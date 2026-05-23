Delincuentes se hicieron pasar por personal del Minsa y asaltaron una botica en Cajamarca

Llevaron a la propietaria a la parte posterior, junto al almacén, y la amenazaron con cuchillo y arma de fuego (Créditos: Latina)

Dos personas vestidas con indumentaria similar a la del personal del Ministerio de Salud ingresaron a una botica de Cajamarca y simularon una inspección. La propietaria del negocio relató que, tras ganarse su confianza con preguntas sobre permisos, la amenazaron con un cuchillo y un arma de fuego, la amarraron y huyeron con equipos, teléfonos y dinero en efectivo. Las imágenes de la cámara de seguridad, difundidas por Latina Televisión, registraron el recorrido y la salida de los implicados.

De acuerdo con el material televisivo, la secuencia comenzó con una conversación aparentemente rutinaria. Los sujetos, según la narración recogida en el reportaje, afirmaron contar con información del local sobre su autorización, la licencia y la venta de medicamentos.

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Esa puesta en escena les permitió permanecer dentro del establecimiento durante cerca de veinte minutos, tiempo en el que observaron la distribución del lugar y evaluaron movimientos sin levantar sospechas.

Según el reportaje de Latina Televisión, los sujetos iniciaron una conversación “rutinaria” con preguntas sobre autorización, licencia y venta de medicamentos - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

En un punto del diálogo, uno de los visitantes pidió acceso a la zona posterior para “conocer los ambientes” de la botica. La dueña aceptó el pedido y los condujo hacia el espacio donde se encontraba el almacén. Fue en ese sector, según el relato difundido en el programa, cuando la situación cambió de forma abrupta: la mujer fue intimidada y recibió amenazas directas con un cuchillo y un arma de fuego.

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Luego, siempre según la reconstrucción basada en las imágenes, los agresores redujeron a la propietaria y la sometieron con fuerza. Le colocaron cinta de embalaje en distintas partes del cuerpo. El encintado cubrió la boca, sujetó las manos hacia atrás y aseguró las piernas para impedir cualquier intento de auxilio. La víctima quedó inmovilizada dentro del baño del mismo establecimiento.

Con la mujer retenida, los sujetos revisaron el local y sustrajeron una computadora portátil, dos celulares y dinero en efectivo. El monto indicado en el material de medio fue de 3.000 soles. Tras reunir los objetos, abandonaron el inmueble por la misma puerta por la que habían ingresado, sin advertir —según se desprende del informe— la existencia de cámaras de seguridad instaladas en el negocio.

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La puesta en escena les permitió permanecer dentro del local cerca de veinte minutos, lapso en el que observaron la distribución del establecimiento y evaluaron movimientos sin levantar sospechas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Falsas enfermeras simulan campaña de salud en Tacna

Como antecedente del robo a la botica en Cajamarca, en octubre de 2025 se informó en Tacna un caso con un método similar: delincuentes se presentaron como brigadistas y usaron esa fachada para entrar a una vivienda. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y activó una alerta por este tipo de engaños.

Según el reporte, dos mujeres vestidas como enfermeras tocaron la puerta y fingieron una campaña de vacunación. Un hombre permaneció cerca como vigía. Tras la primera interacción, el grupo forzó el acceso y llegaron más integrantes en un taxi, de acuerdo con la información policial difundida entonces.

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Dentro del inmueble, los atacantes amenazaron a los ocupantes, redujeron al padre y al hijo, y los sujetaron con cinta de embalaje para evitar que pidieran ayuda. En pocos minutos, se apoderaron de equipos y pertenencias, entre ellas celulares, laptops, tarjetas y otros objetos de valor.