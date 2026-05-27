Estudiante de 22 años permanece en UCI tras ser atropellado por auto que invadió vía del Metropolitano y huyó en Comas

El estudiante de 22 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con coma inducido debido a las lesiones sufridas. Latina

La madrugada en la avenida Universitaria, en Comas, volvió a exponer un problema que se repite en distintas vías de Lima: vehículos que circulan fuera de los carriles permitidos, exceso de velocidad y conductores que abandonan la escena tras provocar un atropello. El caso de Arnold André Cárdenas Mendieta, estudiante de 22 años, abrió una nueva investigación policial luego de que cámaras de seguridad registraran el momento exacto del impacto.

El joven terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica de la capital con coma inducido, mientras su familia exige que las autoridades identifiquen al responsable. Las imágenes difundidas por ATV muestran que el automóvil ingresó a la vía exclusiva del Metropolitano antes de embestir a la víctima y continuar su recorrido sin detenerse.

El hecho ocurre en un contexto marcado por el aumento de víctimas en siniestros viales en el país. Datos de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito y del Sistema Nacional de Defunciones reflejan cifras elevadas de fallecidos y casos vinculados a atropellos con fuga.

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Cámaras registraron el atropello en plena vía del Metropolitano

Las imágenes muestran que el responsable continuó su recorrido sin detenerse ni auxiliar a la víctima. Familia exige justicia: los familiares piden rapidez en la identificación del conductor y enfrentan elevados gastos. (Captura de video)

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 17 de mayo. Según la información difundida por ATV, Arnold Cárdenas Mendieta regresaba a su vivienda luego de jugar fulbito con amigos cuando intentó cruzar cerca del jirón El Retablo.

Las cámaras de seguridad captaron el instante en que un vehículo blanco, que transitaba por la vía exclusiva del Metropolitano de sur a norte, impactó contra el estudiante. El golpe lanzó al joven varios metros antes de caer sobre el pavimento.

En el reportaje televisivo, la narración precisó que el conductor continuó su trayecto tras el atropello. Las imágenes también muestran que el vehículo circulaba a gran velocidad al momento del choque.

La madre del universitario relató la gravedad de las lesiones sufridas por su hijo. “Es indignante. Pasa este desgraciado y lo levanta (a mi hijo) como si fuera cualquier cosa. Lo toca y lo lleva al aire y, como si nada, lo deja tirado en la tierra, como si su vida de él no valiera”, declaró.

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Familia solicita rapidez en la identificación del conductor

Los familiares del estudiante pidieron celeridad en las diligencias policiales para ubicar al responsable. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la identidad del conductor involucrado.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, informó mediante un comunicado que entregó a la Policía Nacional los registros captados por las cámaras del Metropolitano.

Sin embargo, la entidad reconoció limitaciones en las grabaciones obtenidas. Según el pronunciamiento oficial, “no se puede apreciar con claridad la placa del vehículo ni el rostro de quien lo conducía”.

El caso quedó bajo investigación policial mientras la familia enfrenta los gastos médicos derivados de la atención especializada en UCI.

Fondo de compensación cubre parte de gastos en casos de fuga

Durante el reportaje de ATV, especialistas explicaron que las víctimas de accidentes con fuga pueden acceder al fondo de compensación del SOAT y CAT cuando no existe identificación del vehículo responsable.

Uno de los entrevistados detalló que este mecanismo ofrece cobertura económica para situaciones críticas. “El fondo de compensación del SOAT y del CAT tiene como finalidad amparar a las víctimas de accidente de tránsito cuando el vehículo que ocasionó el accidente no pudo ser identificado por haberse dado a la fuga”, señaló.

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También indicó que el sistema contempla respaldo para tratamientos médicos. “Por ejemplo, para gastos médicos, el fondo está cubriendo hasta cinco UIT”, explicó.

La situación de Arnold Cárdenas Mendieta volvió a poner atención sobre las consecuencias económicas que afrontan las familias cuando el conductor implicado abandona el lugar del accidente.