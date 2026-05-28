La razón por la que Atlético Grau recibirá al Deportivo Moquegua a puertas cerradas en la última fecha del Torneo Apertura de Liga 1

La institución ha dispuesto que el próximo encuentro por la Liga1 Te Apuesto se realice sin aficionados en el estadio debido a observaciones no subsanadas formuladas por la Fiscalía al recinto deportivo de Sullana (Atlético Grau)

Atlético Grau comunicó que el encuentro frente a Deportivo Moquegua, por la jornada 17 de la Liga1 Te Apuesto 2026, se realizará a puertas cerradas en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

La institución explicó que la Fiscalía formuló observaciones al recinto deportivo y que esas exigencias continúan sin ser levantadas, por lo que no se otorgaron las garantías para permitir el ingreso de los hinchas piuranos.

El compromiso quedó programado para este viernes 29 de mayo a las 15:00 horas (20:00 UTC) y tendrá transmisión por L1 Max, disponible en DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, Wow y Movistar.

Un anuncio oficial en la antesala de la última jornada

La institución ha dispuesto que el próximo encuentro por la Liga1 Te Apuesto se realice sin aficionados en el estadio debido a observaciones no subsanadas formuladas por la Fiscalía al recinto deportivo de Sullana (Atlético Grau)

La decisión se conoció en la antesala de la última fecha del Torneo Apertura, un tramo del calendario en el que los clubes suelen depender del respaldo de sus tribunas para afrontar partidos determinantes. En ese contexto, la noticia impactó en la hinchada del elenco piurano, que esperaba acompañar al equipo en Sullana.

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En su comunicado, el club precisó que la medida se adoptó por “las observaciones formuladas por la fiscalía al recinto deportivo”, las cuales, según remarcó, “hasta el momento aún se encuentran pendientes de subsanar”. Con esa situación, agregó, “las condiciones y garantías requeridas no son las adecuadas para la autorización del desarrollo del espectáculo con presencia de público”.

La entidad también dirigió el mensaje a la “población piurana” y a los “medios de comunicación” para oficializar el cambio en el desarrollo del evento. La determinación no altera la sede ni el horario pactado del partido, pero sí modifica el componente central del espectáculo: la presencia de aficionados en las tribunas del Campeones del 36 que deseaban ver a su equipo sumar una victoria que los ayude a salir del último lugar de la tabla de posiciones.

Qué dijo Atlético Grau sobre las observaciones al estadio

El cuadro albo sostuvo que seguirá trabajando junto a las autoridades para levantar las observaciones pendientes y recuperar la presencia de público en sus próximos encuentros. (Atlético Grau)

Atlético Grau sostuvo que la imposibilidad de contar con público respondió a criterios vinculados a seguridad y autorización. “Como consecuencia de ello, las condiciones y garantías requeridas no son las adecuadas para la autorización del desarrollo del espectáculo con presencia de público”, expresó en el texto difundido.

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El club indicó, además, que mantendrá el trabajo con las autoridades para atender los puntos señalados. En esa línea, afirmó: “Como institución, reafirmamos nuestra disposición para continuar trabajando de manera articulada junto a las autoridades competentes y entidades involucradas, con el objetivo de atender las observaciones existentes y generar las condiciones necesarias que permitan el normal desarrollo de los encuentros deportivos con público”.

El mensaje incluyó un pedido directo a los seguidores del cuadro albo ante el nuevo escenario del compromiso. “Agradecemos la comprensión de nuestros hinchas esperando encontrarnos muy pronto en las tribunas”, concluyó el comunicado institucional firmado por el Club Atlético Grau.

Fecha, hora y transmisión del partido ante Deportivo Moquegua

El encuentro válido por la fecha 17 del Apertura se disputará en el Campeones del 36 sin espectadores y podrá verse mediante operadores autorizados de L1 Max. (Atlético Grau)

El cotejo entre Atlético Grau y Deportivo Moquegua corresponde a la fecha 17 del Torneo Apertura y se disputará este viernes en el Estadio Campeones del 36 de Sullana desde las 15:00 horas (20:00 UTC), de acuerdo con la programación informada por el club.

La transmisión del encuentro estará a cargo de L1 Max, señal disponible en DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, Wow y Movistar, según el detalle difundido en la previa del partido.

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En el comunicado, Atlético Grau también identificó al rival como CD Moquegua y enmarcó el duelo dentro de la Liga1 Te Apuesto 2026, al confirmar que el partido válido por la fecha 17 se jugará sin espectadores. Con esa confirmación, el equipo piurano afrontará el cierre del Apertura sin el acompañamiento directo de su público en el estadio.