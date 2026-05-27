ADN antiguo reescribe la historia del Perú: descubren migración de más de 700 kilómetros siglos antes de los Incas

Composición: Infobae Perú

Mucho antes del surgimiento del imperio Inca, grupos humanos ya atravesaban extensos territorios de la costa peruana llevando consigo sus costumbres, rituales y formas de organización familiar. Un reciente estudio internacional basado en el análisis de ADN antiguo descubrió que comunidades enteras migraron desde la costa norte del Perú hacia el sur hace al menos 800 años, desafiando las teorías históricas sobre la movilidad de las sociedades preincaicas.

La investigación, difundida por DW y publicada en la revista científica Nature Communications, encontró evidencias de desplazamientos humanos de más de 700 kilómetros hasta el actual Valle de Chincha, en la región Ica. Los hallazgos no solo revelan el alcance de estas migraciones, sino también cómo estas poblaciones conservaron durante generaciones sus tradiciones culturales pese a mezclarse con otros grupos de la costa peruana.

Migraciones preincaicas cambiaron la historia de la costa peruana

Mapa del área de estudio. A. Ubicación del Valle de Chincha y de otros sitios andinos referenciados en este estudio que proporcionaron datos de ADN antiguo. B. Los sitios arqueológicos bajo investigación en este estudio. Crédito Los mapas base para los paneles A y B se obtuvieron del conjunto de datos World Imagery y se crearon con ArcGIS Pro v3.6.2. Fuentes: ESRI, Michael Bauer Research GmbH 2022, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Earthstar Geographics, Vantor.

El estudio fue liderado por especialistas de la Universidad de Sídney, en Australia, quienes analizaron restos óseos de 21 individuos hallados en antiguos cementerios del Valle de Chincha. Gracias al uso de técnicas de datación por radiocarbono y análisis genómicos, los investigadores concluyeron que los migrantes llegaron desde la costa norte peruana alrededor del siglo XIII, es decir, mucho antes de la expansión incaica.

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Los resultados muestran que las antiguas sociedades costeras mantenían conexiones sociales y comerciales mucho más amplias de lo que se creía. Según explicó el arqueólogo Jacob Bongers, coautor principal del estudio, estas comunidades “mantuvieron tradiciones culturales distintivas durante siglos”, incluso después de establecer relaciones con poblaciones vecinas.

Entre las prácticas identificadas por los especialistas destacan la modificación craneal, una técnica aplicada desde la infancia mediante tablillas y vendajes para alterar la forma de la cabeza, así como la costumbre de pintar los cráneos de los fallecidos con pigmento rojo. Ambas tradiciones eran comunes en la costa norte peruana y fueron trasladadas hacia el sur por los grupos migrantes.

Los investigadores también encontraron evidencia de continuidad poblacional durante al menos 200 años. Todos los individuos estudiados presentaban algún nivel de ascendencia proveniente del norte del Perú, lo que sugiere que las familias migrantes lograron mantener su identidad cultural durante generaciones.

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Otro aspecto que llamó la atención de los especialistas fue la compleja red de relaciones que existía entre distintas comunidades de la costa peruana. Las pruebas genéticas muestran mezclas entre poblaciones del norte, centro y sur del país en generaciones posteriores, lo que evidencia una interacción constante entre diversos grupos humanos antes de la llegada de los incas.

Familias, matrimonios y ayllus: así se organizaban las comunidades antiguas

Las madres tenían un rol importante dentro del Ayllu. (Ancient Pages)

El análisis de ADN también permitió reconstruir vínculos familiares dentro de los entierros encontrados en Chincha. Uno de los descubrimientos más relevantes fue un osario familiar donde se identificó la presencia de parientes cercanos, además de evidencia de endogamia, es decir, uniones entre miembros de una misma familia o grupo de parentesco.

Para los investigadores, estas prácticas reflejan la importancia que tenía la familia dentro de las antiguas sociedades andinas. Jordan Dalton, coautora principal del estudio e investigadora de la Universidad Estatal de Nueva York en Oswego, explicó que las relaciones biológicas encontradas sugieren la existencia de ayllus o parcialidades, sistemas tradicionales basados en el parentesco y el control compartido de recursos y territorios.

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De acuerdo con los especialistas, las uniones entre familiares pudieron responder a estrategias sociales destinadas a conservar el poder y los recursos dentro del grupo. Este modelo de organización habría permitido fortalecer la cohesión interna de las comunidades en un contexto marcado por movimientos poblacionales y cambios políticos en toda la costa peruana.

Las excavaciones arqueológicas en el Valle de Chincha también recuperaron textiles, figurillas y otros objetos funerarios que respaldan la continuidad de las tradiciones culturales del norte peruano. Estos elementos ayudan a comprender cómo las comunidades migrantes lograron preservar sus costumbres pese a establecerse a cientos de kilómetros de su lugar de origen.

Las imágenes aéreas de antiguos cementerios y los hallazgos bioarqueológicos muestran además la magnitud de los asentamientos humanos en esta zona de Ica, considerada hoy uno de los puntos clave para entender la historia prehispánica del Perú.

Aunque el estudio confirma que estas migraciones ocurrieron siglos antes del auge del Imperio Inca, las razones exactas que impulsaron el desplazamiento masivo de personas todavía no están claras. Los investigadores sostienen que el movimiento coincidió con importantes transformaciones políticas y sociales a lo largo de la costa peruana, aunque aún no existen pruebas definitivas sobre qué motivó estas travesías de larga distancia.

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El hallazgo abre nuevas preguntas sobre el nivel de organización, movilidad e intercambio cultural que existía en el Perú preincaico. Además, evidencia que las sociedades antiguas del territorio peruano mantenían conexiones mucho más dinámicas y extensas de lo que históricamente se había planteado.