaccionó al ver a los policías: “Saca un arma de fuego con la intención de disparar”, sostuvo el general. La Policía respondió y lo redujo al herirlo en la pierna. La intervención, precisó, ocurrió a la altura del jirón Arrayanes, manzana E, lote 4D, en Los Jardines de San Juan.

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Vista aérea de tres teléfonos celulares de diferentes marcas y colores (uno blanco, uno verde y uno oscuro) colocados sobre hojas de papel blanco
Teléfonos celulares incautados a Gianfranco Pera Oré y Martín Apanche Cáceres, presuntos ladrones de Los Malditos de Caja de Agua, tras un robo y enfrentamiento armado con la Policía en San Juan de Lurigancho. (Captura: Latina)

Capturado habría ingresado a penal por tentativa de robo agravado

De acuerdo con el reporte difundido, Apanche Cáceres reconoció ante los agentes que participó en el asalto y que su rol era conducir la motocicleta. En un diálogo registrado durante la intervención, aceptó que ambos cometían robos: “Sí”, respondió cuando le preguntaron si eran asaltantes y si era consciente de lo que había hecho.

La Policía sostuvo que el robo de celulares se ejecutaba con un esquema repetido: un conductor en la motocicleta y un acompañante que arrebata el equipo a la víctima. En este caso, el asalto se atribuyó a un hecho ocurrido “un día antes” en la urbanización Los Jardines de San Juan, bajo esa misma modalidad.

Sobre los antecedentes, Castillo Vargas afirmó que Pera Oré tenía un historial delictivo. Según su declaración, el 17 de noviembre de 2022 ingresó a un “restaurant Snar Bulevar”, en la zona de Zárate, con arma en mano, efectuó disparos y amenazó a las personas para robarles pertenencias. Añadió que fue capturado por la comisaría de Zárate y que el 21 de noviembre de 2022 ingresó al penal por tentativa de robo agravado.

“Estoy bien arrepentido”, afirma raquetero detenido en San Juan de Lurigancho

Durante la intervención, Apanche Cáceres afirmó estar arrepentido cuando el general Castillo Vargas lo increpó por el riesgo generado. “No, jefe, de verdad, estoy bien arrepentido”, señaló, y agregó que tenía una hija. La Policía no informó, en ese momento, que el detenido contara con antecedentes penales.

Un hombre en camiseta negra, arrestado, es escoltado por dos policías uniformados. La imagen es un montaje de un primer plano y una escena de arresto
Gianfranco Pera Oré, presunto miembro de Los Malditos de Caja de Agua, es capturado por la Policía Nacional tras un robo de celular y un enfrentamiento armado en San Juan de Lurigancho, Perú. (Composición: Infobae Perú / Latina)

En el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego con serie sin registro, una cacerina con dos municiones, una motocicleta con presunta placa adulterada, celulares y 130 bolsitas de marihuana. La Policía también mencionó que no se descartaba una posible vinculación de los intervenidos con casos de extorsión.

Pera Oré permaneció bajo custodia en el hospital 10 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, donde recibió atención por la lesión en la pierna. Según la información difundida, en las próximas horas ambos detenidos serían trasladados al Depincri de San Juan de Lurigancho para continuar con las diligencias.

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