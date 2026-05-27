Perú

Cercado de Lima: Minsa detecta fármacos con registro cancelado y origen desconocido durante fiscalización

Entre lo decomisado hubo antibióticos, antiinflamatorios, ansiolíticos, analgésicos, antidepresivos, antivirales y antihipertensivos, además de venoclisis, colostomía, agujas hipodérmicas y equipos de protección personal

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La mercadería presentó observaciones sanitarias: mal estado de conservación, fecha vencida, sin registro sanitario o con registro cancelado, procedencia desconocida y productos vinculados a instituciones públicas - Créditos: Minsa.
La mercadería presentó observaciones sanitarias: mal estado de conservación, fecha vencida, sin registro sanitario o con registro cancelado, procedencia desconocida y productos vinculados a instituciones públicas - Créditos: Minsa.

Una intervención sanitaria en una galería comercial del Cercado de Lima terminó con la incautación de una tonelada de productos farmacéuticos y dispositivos sanitarios de dudosa procedencia, en una operación del Ministerio de Salud (Minsa) orientada a frenar la venta informal e ilegal de medicinas en el centro de la capital.

La acción estuvo a cargo de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro mediante técnicos del equipo de fiscalización de la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas (DMID). El despliegue incluyó operativos de control para reforzar el cumplimiento de buenas prácticas y la comercialización formal de fármacos e insumos, en un punto identificado por las autoridades como sensible para el circuito irregular de venta.

El procedimiento se ejecutó tras un trabajo coordinado con la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP). Como resultado, las autoridades dispusieron la clausura de 9 establecimientos y la detención de 4 personas para las diligencias e investigaciones correspondientes.

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La intervención buscó frenar la venta informal e ilegal de medicinas en el centro de la capital - Créditos: Minsa.
La intervención buscó frenar la venta informal e ilegal de medicinas en el centro de la capital - Créditos: Minsa.

De acuerdo con el reporte oficial, el lote decomisado incluyó antibióticos, antiinflamatorios, ansiolíticos, analgésicos, antidepresivos, antivirales y antihipertensivos. También se hallaron dispositivos y materiales médicos, entre ellos equipos de venoclisis, de colostomía, agujas hipodérmicas y una variedad de equipos de protección personal.

El Minsa informó que la mercadería presentaba observaciones sanitarias de distinto tipo. Entre ellas, se detectaron productos en mal estado de conservación, con fecha vencida, sin registro sanitario o con registro cancelado. Asimismo, se identificaron artículos de procedencia desconocida y otros que, según la autoridad, pertenecían a instituciones públicas.

El operativo lo ejecutó la Diris Lima Centro con técnicos fiscalizadores de la DMID - Créditos: Minsa.
El operativo lo ejecutó la Diris Lima Centro con técnicos fiscalizadores de la DMID - Créditos: Minsa.

Observaciones sanitarias y riesgos asociados

Las autoridades señalaron que las condiciones halladas durante la fiscalización reforzaron la hipótesis de un circuito de distribución que no garantiza trazabilidad ni condiciones mínimas de almacenamiento. La presencia de fechas vencidas, registros inexistentes o cancelados, además de origen no determinado, figura entre los principales indicadores de riesgo para el consumidor.

En esa misma línea, el operativo buscó cortar la disponibilidad de medicinas que, por su condición irregular, quedan fuera de controles sobre calidad, transporte, conservación y cadena de suministro. El sector remarcó que la venta informal expone a la población a adquirir productos que podrían carecer de eficacia, presentar alteraciones o no cumplir con estándares exigidos para su comercialización.

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El Minsa informó que continuará con acciones de fiscalización y control en zonas comerciales del Cercado de Lima para reforzar la formalidad y frenar la circulación de productos farmacéuticos de procedencia irregular.

Funciones del Minsa

  • Formular y conducir la política nacional de salud y emitir normas sanitarias.
  • Planificar, organizar y supervisar los servicios de salud públicos.
  • Prevenir y controlar brotes, epidemias y emergencias sanitarias.
  • Promover vacunación, salud pública y prevención de enfermedades.
  • Regular, fiscalizar y autorizar medicamentos, dispositivos médicos y establecimientos.
  • Garantizar vigilancia epidemiológica y control sanitario.
  • Coordinar con gobiernos regionales y locales acciones de salud.
  • Administrar programas y presupuestos del sector.
  • Impulsar salud materna, infantil, mental y nutrición.
  • Promover acceso a atención, abastecimiento y calidad de prestaciones.

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