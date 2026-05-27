Perú

Ica, Cusco y Lambayeque encabezan ranking de gestión laboral y generación de empleo en el Perú: ¿A qué se debe?

El MTPE destacó que las regiones reconocidas lograron mejores resultados en cobertura de servicios, ejecución presupuestal y eficiencia en la atención a ciudadanos vinculados al mercado laboral formal

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El indicador evalúa cobertura de servicios, eficiencia en la gestión, ejecución del presupuesto y asignación de recursos al sector trabajo.
El indicador evalúa cobertura de servicios, eficiencia en la gestión, ejecución del presupuesto y asignación de recursos al sector trabajo. Foto: Business Empresarial

Las regiones de Ica, Cusco y Lambayeque obtuvieron los mejores resultados del Índice de Desempeño Regional (IDER) 2025, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que evaluó a 26 jurisdicciones del país en materia de gestión laboral y promoción del empleo. El indicador toma en cuenta aspectos vinculados con la cobertura de servicios, la eficiencia administrativa, la ejecución presupuestal y la capacidad de los gobiernos regionales para destinar recursos adicionales al sector trabajo.

El reconocimiento fue otorgado durante el Encuentro Nacional de Gerencias y Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo denominado “Reconociendo la innovación y el desempeño regional”, espacio impulsado por el MTPE para reforzar la coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales, además de promover prácticas de innovación pública en la gestión territorial.

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Regiones destacadas por su desempeño

La actividad contó con la participación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, quien remarcó la relevancia de mantener un trabajo articulado entre el Ejecutivo y las regiones para mejorar los servicios dirigidos a trabajadores, empleadores y ciudadanos. Según indicó, estos espacios permiten evaluar avances y detectar retos pendientes en las políticas laborales a nivel nacional.

“Este encuentro de gerencias y direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo nos ha permitido compartir avances, identificar desafíos y fortalecer el trabajo conjunto que realizamos en beneficio de los trabajadores, empleadores y ciudadanos de todo el país”, agregó.

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Idas y venidas en torno a lo dicho por Pedro Francke que durante su gestión en el MEF se generaron 300 mil puestos de trabajo. JNE TV

El titular del sector también resaltó el desempeño de las regiones reconocidas, al señalar que lograron convertir los recursos públicos en resultados concretos para la población. “Hoy reconocemos a las tres mejores regiones que han logrado transformar recursos en resultados tangibles para la población. Nuestro reto como sector es ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios y acelerar el acceso al empleo digno y formal para más peruanos”, afirmó.

En representación de Ica, región que ocupó el primer lugar del ranking, la directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Ana María Raffo, sostuvo que este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer una gestión pública enfocada en resultados y mejora continua de los servicios. “Además de reconocer el desempeño de las regiones, esta iniciativa motiva a quienes formamos parte de la gran familia del sector Trabajo a seguir mejorando los servicios que brindamos a la población”, señaló.

¿Qué evalúa el Índice de Desempeño Regional?

El IDER 2025 fue elaborado con una metodología basada en estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y mide cuatro dimensiones relacionadas con la gestión regional en materia laboral. Uno de los criterios es la cobertura, que analiza la cantidad de ciudadanos atendidos mediante ocho servicios considerados de alto impacto en cada región.

Otro de los componentes es la eficiencia, que revisa el costo promedio de atención por beneficiario, mientras que la capacidad de gasto evalúa el nivel de ejecución del presupuesto asignado a la función trabajo. Asimismo, el indicador considera el esfuerzo presupuestal realizado por los gobiernos regionales a través de recursos adicionales a los transferidos por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

El IDER 2025 utiliza una metodología alineada con estándares de la OCDE y analiza cuatro aspectos vinculados con la gestión laboral de los gobiernos regionales
El IDER 2025 utiliza una metodología alineada con estándares de la OCDE y analiza cuatro aspectos vinculados con la gestión laboral de los gobiernos regionales. Foto: Llamakusun

Con base en estos factores, el ministerio construyó un ranking nacional para identificar cuáles fueron las regiones con mejores resultados en la administración de recursos y en la generación de impacto ciudadano mediante los servicios laborales y de promoción del empleo.

Monitoreo y coordinación con las regiones

El MTPE informó que el seguimiento del IDER se realiza en el marco de los convenios de gestión suscritos con los gobiernos regionales. A través de este mecanismo, la entidad supervisa permanentemente la evolución de indicadores vinculados con cobertura, eficiencia y ejecución presupuestal en las distintas regiones del país.

La cartera de Trabajo señaló que este sistema busca fortalecer una gestión pública orientada a resultados y fomentar buenas prácticas regionales que permitan mejorar el acceso de la ciudadanía a servicios laborales de calidad. Además, apunta a reforzar la capacidad de las regiones para responder de manera más eficiente a las demandas relacionadas con empleo y formalización laboral.

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