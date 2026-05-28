Catriel Cabellos aprueba la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “A cualquier equipo le gustaría”

Catriel Cabellos aprueba la contratación de Hernán Barcos a Sporting Cristal. Crédito: Difusión.

La posibilidad de que Hernán Barcos se convierta en nuevo futbolista de Sporting Cristal empieza a tomar fuerza y ya genera comentarios dentro del plantel ’rimense’. Uno de los que se refirió al tema fue Catriel Cabellos, quien compartió vestuario con el delantero argentino en Alianza Lima durante la temporada 2024 y guarda un buen concepto sobre el experimentado atacante.

El mediocampista nacional no ocultó que le agradaría volver a coincidir con el ‘Pirata’, aunque dejó claro que la decisión final depende exclusivamente de la dirigencia del club. “Sí, Hernán es un jugador que todos conocemos y a cualquier equipo le gustaría”, expresó Cabellos al ser consultado sobre la chance de sumar nuevamente al atacante argentino como compañero.

Cabellos también resaltó la jerarquía futbolística de Barcos, quien pese a sus 42 años continúa siendo uno de los delanteros más productivos de la Liga 1. “Sabemos que Hernán es un gran 9, conocemos sus cualidades. Pero las decisiones las toman los dirigentes”, añadió el volante ’celeste’.

PUBLICIDAD

Julio Peña confirmó llegada del 'Pirata' al Rímac para el Torneo Clausura 2026. (Fútbol Satélite)

Mientras los rumores empiezan a crecer alrededor del nombre del ‘Pirata’, dentro del vestuario de Sporting Cristal todavía manejan el tema con cautela. El arquero Diego Enríquez aseguró que el posible arribo del delantero no ha sido conversado internamente debido a que el campeonato aún sigue en disputa.

“No hemos conversado en la interna porque todavía no ha terminado el campeonato, aún no van a venir refuerzos”, sostuvo el guardameta ’rimense’, intentando bajar la intensidad de las especulaciones alrededor del mercado de pases.

La posible llegada de Barcos aparece en un contexto donde Sporting Cristal busca reconstruirse de cara al Torneo Clausura. La dirigencia evalúa incorporar futbolistas con experiencia y liderazgo para cambiar la dinámica de un semestre complejo en la Liga 1 como en el terreno internacional.

Hernán Barcos muy cerca de fichar por Sporting Cristal.

La temporada de Hernán Barcos

Después de cerrar su etapa en Alianza Lima, Hernán Barcos asumió un nuevo desafío en FC Cajamarca para la temporada 2026. Su fichaje despertó expectativa por la trayectoria y experiencia que podía aportar a un club recién ascendido a la máxima categoría.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el rendimiento colectivo del cuadro cajamarquino estuvo lejos de lo esperado. FC Cajamarca atravesó múltiples dificultades para competir con regularidad y quedó envuelto en la pelea por escapar de los últimos puestos de la tabla.

Aun así, Barcos volvió a demostrar vigencia en el área rival. El delantero argentino ha logrado sostener cifras importantes durante el primer semestre y actualmente registra nueve goles, manteniéndose dentro del grupo de máximos anotadores de la Liga 1.

En una gran jugada colectiva, Hernán Barcos recibe un pase atrás y con un remate de primera intención marca el gol del empate 1-1 para FC Cajamarca frente a Sporting Cristal, desatando la alegría de la hinchada local.

Precisamente esa capacidad goleadora y su peso dentro del vestuario son factores que convierten al ‘Pirata’ en una alternativa atractiva para Sporting Cristal. El conjunto del Rímac considera que el atacante podría aportar una cuota importante de experiencia para afrontar un Clausura donde el margen de error será mínimo.

Momento crítico en Sporting Cristal

Sporting Cristal atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. El equipo ’celeste’ se encuentra apenas a tres puntos de la zona de descenso, una situación impensada para una institución que dominó buena parte del fútbol peruano en la década pasada y conquistó cinco títulos nacionales.

PUBLICIDAD

El irregular rendimiento deportivo ha provocado un fuerte distanciamiento entre la hinchada y la dirigencia. Las críticas hacia la administración y las decisiones deportivas se han intensificado durante los últimos meses, especialmente por la falta de resultados consistentes.

Tabla de posiciones de Liga 1 2026 tras el triunfo de Alianza Lima sobre Los Chankas.

En ese contexto, la llegada de Hernán Barcos aparece como una apuesta orientada a recuperar competitividad y liderazgo dentro del grupo. Sporting Cristal necesita futbolistas con experiencia para soportar la presión de un semestre donde el principal objetivo será reencontrarse con el protagonismo y alejar definitivamente cualquier amenaza relacionada con la permanencia.