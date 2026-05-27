Perú

Clases gratis de boxeo, vóley y más llegan a los Talleres de Invierno 2026 para niños y adolescentes de Lince

Las inscripciones para el programa, que combina actividades deportivas y artísticas, se realizan hoy de manera presencial en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla, hasta las 19:30 horas, informó la comuna

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Jóvenes y un instructor en una cancha al aire libre practicando boxeo, con una niña y un hombre en primer plano golpeando guantes, y otros jóvenes observando de fondo
Niños y jóvenes participan en clases gratuitas de boxeo como parte de los Talleres de Invierno 2026 ofrecidos por la Municipalidad de Lince para fomentar el deporte y la recreación. (Foto: Municipalidad de Lince)

La Municipalidad de Lince lanzó los Talleres de Invierno 2026 con clases gratis de boxeo, vóley y karate para niños y jóvenes del distrito, informó la comuna. La iniciativa busca convertir la temporada de vacaciones en una oportunidad para que los menores se mantengan activos, desarrollen nuevas habilidades deportivas y artísticas, y aprovechen su tiempo en espacios seguros y formativos.

El programa, que combina actividades deportivas y artísticas, abrió inscripciones presenciales este miércoles 27 de mayo en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla, con atención entre las 8:00 y las 19:30 horas.

Según la comuna, las clases empezarán el lunes 1 de junio y el acceso será gratuito. Cada niño podrá inscribirse como máximo en dos talleres, en una oferta que supera las 20 disciplinas para vecinos del distrito.

Deporte y cultura en un solo programa: así es la oferta de los Talleres de Invierno 2026

La Municipalidad de Lince detalló que los Talleres de Invierno 2026 incluyen una lista amplia de actividades orientadas a la formación y al uso del tiempo libre durante la temporada. En el bloque deportivo figuran boxeo, vóley y karate, además de otras disciplinas como esgrima, capoeira, artes marciales mixtas, tiro con arco, básquet, taekwondo y opciones vinculadas al entrenamiento físico y técnico.

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Póster azul con el título "Talleres de Invierno 2026" y una flor de colores. Muestra un collage hexagonal de niños y jóvenes practicando deportes y artes
La Municipalidad de Lince abre inscripciones gratuitas para sus Talleres de Invierno 2026, ofreciendo a niños y jóvenes una combinación de deporte, arte y recreación para fomentar su desarrollo integral y saludable. (Foto: Municipalidad de Lince)

En paralelo, el programa incorpora talleres artísticos y culturales. Entre ellos, la comuna mencionó ballet, baile moderno, marinera, canto, guitarra, cajón peruano, dibujo y pintura. La propuesta busca atender perfiles distintos: desde quienes prefieren actividades de contacto o competencia hasta quienes priorizan expresión corporal, música o artes plásticas.

La municipalidad presentó el plan como una alternativa de actividades “formativas y saludables” para niños y jóvenes. La combinación de deporte y arte apunta a ampliar la oferta más allá de los entrenamientos tradicionales, con espacios de aprendizaje y práctica regular en un mismo programa.

Inscripciones presenciales en Lince: horarios, sede y jornada única de registro

Las inscripciones se realizaron de manera presencial este miércoles 27 de mayo, en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla. El horario de atención es desde las 8:00 horas hasta las 19:30 horas, de acuerdo con el anuncio de la municipalidad.

Cuatro jóvenes entrenando boxeo al aire libre en una cancha. El niño central lleva guantes rojos y simula un golpe. Un mural con figuras humanas adorna la pared trasera
Jóvenes de Lince participan activamente en un taller de boxeo, parte de los Talleres de Invierno 2026 de la Municipalidad, que ofrecen diversas disciplinas deportivas y culturales gratuitas para la comunidad. (Foto: Municipalidad de Lince)

El acceso al programa es gratuito y está dirigido a “vecinos del distrito”, según lo informado. Ese criterio funciona como restricción de acceso: la convocatoria se orienta a residentes de Lince, por lo que las familias interesadas deben considerar esa condición al momento de acercarse a la sede de inscripción.

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La municipalidad no informó en el texto fuente un proceso virtual alternativo ni una extensión de fechas, por lo que el registro quedó descrito como una jornada presencial con horario definido. En ese contexto, la recomendación práctica para padres y tutores es acudir dentro del rango de atención anunciado y consultar en el punto de inscripción la disponibilidad de vacantes por disciplina.

Talleres de invierno en Lince inician el 1 de junio

La comuna precisó que las clases iniciarán oficialmente el lunes 1 de junio. Como regla de participación, estableció que cada niño podrá acceder gratuitamente hasta a dos talleres, un límite que busca distribuir cupos entre los participantes y permitir que más familias accedan a la oferta.

Jóvenes en uniformes azules y amarillos juegan ajedrez en mesas al aire libre; en primer plano, dos chicos se miran mientras mueven piezas en un tablero
Jóvenes concentrados juegan ajedrez al aire libre, una de las más de 20 disciplinas ofrecidas en los Talleres de Invierno 2026 gratuitos de la Municipalidad de Lince, que buscan promover el desarrollo integral en la comunidad. (Foto: Municipalidad de Lince)

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, explicó que el objetivo es ofrecer una alternativa durante el invierno. “Queremos que nuestros niños y jóvenes encuentren en el deporte y el arte una oportunidad para desarrollar su talento, fortalecer valores y aprovechar su tiempo en actividades sanas y seguras”, señaló.

Schnaiderman también vinculó la gratuidad con una política local de inclusión para niñez y juventud. “En Lince apostamos por una formación integral. Estos talleres no solo enseñan disciplinas, también ayudan a construir confianza, disciplina y convivencia entre nuestros vecinos”, agregó. Con esas declaraciones, la municipalidad enmarcó el programa como una intervención preventiva y comunitaria, enfocada en hábitos, convivencia y desarrollo de habilidades en espacios organizados.

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