Médico de EsSalud admite posible “exageración” en diagnósticos de presunto cáncer de Pedro Castillo

Este video presenta un informe periodístico del programa 'Beto A Saber'. Un presentador y un invitado analizan documentos médicos relacionados con Pedro Castillo, ex presidente. Se observan en pantalla tablas con información clínica y un detalle de referencia médica con el nombre del paciente y datos de atención. El segmento incluye comentarios de la audiencia en tiempo real sobre la atención médica en Essalud y diagnósticos. El programa se identifica con el logo de un rostro con barba y gafas. | Willax

La controversia por un presunto intento de construir un expediente médico para favorecer un eventual indulto humanitario a Pedro Castillo sumó un nuevo capítulo luego de que EsSalud salió a complementar y actualizar la información sobre la salud del expresidente golpista, quien fue atendido en varias especialidades en tiempo récord, con diferencias de apenas cinco minutos entre una evaluación y otra para alegar sospechas de cáncer en diferentes órganos.

Las sospechas sobre una posible maniobra para sacar de prisión al exmandatario también crecieron debido a la participación de funcionarios cercanos a Castillo dentro de EsSalud, especialmente Aurelio Orellana, ex presidente ejecutivo de la institución durante su gobierno y actual gerente de la red Rebagliati, donde el exjefe de Estado fue derivado para exámenes especializados.

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La institución envió como vocero al doctor Brahiang Núñez Fernández, director del Hospital Carlos Alcántara, quien detalló en el programa Beto a Saber que los diagnósticos graves difundidos en documentos médicos correspondían solo a “presunciones diagnósticas” previas a los estudios especializados realizados en el Hospital Rebagliati.

Fotografía de archivo del 27 de noviembre de 2025 que muestra al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) reaccionando durante una audiencia, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo/ ARCHIVO

La aclaración llegó después de que el programa exhibiera referencias médicas en las que figuraban términos como “tumor maligno del bronquio principal”, “adenocarcinoma pulmonar” y “tumor maligno del abdomen”, diagnósticos que despertaron sospechas sobre una posible estrategia para acreditar una enfermedad grave y sustentar un futuro pedido de indulto humanitario.

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Médico de EsSalud admite que diagnósticos pudieron haber sido “exagerados”

Durante la entrevista, Núñez insistió en que Pedro Castillo actualmente “goza de buena salud” y que las patologías complejas fueron descartadas tras nuevas evaluaciones. De acuerdo con la versión presentada por Núñez, las reevaluaciones más recientes concluyeron que Pedro Castillo solo presenta una gastritis crónica erosiva y molestias menores.

Sin embargo, al ser consultado sobre cómo síntomas relativamente comunes como un reflujo gástrico y disnea terminaron vinculados a sospechas de cáncer, el funcionario reconoció que pudo existir una “exageración” en las presunciones iniciales.

“Digamos que fue un poco exagerada quizás la presunción diagnóstica”, señaló el médico al referirse a las referencias que consignaban posibles tumores pulmonares y abdominales.

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Pese a ello, evitó responsabilizar directamente a médicos o funcionarios por la elaboración de esos documentos.

Atenciones exprés desatan críticas en asegurados

Uno de los puntos que más indignación generó fue la rapidez con la que Castillo accedió a consultas y exámenes especializados en EsSalud. Según los documentos expuestos en el programa de Willax, el exmandatario pasó por varias especialidades médicas el mismo día, incluyendo neumología, gastroenterología y radiodiagnóstico, en intervalos de apenas minutos.

El representante de EsSalud admitió que hubo coordinaciones especiales para acelerar las atenciones debido a la condición de interno de Castillo y evitar múltiples traslados desde el penal Barbadillo.

Las explicaciones provocaron reacciones entre asegurados que denunciaron esperar durante meses y hasta años por referencias, tomografías o citas médicas similares.

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Incluso, durante la transmisión del programa se leyó el mensaje de una mujer que afirmó haber perdido a su madre mientras esperaba una cama hospitalaria, reflejando el malestar de pacientes que consideran que existen diferencias marcadas en el acceso a la atención médica.

Denuncian plan para sacar a Castillo de la cárcel

La polémica se originó luego de que un funcionario de EsSalud presentara una denuncia ante la Fiscalía alertando sobre presuntas irregularidades en la atención médica brindada a Pedro Castillo y una posible estrategia para construir un escenario favorable a un eventual indulto humanitario.

Según la denuncia revelada inicialmente por el programa Beto a Saber, el exmandatario habría recibido facilidades inusuales para acceder a consultas, referencias y exámenes especializados dentro de la red Rebagliati, pese a que otros internos del penal Barbadillo suelen ser derivados a establecimientos distintos y enfrentan procedimientos más lentos.

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El documento también advertía sobre diagnósticos extremadamente delicados que aparecían consignados en referencias médicas, entre ellos sospechas de cáncer pulmonar y tumores abdominales, lo que despertó dudas sobre si se estaba intentando acreditar un cuadro de salud grave.

La situación cobró aún más relevancia debido a la participación de funcionarios vinculados a la gestión de Pedro Castillo dentro de EsSalud, especialmente Aurelio Orellana, quien fue presidente ejecutivo de la institución durante el gobierno del exmandatario y actualmente dirige la red Rebagliati.

Tras la difusión del caso, EsSalud salió públicamente a afirmar que los diagnósticos observados correspondían únicamente a “presunciones diagnósticas” y que las enfermedades complejas finalmente fueron descartadas. Sin embargo, las explicaciones no lograron disipar del todo las sospechas ni el malestar entre los asegurados, quienes no solo cuestionan la rapidez y el aparente trato preferencial recibido por el expresidente, sino que también miran con suspicacia la repentina “actualización” de su estado de salud tras la emisión del reportaje.

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