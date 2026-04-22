Sicario finge ser pasajero para asesinar a balazos a mototaxista en Villa María del Triunfo

Un mototaxista de 42 años fue asesinado a balazos por un falso pasajero en Villa María del Triunfo. La víctima, identificada como Silva Alba Rafael, fue atacada por la espalda. Los familiares sospechan que el crimen se debe a un caso de extorsión. | Exitosa

Un nuevo hecho de sangre conmociona a Lima Sur. Un mototaxista de 42 años fue asesinado a balazos por un sujeto que se hizo pasar por pasajero en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El crimen ocurrió en el cruce de la avenida Lima con el jirón Putumayo, una zona transitada del sector José Gálvez.

La víctima fue identificada como Rafael Silva Alva, padre de familia que se dedicaba desde hace más de una década al servicio de mototaxi de manera independiente. Según información preliminar, el trabajador recogió a un hombre que solicitó una carrera, sin imaginar que se trataba de su verdugo.

Lo atacó mientras trabajaba

De acuerdo con los testimonios recogidos por sus familiares, Silva Alva recogió al supuesto pasajero en la avenida Chilca. Durante el trayecto, cuando ambos se desplazaban por la zona de la avenida Lima con Putumayo, el falso cliente sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza.

El ataque fue fulminante. Tras cometer el crimen, el asesino descendió del vehículo y escapó rápidamente del lugar. Testigos indicaron que un cómplice lo esperaba a pocos metros a bordo de una motocicleta, en la que ambos huyeron con rumbo desconocido.

Familiares exigen justicia

Oficiales de la Policía Nacional del Perú y personal forense trabajan en la escena de un sicariato en VMT, donde un mototaxista fue asesinado a tiros. (Exitosa)

Los parientes del mototaxista llegaron consternados a la escena del crimen y pidieron a la Policía una investigación exhaustiva para capturar a los responsables. Según relataron, la víctima era un hombre trabajador y no había recibido amenazas previas.

“Él recogió un pasajero nada más... le dispararon por la cabeza, de frente a asesinar”, señalaron entre lágrimas familiares del fallecido a la prensa.

Deja dos hijos en la orfandad

La muerte de Rafael Silva Alva deja en la orfandad a dos hijos menores y adolescentes de 8 y 17 años, respectivamente. Sus allegados contaron que llevaba entre 14 y 15 años trabajando como mototaxista para sostener a su familia.

“Lo único que yo pido es justicia, nada más, que se aclarezcan todas estas cosas”, expresó una familiar.

Policía investiga móvil del crimen

Exitosa Noticias informó que aAgentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para cercar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística recabaron evidencias y revisarán cámaras de seguridad cercanas para identificar a los atacantes.

Aunque en un primer momento se habló de una posible extorsión, familiares consideran que el ataque fue directo y planificado, por lo que no descartan un ajuste de cuentas u otro móvil criminal.

El asesinato ha generado preocupación entre vecinos y transportistas de Lima Sur, quienes exigen mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos en la capital.

Números de emergencia

Para denunciar extorsiones en Perú, la principal herramienta es la Central 111 de la Policía Nacional (PNP), un servicio gratuito, anónimo y disponible 24/7 gestionado por el Grupo Gorex. También puede utilizar la línea 1818 del Ministerio del Interior o llamar al 105.

Infobae +3

Números y Canales de Emergencia ante Extorsión en Perú:

Línea 111: Central directa de la PNP para denunciar extorsiones, segura y confidencial.

105: Central de Emergencia de la Policía Nacional.

1818: Línea de emergencia del Ministerio del Interior para reportar extorsiones.

942 841 978: Celular directo de contacto para denuncias de este tipo.

Inspectoría PNP: 964 812 114 (para reportar mala atención en comisarías).